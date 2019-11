Resultado Sampaio Corrêa x Bahia pelo Brasileirão Série B (0-0)

Ficamos aqui com mais uma transmissão pela VAVEL Brasil, continue navegando e por dentro de tudo que rola no esporte. Boa noite!

23:30 Do outro lado, Hernane, chateado, criticou a falta de unidade do time: "Eu acho que falar do empate é falar da nossa equipe. O Sampaio é a última equipe. O time que, no primeiro tempo, achamos o defeito. Acho que faltou companheirismo. Criamos bastante, mas no ultimo toque, ao invés de tocar, finalizamos no gol. Sabemos que a fase não está fácil"

23:28 Rodrigo Ramos saiu em defesa de Elias, que desperdiçou um pênalti na segunda etapa: "Acho que a equipe, principalmente no segundo tempo, foi outra. Buscamos o gol. Eles tiveram espaço. Tivemos oportunidade no pênalti, mas não adianta crucificar o Elias. Ele é o nosso melhor batedor. Ele bateu bem, colocou na trave. Temos que lutar. Não é hora para desistir. Contagem regressiva para o término desse segundo tempo"

49' ACABOU! Sampaio Corrêa 0x0 Bahia.

49' Juninho cobra direto e bola sai.

48' Amarelo para Rayllan! Meia faz dura falta em Zé Roberto e recebe o cartão.

47' Zé Roberto faz boa jogada, mas finaliza mal.

45' Teremos mais quatro minutos de jogo.

45' O próprio Edgar cobra e bola sobe.

44' Edgar sofre falta de Feijão e bola deve ser lançada na área baiana.

41' Após jogada de Pimentinha, jogadores do Sampaio pedem toque de mão de Éder.

40' Juninho cruza e Zé Roberto cabeceia para mais uma defesa de Rodrigo.

38' Juninho cobra e goleiro Rodrigo defende sem problemas.

38' Entra Rayllan e sai Lucas Sotero.

37' Carlos Alberto marca, mas não vale. Árbitro já havia marcado impedimento.

36' Renan Luís vai até a linha de fundo, cruza e Jackson corta.

34' Bahia faz boa jogada, mas erra último passe.

30' Elias, jogador que perdeu a penalidade, sai para a entrada de Carlos Alberto.

29' Sampaio assusta! Felipe Baiano chuta forte e bola sai perto.

29' Amarelo para Juninho. Meio-campo faz falta em Pimentinha e é advertido.

28' Régis chuta de longe e bola sai longe.

27' Luisinho sai, Zé Roberto entra.

26' Após cobrança de falta de Juninho, Sampaio quase marca contra.

25' Bahia chega em jogada bem trabalhada. João Paulo encontra Hernane, que passa para Cajá finalizar.

23' Hernane tenta passe para João Paulo, mas passa mal.

20' Pimentinha erra mais um cruzamento e torcedores começam a pegar no seu pé.

19' Bahia tenta chegar mais no ataque.

16' NA TRAVEEE!!! Elias manda a bola na trave esquerda de Jean.

15' Tinga faz falta por trâs em Edgar e recebe amarelo.

15' PÊNALTI PARA O SAMPAIO!

13' Luisinho recebe lançamento de Cajá e tenta passe para Hernane, entretanto defesa afasta.

11' Mudança no Sampaio: Edgar entra na vaga de Léo Gago.

9' Pimentinha erra novamente e torcida reclama.

8' Feijão atinge Elias e recebe amarelo.

7' Pimentinha faz boa jogada, mas na hora de cruzar manda a bola direto para a fora.

7' Após cobrança de escanteio, bola fica com Jean.

5' O lateral Éder entra em seu lugar.

4' Lucas Fonseca será substituído.

2' Jogo é parado após choque entre Lucas Fonseca e Jean.

0' O jogo é reiniciado no Castelão.

22:20 Pimentinha: "A gente está muito atrás, defendendo muito. Isso é normal. Segundo tempo é partir para cima para sair com a vitória".

22:19 Juninho: "Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Tivemos a maior posse de bola. Temos que caprichar no passe ou arriscar a finalização de fora da área".

22:18 Na saída Juninho e Pimentinha falaram com a imprensa.

46' Fim de papo na primeira etapa! Sampaio Corrêa 0x0 Bahia.

45' Teremos mais um minuto de primeiro tempo.

43' Tinga cruza de esquerda e bola fica com goleiro.

41' Amarelo para Léo Gago! Volante faz dura falta em Luisinho e recebe amarelo.

40' Juninho erra e passa bola para Luisinho, que voltava de impedimento.

39' Juninho cobra forte e à esquerda do gol de Ricardo.

38' Cajá sofre falta próximo a entrada da área. Meia tem boa oportunidade na cobrança.

32' Luisinho vai bem pela direita e cruza para Renato Cajá, que cabeceia por cima do gol.

30' Após cruzamento de Éder Sciola, Jean fica com a bola.

28' Juninho bate falta de muito longe e zaga corta antes de chegar ao gol.

27' Bahia tem vantagem na posse de bola: 56% x 44%.

24' Após belo passe de Lucas Sotero, Renan Luís cruza na área e defesa baiana corta.

23' Bahia puxa contra-ataque, Luisinho recebe bem, cruza, mas ninguém completa.

20' Régis tenta mais um cruzamento e defesa corta para escanteio.

20' Para fora!! Hernane faz boa jogada com Luisinho e cabeceia para fora.

18' Régis faz tabela com João Paulo e tenta passe para Hernane, dentro da área, porém defesa afasta.

15' Após drible, Juninho é derrubado.

13' Substituição no Bahia: Entra o meia Régis, sai o atacante Edigar Junio.

11' Régis vem aí! Edigar Junio não tem condições de continuar.

11' Léo Gago lança Pimentinha, mas encontra atacante em posição irregular.

9' Léo Gago tenta da entrada da área e Jean defende sem problemas.

8' Edigar Junio tenta jogada e sente lesão.

7' Hernane desvia após cobrança de Juninho, mas bola fica tranquila com Rodrigo Ramos.

6' João Paulo cruza na área e defesa corta. Escanteio para o Bahia.

4' Elias é lançado pelo zagueiro Luiz Otávio, mas árbitro marca impedimento.

1' No primeiro minuto de jogo, Renato Cajá já é autor de lindo lance: o camisa 10 do Bahia colocou a bola entre as pernas de Diego Lorenzi.

0' A bola rola e a partida é iniciada no Castelão.

21:24 Hino nacional já executado, partida começará em momentos.

21:12 A partida terá arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro.

20:51 Os donos da casa também estão escalados para o duelo:

20:50 Bahia definido para a partida de logo mais:

O palco da partida será o Estádio Castelão, localizado em São Luís, capital maranhense.

O jovem atacante da equipe baiano, Luan, comemorou a volta ao time profissional e espera agradar ainda mais o técnico Guto Ferreira: "Sempre legal voltar ao profissional. Sonho sendo realizado. Felicidade não tem tamanho. Vinha trabalhando forte, pude agradar em Porto Seguro. Estou aqui para ajudar e se Deus quiser sair com o triunfo amanhã".

Luiz Otávio, zagueiro do Sampaio Corrêa, falou sobre a importância da vitória no jogo dessa sexta-feira (15): "Depende só da gente. A vitória leva para um lugar e a derrota para outro. A gente está consciente disso. Isso é uma cobrança nossa para resolver essa situação. A gente está focado em buscar os três pontos. Acabou essa história de "está melhorando". Acabou. O que importa é a vitória".

FIQUE DE OLHO: Elias - o meia voltou a ser relacionado após lesão e deverá estar no time inicial.

FIQUE DE OLHO: Elias - o atacante do time maranhense é uma das principais peças ofensivas do técnico Wagner Lopes.

Confira os gols do último confronto:

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 19 de setembro de 2015, quando a partida terminou empatada em 1 a 1.

O Sampaio Corrêa ocupa atualmente a última colocação, com apenas 10 pontos conquistados. Já o Bahia está na 11ª posição, com 20 pontos.

Na última rodada, o time maranhense foi derrotado pelo Joinville por 2 a 0, enquanto o Tricolor de Aço também perdeu, para o Vila Nova por 1 a 0, em plena Fonte Nova.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Sampaio Corrêa e Bahia, partida que será realizada às 21h30 (Brasília) no Castelão e que é válida pela 16ª rodada do Brasileirão da Série B 2016.