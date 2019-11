Resultado Ponte Preta x Sport no Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

23:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (9) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

A 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. A Ponte Preta vai entrar em campo no sábado (16), às 18h30, para fazer um duelo com o Santos, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Já o Sport terá pela frente um confronto com o Grêmio, no domingo (17), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

22:56 O Moisés Lucarelli recebeu um público de 3.086, gerando uma renda de R$ 45.840,00.

22:55 Com o resultado desta noite, a Ponte Preta entra no G-4 da competição e fica na quarta colocação, com 23 pontos. Já o Sport fica afundado na zona de rebaixamento ocupando a 18ª posição, com 12 pontos.

49’ Fim de jogo! A Ponte Preta vence o Sport dentro de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro após 15 anos entra no G-4, enquanto o Leão fica afundado na zona de rebaixamento.

46’ Uuuhhh! Ronaldo levanta a bola na área, Rogério acerta uma linda bicicleta e quase marca um lindo gol.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

40’ Amarelo! Durval faz falta dura em Thiago Galhardo pela esquerda de ataque pontepretano e recebe cartão.

36’ Última alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Edmílson.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! Roger cruza a bola na área e o zagueiro Douglas Grolli aparece livre dentro da área para cabecear para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

33’ Última alteração na Ponte Preta: Sai: Clayson. Entra: Wellington Paulista.

31’ Diego Souza constrói jogada pelo meio e toca para Lenis, que chuta para o gol da esquerda e a bola vai para a linha lateral na direita.

28’ Jeferson puxa contra-ataque pela direita, Lenis acompanha bem e faz a falta para matar o ataque perigoso.

25’ Modificação na Ponte Preta: Sai: William Pottker. Entra: Roger.

24’ Modificação no Sport: Sai: Rithely. Entra: Ronaldo.

23’ Rithely deixa o campo no carro maca chorando.

22’ Amarelo! João Vitor faz falta dura em Rithely no campo de defesa rubro-negro e é punido com cartão.

21’ Lenis avança pela esquerda, deixa a marcação para trás e cruza buscando Rogério, mas João Carlos segura firme.

18’ Rhayner recebe de Thiago Galhardo pela direita, chuta cruzado e Agenor faz a defesa.

14’ Alteração na Ponte Preta: Sai: Giva. Entra: Rhayner.

12’ Renê levanta a bola na área buscando Rogério, mas João Carlos sai da meta e afasta de cabeça.

9’ William Pottker faz jogada pela direita e Renê faz falta no atacante alvinegro.

7’ João Carlos! Rithely acerta grande passe e Lenis encontra espaço, entra na área e o goleiro pontepretano sai bem para afastar o perigo com os pés.

6’ Amarelo! Diego Souza faz falta dura em Douglas Grolli e recebe cartão.

5’ Agenor! Thiago Galhardo faz ótima jogada individual pela esquerda, coloca no meio das pernas de Serginho e chuta para grande defesa do goleiro Agenor.

4’ Reinaldo faz jogada individual pela esquerda, mas Rodrigo Mancha chega bem e manda para lateral.

2’ Jogo bastante pegado no meio-campo neste começo de segundo tempo.

0’ Começa o segundo tempo!

22:04 Sport voltando para o segundo tempo. Leão também não sofre alteração.

22:02 Ponte Preta de volta para o campo de jogo. Equipe não sofre alteração para a etapa final.

48’ Fim do primeiro tempo!

47’ Everton Felipe domina pela direita de ataque e sofre falta de Reinaldo. Lance pode levar perigo.

45’ Três minutos de acréscimos.

41’ Uuuhhh! Rodrigo Mancha recebe um ótimo lançamento de Diego Souza e chuta cruzado. A bola cruza a área e sobra para Rogério, que fica sem marcação e chuta para o gol, mas a defesa salva em cima da linha.

39’ Amarelo! Lateral Jeferson é punido com cartão por conta da falta em Rithely no lance anterior.

38’ A bola volta a rolar.

37’ Jogo paralisado para atendimento ao volante Rithely, que está sentindo dores após cair em uma dividida de bola pelo alto.

35’ Giva rouba a bola de Lenis, entra na área e no momento do chute acaba sendo desarmado por Durval.

32’ Diego Souza cobra escanteio bastante fechado e a bola vai para o gol, mas o goleiro afasta com soco.

29’ Diego Souza cobra falta chutando direto e a bola vai para longe da meta.

28’ Everton Felipe faz boa jogada individual e tabela com Rogério, que sofre falta na intermediária.

25’ Rodrigo Mancha recebe ótimo passe de Serginho, mas não encontra espaço para cruzar na área.

22’ Modificação no Sport: Sai: Gabriel Xavier. Entra: Lenis.

21’ Everton Felipe levanta bola na área, João Vitor afasta e Renê chuta de primeira da entrada da área, mas acerta a marcação adversária.

20’ Reinaldo recebe pela esquerda e chuta para fora, sem perigo.

16’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! Thiago Galhardo acerta ótimo passe pela esquerda e William Pottker recebe livre por trás da defesa. Ele toca na saída de Agenor e balança as redes para felicidade da torcida pontepretana.

15’ Ponte Preta vai tentando chegar ao setor de ataque, mas mostra dificuldade para finalizar bem. Leão erra alguns passes na saída de jogo.

12’ Renê Júnior inverte o jogo para ponta direita e encontra Jeferson, que cruza na para Rodrigo Mancha mandar para escanteio.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza faz ótima jogada individual, a defesa afasta mal e Rogério pega o rebote dentro da área. Ele chuta colocado com força e abre o placar para felicidade da torcida rubro-negra.

6’ Gabriel Xavier levanta a bola na área em cobrança do falta e o goleiro João Carlos afasta mal. Rogério Pega o rebote e chuta para nova defesa do arqueiro pontepretano, que manda para escanteio.

5’ Renê lança para Gabriel Xavier e o meia-atacante acaba sofrendo falta.

4’ Renê Junior agora vai pela direita de ataque e tenta cruzar para área, mas Renê corta o perigo mandando para escanteio.

3’ Renê Júnior recebe livre pela esquerda de ataque e cruza para William Pottker, que se atrapalha e manda para fora.

1’ Agenor! William Pottker sai mais uma vez livre na área e chuta cruzado para ótima defesa do goleiro rubro-negro.

0’ Não valeu! William Pottker recebe lindo lançamento, entra livre na área e manda para o fundo das redes, no entanto, estava adiantado. Impedimento marcado.

0’ Começa! Bola rolando no Moisés Lucarelli para o confronto entre Ponte Preta e Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

20:56 Fim da execução do hino nacional. A bola vai rolar dentro de instantes no Moises Lucarelli.

20:54 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento no Moisés Lucarelli.

20:52 Ponte Preta e Sport estão no gramado do Moisés Lucarelli.

20:45 Cerca de 40 torcedores estão presentes no Moisés Lucarelli para apoiar o Sport neste confronto. Estádio não deve receber um grande público.

20:42 Elenco da Ponte Preta também com os trabalhos de aquecimento encerrado. Dentro de instante, a Macaca vem para o campo de jogo.

20:40 Acabou o aquecimento dos jogadores do Sport, que vão para os vestiários e dentro de instantes devem retornar ao gramado para o início do embate.

20:30 O técnico Oswaldo de Oliveira conta com os demais jogadores para o decorrer de partida: Lucas; Ronaldo Alves, Mansur, Neto Moura, Luiz Antônio, Ronaldo, Clayton, Vinícius Araújo, Edmílson e Lenis.

20:25 O Leão vai jogar com: Agenor; Rodrigo Mancha, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Everton Felipe, Diego Souza e Gabriel Xavier; Rogério.

20:20 Sport escalado! O técnico Oswaldo de Oliveira promove a improvisação do volante Rodrigo Mancha na lateral-direita no lugar do suspenso Samuel Xavier. Além disso, Rogério começa no lugar de Edmílson e Everton Felipe retorna após cumprir suspensão.

20:15 Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Matheus; Tiago Alves, Breno Lopes, Nino Paraíba, Felipe Menezes, Rhayner, Wellington Paulista, Roger e Ravanelli.

20:10 A Macaca vai enfrentar o Leão com a seguinte formação: João Carlos; Jeferson, Antônio Carlos, Douglas Grolli e Reinaldo; João Vitor, Renê Júnior, Giva, Thiago Galhardo e Clayson; Willian Pottker

20:05 Ponte Preta escalada! O técnico Eduardo Baptista confirma a equipe sem a presença do atacante Felipe Azevedo. Thiago Galhardo será titular no meio-campo.

20:00 Ponte Preta e Sport já estão nos vestiários do Moisés Lucarelli. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

Estádio Moisés Lucarelli, conhecido como Majestoso, será o palco do confronto desta noite entre Ponte Preta e Sport, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação/Ponte Preta

Na última rodada, o Sport teve pela frente um duelo com o Palmeiras, na segunda-feira (4), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Os rubro-negros não conseguiram apresentar um futebol consistente e falharam em alguns momentos diante do adversário de maneiro qualidade técnica, que garantiu uma vitória por 3 a 1. Erik, Gabriel Jesus e Cleiton Xavier marcaram para o alviverde paulista, enquanto Gabriel Xavier fez para o Leão.

A Ponte Preta na rodada passada vinha com o objetivo de chegar à segunda vitória seguida na competição e embalar de vez. O alvinegro fez um confronto com o São Paulo, no domingo (3), no Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, e acabou conseguindo o objetivo, sendo bem melhor que o adversário durante grande parte do embate e vencendo por 1 a 0. Clayson foi quem marcou o gol da Macaca.

Já a Ponte Presta vem com o objetivo de chegar ao quarto jogo seguido sem derrota na competição e começar a entrar na luta pelo G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista vem de duas vitória e um empate, sendo que nas últimas cinco partidas só perder duas. Com seis triunfos, dois empates e duas derrotas na competição, a Macaca ocupa a oitava colocação, com 20 pontos.

O Sport vem fazendo uma campanha bem ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão só passou duas rodadas fora da zona de rebaixamento e uma nova derrota poderá deixar o clube na zona da degola por mais algumas rodadas. A equipe rubro-negra, com apenas três vitórias diante do rival Santa Cruz, do Fluminense e da Chapecoense, ocupa a 18ª colocação, com 12 pontos.

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta não consegue vencer o Sport há mais de 15 anos pela Série A do Campeonato Brasileiro. A última vitória da Macaca diante do Leão pela elite do futebol nacional aconteceu no dia 25 de novembro de 2001, quando o time paulista triunfo por 2 a 1 na primeira fase da competição nacional, que ainda não tinha aderido ao sistema de pontos corridos. Os gols pontepretano foram marcados por Piá e Adrianinho, enquanto Júnior Amorim fez para os leoninos.

A última vez Ponte Preta e Sport estiveram duelando foi no dia 6 de dezembro do ano passado. O confronto, válido pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio do Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, acabou tendo como vencedor a equipe rubro-negra. O time pernambucano fechou a competição em grande estilo vencendo a Macaca Campineira por 1 a 0. O gol do Leão da Praça da Bandeira foi marcado por Diego Souza.

Ponte Preta e Sport já estiveram frente a frente em 12 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista leva uma pequena vantagem ante os pernambucanos. O alvinegro saiu de campo comemorando em cinco jogos, enquanto o Leão da Ilha do Retiro triunfou em quatro confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em três embates.

O confronto é de suma importância para o Sport, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. Até o momento do desempenho do Leão não estão sendo satisfatório, assim com desde o início da temporada, e vencer agora será fundamental para não ficar afundado na zona de rebaixamento e começar a vislumbrar uma competição mais tranquila pela frente.

A Ponte Preta vem para este confronto com o objetivo de triunfar mais uma vez na competição e aumentar a sequência positiva visando se aproximar ainda mais dos clubes que estão na parte de cima da tabela. Uma vitória do alvinegro campineiro será fundamental também para entrar na briga e quem sabe até já participar do G-4, mas para isso dependerá de uma combinação de resultados.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ponte Preta x Sport, partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h00, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.