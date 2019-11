Resultado América-MG x Santa Cruz na Série A do Campeonato Brasileiro (0-3)

13:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (9) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

12:58 A 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O América-MG, entretanto, vai entrar em campo apenas na segunda-feira (25) para fazer um duelo com o Flamengo, às 20h00, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Santa Cruz terá um confronto com o Coritiba, no sábado (23), às 18h30, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

12:56 Com o resultado desta manhã/tarde, o América-MG fica afundado na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Já o Santa Cruz sobe na classificação e agora ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos. Para seguir fora do Z-4 precisa torcer contra Cruzeiro, Coritiba e Figueirense.

12:55 Os gols da vitória do Santa Cruz foram marcados por Tiago Costa, Marcílio e Arthur.

49’ Fim de jogo! O Santa Cruz encontra facilidade e vence a primeira partida fora de casa batendo o América-MG por 3 a 0.

46’ Amarelo! Gilson entra de maneira ríspida em João Paulo e acaba sendo punido com cartão.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

40’ Danilo levanta a bola na área em cobrança de escanteio e o meia Juninho cabeceia para fora.

37’ Tudo normal com goleiro Tiago Cardoso e a bola volta a rolar.

36’ Tiago Cardoso cai na área com dores no tornozelo esquerdo e o jogo é paralisado para atendimento ao goleiro.

32’ João Ricardo! Marion recebe pela direita, puxa para o meio e deixa a marcação para trás. Ele chuta com categoria e obriga o goleiro alviverde a fazer grande defesa.

31’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Grafite. Entra: Marion.

30’ Amarelo! Grafite fica reclamando de uma falta marcada pela arbitragem e acaba sendo punido com cartão.

29’ Última alteração no América-MG: Sai: Alan Mineiro. Entra: Danilo.

28’ Partida recomeça na Arena Independência.

26’ Jogo paralisado para hidratação dos jogadores por conta do forte calor.

24’ Uuuhhh! Sávio faz ótima jogada pela esquerda, a marcação tricolor falha e ele bate com muita qualidade para fora. Quase um golaço.

23’ Amarelo! Pablo fica reclamando da arbitragem e é punido com cartão.

22’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Marcílio. Entra: Jadson.

20’ Modificação no América-MG: Sai: Leandro Guerreiro. Entra: Claudinei.

19’ Uuuhhh! Keno balança bem pela esquerda, deixa o zagueiro Roger perdido e chuta com muito efeito para fora. Quase um golaço.

18’ João Ricardo! Arthur recebe ótimo passe de Léo Moura, entra na área e chuta duas vezes para defesa do goleiro João Ricardo.

16’ Santa Cruz administra o resultado com muita tranquilidade. América-MG continua mostrando limitações em todos os setores, sem poder de reação.

12’ Alteração no América-MG: Sai: Bruno Teles. Entra: Sávio.

10’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Arthur recebe grande passe de Léo Moura em contra-ataque, dispara com muita liberdade pela direita, entra na área e chuta forte para o fundo das redes, garantindo a defesa do torcida tricolor.

9’ Pablo faz boa jogada individual puxando da direita para o meio e acaba sendo derrubado por Derley.

5’ Grafite acerta ótimo passe para Keno, em contra-ataque, o atacante fica frente a frente com a marcação na entrada da área, balança para os dois lados e chuta em cima do defensor.

1’ Pablo recebe pela direita e cruza para área, entregando direto nas mãos de Tiago Cardoso.

0’ Começa o segundo tempo!

12:05 Santa Cruz também voltou e não sofreu alteração para a segunda etapa.

12:04 América-MG de volta para o jogo sem alterações.

49’ Fim do primeiro tempo!

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Osman avança bem pela esquerda, puxa para o meio e chuta para longe da meta.

42’ Alan Mineiro cobra falta da intermediária chutando direto e o goleiro Tiago Cardoso defende com tranquilidade.

39’ Que vacilo! Osman cruza a bola na área e Tiago Cardoso, ao tentar encaixar a bola, falha feito entregando de graça para Alan Mineiro. O meia-atacante chuta e o goleiro se recupera fazendo a defesa.

36’ Osman faz boa jogada pela direita cruza rasteiro. Atento, Danny Morais afasta o perigo.

34’ Uuuhhh! João Paulo acerta ótimo passe pelo meio e deixa Grafite em boas condições. Ele gira bem e bate com muito perigo.

33’ Gilson recebe pela esquerda, olha para área e cruza buscando Danilo Dias. Tiago Cardoso defende com tranquilidade.

32’ A bola volta a rolar na Arena Independência.

29’ Jogo paralisado para hidratação dos jogadores.

28’ Bruno Teles manda para Gilson pela esquerda e o atacante não consegue dominar.

23’ O Coelho tenta sair para o jogo, mas mostra muita limitação em todos os setores. Time Coral domina com tranquilidade.

21’ Osman avança pela direita e cruza para área, mas Neris afasta o perigo jogando para escanteio.

18’ Insatisfeita com o desempenho de Osman e principalmente pela péssima cobrança de pênalti, torcida do América-MG vai vaiando o atleta.

17’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Uillian Correia. Entra: Derley.

16’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! João Paulo cobra escanteio, a defesa do América-MG afasta de maneira errada e o volante Marcílio manda, com categoria, para o fundo das redes. Festa da torcida tricolor.

14’ Tiago Cardoso! Osman cobra pênalti chutando fraco e rasteiro no meio. O goleiro Coral faz a defesa com os pés.

13’ Pênalti! Zagueiro Neris derruba o atacante Alan Mineiro dentro da área e o árbitro marca a penalidade. O defensor Coral recebeu cartão amarelo.

12’ América-MG mostra muita limitação técnica e o Santa Cruz é bom superior até o momento.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Marcílio trabalha bem pela esquerda e toca para Tiago Costa, que passa pela marcação e chuta forte para balançar as redes. Festa da torcida tricolor.

7’ Perdeu! Osman falha feio e entrega a bola de graça para Keno sair sozinho na cara do gol. Entretanto, o atacante chuta em cima do goleiro e perde grande chance.

6’ Arthur recebe ótimo passe de João Paulo, avança pela direita e cruza buscando Grafite. Atento, Roger chega primeiro e manda para escanteio.

3’ A bola volta a rolar. Keno saiu no carro maca, mas deve voltar para o jogo.

2’ Jogo paralisado para atendimento ao atacante Keno, que está no chão com fortes dores após uma falta no meio.

1’ Neris domina a bola na entrada da área e quase se complica ao tentar driblar o atacante Gilson, mas acaba sofrendo falta.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena Independência para o confronto entre América-MG e Santa Cruz, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

10:56 Fim de execução do hino nacional. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Arena Independência.

10:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

10:54 América-MG e Santa Cruz estão entrando no gramado da Arena Independência.

10:45 Diretoria do América-MG fez algumas promoções para contar com uma presença maior de torcedores na Arena Independência, mas até o momento o estádio não conta com um bom público.

10:40 Encerrado o aquecimento dos dois times, que vão entrar em campo dentro de alguns minutos.

10:35 Desfalque! O atacante Vitor Rangel não reuniu condições de entrar em campo e acabou sendo vetado pelo departamento médico. Desta maneira, Danilo Dias vai fazer sua estreia no setor ofensivo.

10:32 Jogadores do Santa Cruz estão no gramado da Arena Independência para realizar o trabalho de aquecimento.

10:30 Jovem volante Marcílio vai ganhando espaço no Santa Cruz. Depois da boa partida contra o Vasco pela Copa do Brasil no meio da semana, o atleta vai ganhar mais uma oportunidade de começar entre os titulares. Com isso, João Paulo fica responsável pela armação das jogadas.

10:28 As opções do técnico Sérgio Vieira para o decorrer de partida são as seguintes: Fernando Leal; Alison, Danilo, Hélder, Claudinei, Xavier, Sávio, Vitinho Ruas e Danilo Dias.

10:25 O Coelho vai jogar da seguinte maneira: João Ricardo; Pablo, Roger, Adalberto, Bruno Teles, Osman, Leandro Guerreiro, Juninho e Alan Mineiro; Gilson e Victor Rangel.

10:20 América-MG escalado! Técnico Sérgio Vieira promove o retorno de Adalberto, suspenso na última rodada, ao sistema defensivo. Experiente atacante Borges sequer foi relacionado e é um desfalque.

10:18 O técnico Milton Mendes terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Edson Kolln; Wellington, Vitor, Derley, Roberto, Marcinho, Lelê, Leandrinho, Jadson, Marion, Bruno Moraes e Wallyson.

10:15 O Santa Cruz vai entrar em campo com: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Marcílio, Arthur, João Paulo e Keno; Grafite.

10:10 Santa Cruz escalado! O técnico Milton Mendes não promove grandes alterações no time tricolor, a maior novidade é o retorno do atacante Grafite, recuperado de lesão, que entra no lugar de Marion.

10:05 A 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi aberta na tarde do último sábado (16). Botafogo e Flamengo ficaram no empate por 3 a 3, enquanto o Santos bateu a Ponte Preta por 3 a 1.

10:00 Os dois times já estão nos vestiários da Arena Independência. Dentro de instantes, as duas escalações devem ser divulgadas.

Estádio Raimundo Sampaio, conhecido como Arena Independência, será o palco do confronto desta manhã entre América-MG e Santa Cruz, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação Arena/Independência

Na última rodada, o Santa Cruz teve pela frente um duelo com o Internacional. No domingo (10), no Arruda, em Recife, Pernambuco. Os tricolores foram superiores durante grande parte do confronto e acabaram encerrando uma sequência de resultados negativos na competição com um triunfo por 1 a 0. O gol Coral foi marcado por Keno.

O América-MG na rodada passada vinha com o objetivo de encerrar o longo jejum de vitórias, mas novamente não logrou êxito. O alviverde fez um confronto com o São Paulo, no domingo (10), no Morumbi, em São Paulo, e acabou sendo superada facilmente pelo adversário paulista, que garantiu uma vitória por 3 a 0 com tranquilidade. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Alan Kardec (2x) e Lyanco.

Já o América-MG sequer conseguiu ainda um bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O alviverde vive uma péssima fase e já até trocou de técnico, mas nada surte efeito para buscar uma reação na competição, ficando cada vez mais afundado na lanterna e mais longe de sair do Z-4. A equipe americana obteve apenas duas vitórias, empatou em duas oportunidades e saiu de campo derrotada dez vezes, ocupando a última posição, com oito pontos.

O Santa Cruz vem fazendo uma campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor começou o campeonato como a grande surpresa promovendo boas apresentações e placares elásticos, mas acabou perdendo folego logo nas primeiras rodadas e obteve uma longa sequência negativa, que fez o time passar a ser um integrante da zona do rebaixamento. A equipe Coral tem quatro vitórias, dois empates e oito derrota, ficando na incomoda 18ª colocação, com 14 pontos.

Na Arena Independência, a última vez que América-MG e Santa Cruz se enfrentaram foi no dia 23 de maio do ano passado. O Coelho não tomou conhecimento do adversário e acabou aplicando uma sonora goleada por 4 a 1, fazendo três gols em apenas 16 minutos de jogo para delírio do torcedor alviverde. Os gols do time mineiro foram marcados por Robertinho, Mancini, Diego Sacoman (contra) e Marcelo Toscano, enquanto Pedro Castro fez para os pernambucanos.

A última vez América-MG e Santa Cruz estiveram duelando pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 15 de novembro de 2001. O confronto, válido pela 24ª rodada, realizado no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, acabou tendo como vencedor tricolor. O time pernambucano superou o Coelho por 2 a 1 com bastante dificuldades, garantindo o triunfo apenas nos últimos minutos. Os gols corais foram marcados por Grafite, que estava começando a carreira na época, e Paulão, enquanto Fabrício marcou para a equipe mineira.

América-MG e Santa Cruz já estiveram frente a frente em seis oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano leva uma pequena vantagem ante os mineiros. O tricolor saiu de campo comemorando em três jogos, enquanto o Coelho triunfou em dois confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em um embate.

O confronto é de suma importância para o Santa Cruz, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. Até o momento do desempenho do tricolor não estão sendo satisfatório, pois está ocorrendo uma grande oscilação, o que deixa o time como um dos concorrentes ao rebaixamento. Triunfar neste duelo vai significar uma saída da zona de rebaixamento e mais tranquilidade para o elenco que vem sofrendo forte pressão por parte da torcida.

O América-MG vem para este confronto com o objetivo de triunfar na competição para começar a criar uma esperança em sair da zona de rebaixamento e livrar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória americana neste duelo será de suma importância inclusive para não ficar ainda mais afundado na lanterna, além de ver um concorrente direto aumentar a distância na luta contra o rebaixamento.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-MG x Santa Cruz, partida válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 11h00, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.