De ajudante em frota de ônibus a revelação: conheça Alexis Rojas, novo reforço do Fluminense

Considerado uma das grandes promessas do futebol paraguaio, o meia-atacante Alexis Rojas, é o novo reforço do Fluminense. Tendo Romerito como inspiração, o jogador de 19 anos deixa o Sportivo Luqueño (PAR) para suprir uma das lacunas do elenco tricolor. Neste especial, a VAVEL conversou com Maria Lou Rodríguez, setorista do clube pela Desportes 94FM, para conhecer mais sobre o atleta.

Filho de mãe solteira e dividindo a casa com outros cinco irmãos, Rojas batalhou desde cedo para colocar comida dentro de casa. Trabalhou por três anos com seu tio, como chofer em uma frota de carros, em Luque. Nas horas vagas, aproveitava a parte da manhã para ser auxiliar na Linha 59, companhia de ônibus que percorria toda a cidade. Aliado a necessidade de conseguir dinheiro, desde pequeno manteve o sonho de ser jogador de futebol.

Seus primeiros contatos com a bola foram na Liga Luqueña, popular torneio de bairro que acontece em várias cidades do Paraguai e é bem vista pelos clubes profissionais. Começou no Rubio Ñu, mas só desencantou no Sport Primavera, antes de abrir os olhos do Sportivo Luqueño e assinar seu contrato para as categorias de base. Desde então, carrega o rótulo de jóia do futebol paraguaio.

(Foto: Divulgação/Sportivo Luqueño)

Graças a isso, não demorou muito para cair nas graças da torcida. Se a torcida do Fluminense trata com carinho as revelações de Xerém, a do Sportivo Luqueño trata Rojas como um filho por ter surgido nas canteras do clube, ou nas ruas do bairro, como preferem chamar. Suas características aguerridas chamam atenção. O famoso "põe o coração junto com a camisa e deixa tudo dentro de campo", faz parte de seu estilo. Não é surpresa vê-lo indo à linha de fundo e logo depois correndo de volta à defesa para marcar.

Também não existe muito segredo quanto a sua forma de jogo: técnico, veloz e driblador. No entanto, seu porte físico foi um dos grandes problemas para adaptação no Paraguai e terá de ser corrigido no Brasil. Com apenas 1,68m e 58 kg, teve suas piores atuações contra equipes de futebol mais pegado, onde era preciso mais força para jogar. Com liberdade, tem facilidade para flutuar.

Rojas não é um jogador polêmico, mas dentro de campo terá de ser lapidado por reclamar bastante. Não há duvidas quanto ao seu profissionalismo. Nunca teve problemas fora de campo. Festas, bebidas, mulheres, nada disso lhe atrapalha. O maior revés é seu temperamento dentro das quatro linhas, onde costuma se irritar bastante. No Paraguai, virou rotina receber cartões amarelos por reclamar efusivamente de faltas sofridas.

NÚMEROS DE ALEXIS ROJAS NO APERTURA 2016 PELO SPORTIVO LUQUEÑO # NOME ID JG GP CA CV 21 Alexis Rojas 19 21 3 8 1

(JG: Jogos; GP: Gols Pró; CA: Cartões Amarelos; CV: Cartões Vermelhos)

Na temporada 2016, assumiu a titularidade como meia-atacante pelo lado esquerdo durante o Torneio Apertura. Se antes era tratado como uma revelação do clube, hoje é peça-chave na parte ofensiva do mesmo. Dentro do Sportivo Luqueño, Rojas é visto com potencial para chegar à seleção nacional. O fato de ser tão jovem, ter pouco tempo entre os profissionais e encarar sem medo os adversários mais experientes encanta dirigentes e torcedores.

Quanto a sua saída, as opiniões se dividem entre os torcedores. Grande parte zela por sua permanência, por se tratar de uma joia que precisa se lapidada. Mas outra parte acredita que o empréstimo será positivo para o desenvolvimento do jogador, visando seu retorno daqui a dois anos. O contrato com o Fluminense será por empréstimo até o fim de 2017 e sua chegada lembra a de Manuel Lanzini, em 2011, junto ao River Plate. Se trata de uma revelação que precisará de tempo e paciência para demonstrar seu potencial.