Figueirense age rápido após demissão de Eutrópio e anuncia retorno do técnico Argel

Um dia após a demissão de Vinícius Eutrópio, que com a derrota de ontem para o Grêmio por 2 a 1, amargou o quinto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, a diretoria do Figueirense agiu rápido e anunciou Argel Fucks como novo treinador do clube. O aviso aconteceu na noite desta segunda-feira (11), na conta oficial do clube no Twitter.

Argel Fucks é o novo técnico do Figueirense https://t.co/DEFqKp2yaS — Figueirense FC (@FigueirenseFC) July 12, 2016

Argel, que foi demitido do Internacional na noite de ontem, depois da derrota para o Santa Cruz, ficou menos de 24 horas desempregado. Essa será a terceira passagem de Argel pelo Figueirense. O treinador comendou o clube em 2012 e retornou em 2014. No ano passado, conquistou o título estadual do Campeonato Catarinense.

A apresentação oficial do técnico Argel Fucks, acontece nesta terça-feira (12), às 12h30, na sala de imprensa do Estádio Orlando Scarpelli.

O Figueirense é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 14 partidas. Com Eutrópio, o time não venceu nas últimas cinco rodadas, o que permitiu o ingresso na zona de rebaixamento do Brasileiro. A primeira missão de Argel em seu retorno, portanto, é tirar o Figueira da luta incômoda na tabela.