Resultado Palmeiras x Santos em tempo real (1-1)







O Palmeiras retorna à campo no próximo domingo, quando visita o Internacional, às 16h. Já o Santos recebem, no sábado, a Ponte Preta, às 18h30, em duelo direto por uma vaga no G-4.

Com este resultado, o Palmeiras se isola na liderança com 29 pontos, um a mais que o rival Corinthians. O Santos entra no G-4, mas tem o mesmo número de pontos (23) que Atlético-PR, Flamengo e Ponte Preta.

90+3' Acabou o jogo! Mina marcou para o Palmeiras e Gabriel para o Santos: 1 a 1 no Allianz Parque!

90+3' Substituição no Santos: sai Rodrigão, entra Joel.

90+2' Substituição no Santos: sai Gabriel, entra Yuri.

90' Três minutos de acréscimo.

88' Jogo parece se encaminhar para o empate.

86' Lucas Lima cobra falta, mas Prass defende.

84' Cartão amarelo para Arouca por falta em Lucas Lima.

83' Ambos os times atacam neste momento. Jogo bem aberto.

79' Incrível! Victor Ferraz recebe de Lucas Lima e cruza rasteiro. A zaga afasta, e a bola fica limpa para Thiago Maia, que manda por cima do gol de Prass. Perdeu boa chance o peixe!

78' Após minutos de jogo paralisado, Jean cobra a falta na barreira.

76' CENAS LAMENTÁVEIS! Gabriel e Dudu começam uma discussão e todo mundo chega para apartar. Isso é clássico!

75' PÚBLICO: 40.035 pessoas no Allianz Parque, recorde do estádio!

71' Jogo melhor tecnicamente na segunda etapa. Ambos os times com mais vontade.

69' Dudu recebe de Tchê Tchê, limpa duas vezes a marcação e manda para o gol, mas Vanderlei defende.

67' Lucas Lima arrisca arremate de fora da área, mas manda por cima do gol de Prass.

66' Palmeiras fica mais com a bola neste momento.

64' Cartão amarelo para Zeca por falta em Tchê Tchê.

62' Substituição no Santos: sai Vitor Bueno, entra Copete.

60' Lá vem o Palmeiras! Matheus Sales dispara em velocidade pelo meio e passa para Leandro Pereira, que sai da marcação de Luiz Felipe e chuta por cima do gol. Donos da casa melhores neste momento!

58' Victor Ferraz arrisca de fora da área e a bola vai para fora.

57' Substituição no Palmeiras: sai Lucas Barrios, entra Leandro Pereira.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SANTOS!!! Após falta que ficou na barreira, Rodrigão passa para Gabriel, que arrisca, a bola pega em Vitor Hugo e mata Fernando Prass: 1-1.

53' Rodrigão recebe na entrada da área, mas se atrapalha e perde a bola.

50' Rodrigão cruza da direita, mas a bola sai forte demais e Vitor Bueno não chega.

47' Após cobrança de escanteio, Edu Dracena cabeceia, mas Vanderlei defende mais uma vez!

46' Vanderlei! Dudu manda linda bola para Erik, que recebe dentro da área e toca na saída do goleiro santista, que faz boa defesa.

45' Começa o segundo tempo no Allianz Parque!

O ruim para o Palmeiras é o fato de Cuca já ter mexido no time duas vezes. Santos precisa errar menos passes.

Esse resultado faz com que a equipe palmeirense se isole na liderança com 31 pontos, três a mais que o vice-líder e rival Corinthians.

45+4' Fim do primeiro tempo! Com gol do zagueiro Mina, Palmeiras vai vencendo o Santos por 1 a 0.

45+3' Olha o perigo! Gabriel cruza da direita e a bola passa por toda a extensão da grande área, mas ninguém desvia.

45+2' Substituição no Palmeiras: sai Mina, entra Edu Dracena. Colombiano saiu chorando.

45' +2 de acréscimo.

44' Arouca é acionado por Zé Roberto, mas Luiz Felipe aparece para cortar.

40' Catou borboleta! Lucas Lima cobra falta da direita, Prass sai muito mal e quase Rodrigão completa na segunda trave.

38' Zé Roberto cobra falta direita, mas a zaga afasta. Zeca tenta lançar Lucas Lima no contra-ataque, mas erra.

35' Olha o perigo! Jean recebe na direita, com espaço, e passa para Tchê Tchê, que arrisca e a bola passa perto da trave de Vanderlei.

33' Santos abusa dos erros de passe. Palmeiras faz uma forte marcação e vai segurando o resultado.

30' Matheus Sales recebe no meio e arrisca de canhota, mas manda por cima.

27' Lucas Lima cobra escanteio, defesa palmeirense não tira por completo e Luiz Felipe tenta mandar de bicicleta, mas para fora.

26' Gabriel passa para Victor Ferraz, que cruza. Fernando Prass, com o pé, manda para escanteio.

25' Palmeiras bate falta rápido, Zé Roberto recebe, avança, mas erra na hora do cruzamento.

24' Victor Ferraz é acionado na direita, cruza, mas a bola sai forte demais.

22' Jogo perde velocidade neste momento.

19' Epa! Zeca recua mal para Vanderlei e quase que Barrios aproveita. Santos segue nervoso no jogo.

17' Cartão amarelo para Erik por falta em Lucas Lima.

16' Vitor Bueno tenta tabelar com Rodrigão, mas a bola sai em cima do artilheiro do Brasil, que não consegue fazer a tabela.

15' Victor Ferraz se aventura na esquerda, mas erra na hora de passar para Zeca.

14' Santos erra muitos passes e Palmeiras ganha a maioria das jogadas. Bom início de jogo no Allianz Parque.

13' Substituição no Palmeiras: sai Moises, entra Arouca.

12' Moises fica no chão e deve ser substituído.

11' UUUUUUH! Santos bate a falta rápido, aproveita desatenção da equipe palmeirense, Vitor Bueno avança e arrisca, mas a bola vai para fora. Ótima chance santista!

9' Ih, rapaz! Moises e Gabriel se desentendem e ambos tomam cartão amarelo. O meia palmeirense não encara o Internacional na próxima rodada.

8' Zé Roberto rouba bola no meio e passa para Barrios, que tenta de muito longe, mas é prensado.

7' Esse é apenas o segundo jogo de Mina com o uniforme palmeirense e seu primeiro gol.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS!!!!!!!! Após cobrança de escanteio de Dudu, o zagueiro colombiano Yerri Mina sobe totalmente livre e abre o placar no Allianz Parque: 1 a 0 Palmeiras!

3' Equipes erram demais nesse começo de jogo. Nervosismo.

1' Tchê Tchê é acionado na direita, mas não alcança.

0' Nem um minuto de jogo e já vem bola na área santista!

0' Rola a bola! Começa o clássico paulista!

As duas equipes estão no gramado do Allianz Parque! Já já a bola rola.

Palmeiras (finalmente) escalado! Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Tchê Tchê e Moises; Erik, Dudu e Barrios.



Banco: Vagner, Thiago Martins, Edu Dracena, João Pedro, Egídio, Arouca, Fabrício, Cleiton Xavier, Vitinho, Luan, Rafael Marques e Leandro Pereira.

Santos escalado! Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Rodrigão



ATENÇÃO! É esperado mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, o que seria um recorde de público do estádio! Torcida palmeirense chegando junto com o líder!

RESULTADOS DA 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A:

Coritiba 0-0 Botafogo; veja

Chapecoense 0-2 Corinthians

Ponte Preta 2-1 Sport; veja

Flamengo 2-0 Atlético-MG; veja

Grêmio 2-1 Figueirense; veja

São Paulo 3-0 América-MG; veja

Santa Cruz 1-0 Internacional; veja

Vitória 0-0 Fluminense; veja

Cruzeiro 0-3 Atlético-PR; veja

Ambos os times acabam de chegar ao Allianz Parque. Em uma hora a bola rola e você acompanha tudo com a VAVEL Brasil!

Promete-se um ótimo jogo, com muitas chances de gol no Allianz Parque!

O Santos, caso vença, entra no G-4 e fica a três pontos dos dois líderes.

Independente do resultado desta terça, o Palmeiras não perde a liderança, já que tem o mesmo número de pontos do vice-líder Corinthians, com um saldo de gol melhor.

A dúvida sobre a utilização dos meio-campistas Moisés e Tchê Tchê no clássico Palmeiras x Santos, às 20h30 desta terça-feira, no Allianz Parque, será levada pelo Palmeiras até instantes antes do apito inicial. Os dois se recuperam de problemas musculares e são dúvidas, mas foram relacionados por Cuca.

O técnico relacionou 26 jogadores para o duelo Palmeiras x Santos , sendo que três serão cortados.

Os volantes Arouca e Gabriel e o meia Allione, recuperados de lesões, estão de volta. Outra novidade é o atacante Leandro Pereira, convocado pela primeira vez desde que foi contratado.

Nos treinos, Cuca indicou a seguinte escalação: Fernando Prass, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales e Arouca; Erik, Cleiton Xavier e Dudu; Lucas Barrios.

Se Moisés e Tchê Tchê forem liberados para o jogo, as vagas que estarão em risco serão as de Matheus Sales, Arouca e Cleiton Xavier. Neste momento, Moisés é quem tem mais chances.

O técnico do Santos, Dorival Júnior, divulgou a lista com os 23 relacionados para o clássico Palmeiras x Santos, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Palestra Itália. A novidade é o retorno do zagueiro David Braz, que não iria enfrentar o Verdão por precaução, mas volta a ser opção no banco de reservas do Alvinegro. Paulinho também voltou a figurar a relação santista.

O defensor está à disposição do treinador Dorival, pois reagiu bem ao processo de recondicionamento físico e mostrou ter evoluído com o tratamento no desconforto que teve nas duas coxas. "David Braz viaja e será opção. Ele mostrou sua evolução, fez alguns trabalhos com bola e está apto a ficar à disposição", explicou o técnico.

Já o atacante Ricardo Oliveira, liberado pelo departamento médico, deve retornar apenas contra a Ponte Preta, no próximo sábado. "Oliveira teve três ou quatro trabalhos com bola e a partir dos próximos dias, de repente no fim de semana, teremos ele em um processo final de recuperação", disse Dorival.

A provável escalação do Peixe no jogo Palmeiras e Santos será: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno (Copete); Gabriel e Rodrigão.

Já o atacante Ricardo Oliveira, liberado pelo departamento médico, deve retornar apenas contra a Ponte Preta, no próximo sábado. "Oliveira teve três ou quatro trabalhos com bola e a partir dos próximos dias, de repente no fim de semana, teremos ele em um processo final de recuperação", disse Dorival.

A provável escalação do Peixe será: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno (Copete); Gabriel e Rodrigão.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x Santos minuto a minuto no Brasileirão 2016! Fique conosco!