Luverdense  empata com o Vasco da Gama no Brasileirão série B 2016 (1-1)

Agradeço a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse jogo, um forte abraço!

Jogando com reservas, o Vasco empata com o Luverdense fora de casa por um a um e segue em situação confortável na Série B.

49 min: Fim de jogo!

46 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

45 min: GOOOOOL DO LUVERDENSE! Paulinho cruza na medida para Alfredo, que acabou de entrar, cabecear para dentro e empatar o jogo

40 min: No Luverdense sai Régis Souza e entra Alfredo

39 min: Aislan cobra falta perto da área mas a bola sai por cima do gol

37 min: Everton comete falta dura e recebe cartão amarelo

32 min: No Luverdense sai Ricardo e entra Douglas Baggio

30 min: Andrey bate e Gabriel Leite faz fácil defesa

25 min: No Luverdense entra Sérgio Mota no lugar de Moacir

23 min: Luverdense se manda para o ataque em busca do empate

19 min: No Vasco sai Rafael Marques e entra Aislan

14 min: GOOOOOL DO VASCO! Pikachu recebe belo passe de Thalles e toca na saída do goleiro para inagurar o placar

8 min: Vasco bate escanteio, Thalles fica com a bola e perde gol feito

5 min: Raul Prata cruza e a zaga do Vasco afasta o perigo

0 min: Começa o segundo tempo!

50 min: Fim do primeiro tempo!

49 min: Yago Pikachu também recebe cartão amarelo

47 min: Gabriel Valongo recebe o primeiro cartão amarelo da partida

46 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

45 min: No Vasco sai mais um machucado, Caio Monteiro da lugar a Andrey

42 min: Régis tenta tocar para Raul Prata na direita mas a bola vai forte e sai pela linha de fundo

38 min: Alan Cardoso levanta na área mas Gabriel Leite sai e fica com a bola

31 min: UUUUH! Bom contra-ataque do Vasco, Thalles recebe e bate, a bola beija a trave e sai

28 min: Após parada técnica, a bola volta a rolar

25 min: UUUUH! Martin Silva brilha novamente, Moacir bate cruzado e o goleiro uruguaio faz mais uma grande defesa

22 min: Pikachu arrisca de fora mas a bola sai longe do gol

17 min: No Vasco sai William machucado e entra Mateus Pet

15 min: UUUUUH! Martin Silva faz boa defesa em cabeçada de Tozin

13 min: Alan faz boa jogada na esquerda e tenta cruzamento na área, mas a bola passa por todo mundo e sai do outro lado

7 min: UUUUH! Tozin recebe na área e bate para boa defesa de Martin Silva

5 min: Vasco chega com perigo, Jomar recebe cruzamento na área e cabeceia para fora

0 min: Começa o jogo!

O Luverdense está confirmado com: Gabriel Leite, Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton, Paulinhom, Jean Patrick, Moacir, Régis Souza, Ricardo, Rogerinho e Tozin.

Vasco está escalado com: Martin Silva, Pikachu, Rafael Marques, Jomar, Alan Cardoso, Julio dos Santos, Diguinho, William, Evander, Caio e Thalles

Vamos as escalações das equipes!

Já o Vasco deverá vir com os seguinte jogadores: Martin Silva, Yago Pikachu, Jomar, Rafael Marques e Alan Cardoso; William, Diguinho, Julio dos Santos e Evander; Caio Monteiro e Thalles.

O Luverdense deve entrar em campo com a seguinte escalação: Gabriel Leite, Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Jean Patrick, Moacir, Régis Souza, Rogerinho e Sérgio Mota; Tozin.

"Vamos precisar lidar com a pressão do Luverdense, que vai jogar em casa e será empurrado pela torcida. Precisamos ter tranquilidade e equilíbrio para valorizarmos a posse de bola e não deixarmos a correria tomar conta. Temos condições de obter um bom resultado", disse o atacante do Vasco.

Thalles também falou sobre a partida e a pressão de jogar com reservas.

"O Vasco conta com jogadores de qualidade e tenho certeza de que vamos estar bem representados em campo. Muitos desses atletas atuaram em diversas partidas entre os titulares, como o Diguinho, o Jomar e o Julio dos Santos. Além disso, perdemos atletas por suspensão e já não teríamos força máxima", disse o técnico vascaino.

O técnico Jorginho comentou sobre a opção em Luverdense x Vasco , e exaltou os jogadores que entrarão em campo hoje pelo Vasco.

Já o Vasco, após empatar em dois a dois em casa com o Santa Cruz pela Copa do Brasil, preferiu optar por preservar seus atletas para o jogo de volta, e assim virá com o time reserva para esse duelo.

Sobre a escalação, o Luverdense não deverá ter grandes mudanças. O zagueiro Luiz Otávio, com fortes dores na coluna, foi vetado, e Gabriel Valongo será o substituto. O atacante Macena, que estava no futebol grego, teve a documentação regularizada e fica à disposição, mas deve começar no banco de reservas.

"O Vasco tem um elenco forte e os jogadores que estarão em campo vão querer mostrar serviço. Minha preocupação é com meu time, e o Luverdense teve uma boa semana de trabalho, o que me deixa otimista", disse o comandante do Luverdense.

O Luverdense deverá enfrentar um Vasco reserva, já que o time carioca está focado na Copa do Brasil. O técnico Júnior Rocha minimizou o fato e espera um duelo dificil.

Boa tarde para todos antenados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre Luverdense e Vasco válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acompanhe conosco todos os lances desse duelo!