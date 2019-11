Resultado Corinthians x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-1)

Desejamos uma ótima noite de domingo e uma grande semana. Esperamos na próxima. Até lá.

São Paulo era dominado, mas mudanças de Cristóvão mataram o alvinegro. A partir daí, equipe melhorou e poderia ter saído com a vitória de Itaquera.

Corinthians cansou, não manteve a criatividade, a posse e viu o tricolor ter maior domínio e boas chances na reta final.

A torcida chia, o Timão empata em casa e vê o Palmeiras novamente abrir vantagem no topo.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' O Timão não desiste e o Tricolor ainda tem fôlego!

90' Teremos mais três minutos.

89' Atuação gigantesca de Bruno Henrique e Maicon.

88' A Fiel se irrita com a troca de passes do tricolor e a falta de combate corinthiano.

87' Hudson tenta uma bicicleta, mas quase deu uma voadora na cara do Yago.

86' Tabela Guilherme e Danilo, mas Maicon chegou travando na hora do chute!

85' Reta final de partida.

84' Torcida pede raça do time corinthiano.

83' São Paulo acredita e passa a ser mais perigoso.

82' Mudanças do treinador corinthiano mataram o time alvinegro.

81' Ataque corinthiano pela esquerda, Uendel mandou fechado, Denis espalmou, mas o juiz deu falta do Romero.

80' A Fiel apoia e incentia o time. Jogo complicado.

79' O São Paulo e adianta o time. Acredita e tem chances de vencer.

78' PERDEEEEU! Jogada lateral do tricolor com Cueva, que fintou Romero, cruzou no segundo pau, Wesley chutou cruzado e Yago dividiu com Hudson!

77' MUDA O TRICOLOR: Ytalo sai para Wesley entrar.

76' MUDA O TIMÃO: Rildo entra no lugar de Marquinhos Gabriel.

75' Romero tenta drible contra Bruno, cai no contato, mas não houve nada.

74' MUDA O SÃO PAULO: Luis Araújo na vaga de Michel Bastos.

73' Gilberto recebe na direita, bate cruzado, mas Cássio ficou com a bola.

72' Elias ainda não acertou uma no jogo.

71' Bruno cruza de trivela, mas Gilberto empurrou Yago na cabeçada.

70' MUDA O TRICOLOR: Gilberto entra na vaga de Centurión.

69' São 43.410 pessoas em Itaquera. Recorde no ano.

68' Jogo ganha velocidade. Fica aberto.

67' Cobrança do Cueva e Cássio ficou firme com a bola.

66' Balbuena recua um tijolo ao Cássio e o goleiro não evitao escanteio.

65' MUDA O TIMÃO: Guilherme entra no lugar de Giovanni Augusto.

64' Agora o escanteio foi batido, a zaga tirou, o meio rebateu e Maicon surgiu livre na banheira.

63' Bola fechada e Uendel afastou. Mais um escanteio.

62' Cueva recebe nas costas de Fágner, dança contra o lateral e ganha escanteio.

61' Bola cruzada, Ytalo testou, mas sem força na mão de Cássio.

60' Jogo segue muito disputado, mas com o Corinthians mais intenso e ofensivo.

59' Marquinhos é agarrado, puxado, atropelado... Bruno ainda reclamou.

58' Mena avança na canhota, cruza, mas totalmente torto e sem direção.

57' AMARELO, ELIAS. Mas levantou Centurión, literalmente.

56' MUDA O TIMÃO: Elias entra na vaga de Rodriguinho.

55' Goleiro tricolor sendo um dos destaques da partida. Já foram importantes defesas.

54' MILAAAGRE, DENIS! Testada fulminante de Romero e o goleiro faz uma linda defesa de mão trocada no cantinho da meta!

53' FOOOOOOOORA! Belo lance trabalhado pelo meio do Timão. Giovanni enfiou para Uendel, que apareceu na canhota e bateu forte. A bola passou queimando!

52' Bola cruzada por Fágner, Rodriguinho sobe, desvia, mas manda sem nenhuma força em linha de fundo.

51' CONFUSÃO! Enrosco entre Fagner, Mena, Romero, Thiago Mendes... Juizão foi lá e AMARELA FÁGNER E THIAGO MENDES.

50' CÁÁÁSSIO! Hudson fez o passe pra Ytalo, que estava impedido. A zaga parou, o volante seguiu na jogada, fintou Cássio, que deu um tapa de mão direita e tirou a bola do rival.

47' Poucos minutos e quinhentas faltas. Nervoso.

46' Corinthians armou grande ataque, mas o juiz deu falta de Bruno ao invés da vantagem. Torcida chia.

45' Sem mudanças, recomeça a partida.

As equipes retornam e vamos para o jogo.

O segundo tempo promete e muito! Clássico sempre quente!

Tricolor se segura mais e corre muito para sair de contra ataque. Cueva era quem mais aparecia, mas foi sumindo durante o jogo.

Corinthians tenta trabalhar mais a bola no meio campo e apertar na marcação.

Clássico movimentado, quente, com duas equipes tendo propostas definidas e buscando executar.

46' Terminou!

45' Teremos mais um minuto.

44' Marquinhos bate fechado e Denis fica com a bola.

43' Danilo mostra categoria e toma por baixo. Falta corinthiana.

42' Michel tenta o cruzamento, mas explode em Fágner.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' AMARELO, RODRIGUINHO. Mas foi uma dividida tão forte entre Maicon e o meia corinthiano que o zagueiro caiu igual uma jaca.

39' Rodriguinho manda de longe e Maicon se joga na bola.

38' São Paulo travando muito o jogo.

37' QUASE! Bola rasante, Danilo foi pra bola, mas furou o chute!

36' AMARELO, HUDSON. Agora foi um cruzado de direita na cara do Romero.

35' Uendel manda na área e Denis sai do gol pra segurar.

34' Hudson mete a mão na bola e Timão tem boa falta pra bater.

33' Péricles Bassols se perdendo no apito. Jogo começa a perder a linha.

32' Corinthians agora se resguarda mais e vê o rival avançar suas linhas.

31' E agora o juizão chama Bauza para conversar. Não quer mais papo.

30' Jogo de propostas e estratégias diferentes.

29' Mais um contra ataque rápido do São Paulo, mas Fágner foi limpo e direto na bola.

28' Giovanni não consegue fazer as jogadas no meio campo.

27' DEEEEEENIS! Marquinhos cruza, Maicon desvia e Rodriguinho pega de esquerda da entrada da área. O goleiro foi pegar no pé da trave!

26' Rodriguinho não faz grande partida até o momento.

25' Cueva, sempre ele, puxando os ataques tricolores.

24' Bruno tentou fazer fila pela direita, mas atropelou Balbuena.

23' Corinthians tem mais a bola, mas finaliza pouco. Meias não aparecem.

22' São Paulo com uma proposta mais defensiva, mas com saída rápida de contra-ataque.

21' A Fiel faz a festa! Que jogo!

20' QUE SORTE! Danilo recebe na direita, dá passe por elevação pra Marquinhos. O meia bate, Maicon rebateu e Bruno chegou correndo e cabeceou contra o gol vazio, matando Denis!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BRUNO HENRIQUE, DO TIMÃÃÃÃÃO!

18' TRETA! Marquinhos sofre falta e Thiago chuta a bola contra o corinthiano. O tempo fechou e começou uma briga.

17' A Fiel não para e apoia ainda mais o time da casa.

16' AMARELO, CUEVA. Por provocar a torcida.

15' EFICIENTE! Rasteiro, no canto direito. Cássio foi na bola, ficou por centímetros da defesa, mas ela foi firme na rede.

14' GOOOOOOOOOOOOL, CUEVA, DO TRICOLOR!

13' Cueva na bola!

12' PÊNALTI! Cueva faz linda jogada indivual, carrega pela esquerda, finta Yago, que deixa o pé e faz o tranco. Lance bobo do zagueiro.

11' Cueva bate e manda na mão do Cássio.

10' Romero trava em carrinho por baixo e comete falta mais forte. Chance tricolor de mandar na área.

9' A Fiel canta muito em sua arena.

8' Muita raça, muita briga e pouco futebol até agora.

7' Danilo tenta passe de letra e a zaga tricolor afasta sem problemas.

6' Cruzamento de Marquinhos, a zaga desvia e afasta após uma briga intensa.

5' Corinthians avança pela esquerda e Rodrigo Caio e Maicon se mataram entre eles. Escanteio.

4' Romero recebe na direita, cruza rasteiro, mas Maicon cortou em dois tempos.

3' São Paulo trabalha bem na defesa e consegue sair jogando. Jogo muito pela direita corinthiana.

2' E Fágner mete um chapéu em Centurión. Torcida gostou.

1' Hoje será o último jogo de Rodrigo Caio, que irá pra Seleção Olímpica.

0' E a bola rola.

Tricolor com camisa preta, branca e preta, calção branco e meias pretas.

Corinthians, com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Ajustes finais para a partida. Equipes em seus momentos de apoio.

Jogo importante, clássico. E quem apita será Péricles Bassols.

A festa da Fiel torcida é uma coisa impressionante.

Vamos com o Hino Nacional Brasileiro.

Os times entram no gramado e se perfilam para a torcida.

A torcida segue chegando e a festa vai aumentando.

As equipes já se preparam para a entrada no gramado. Os dois times estão no túnel de entrada.

Neste ano, os dois se enfrentaram em Itaquera e o Corinthians venceu por 2 a 0, numa partida sem lá grandes emoções.

Os times aquecem no gramado da Arena. A torcida relembra a goleada no ano passado.

Timão joga com Cássio; Fágner, Yago, Balbuena, Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho; Romero, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel; Danilo. Técnico: Cristóvão Borges.

O Tricolor terá Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Mena; Hudson, Thiago Mendes; Centurión, Michel, Cueva; Ytalo. Técnico: Edgardo Bauza.

EQUIPES ESCALADAS!

Sol brilha forte e as arquibancadas começam a tomar forma. Ambas equipes estão presentes em Itaquera.

Jogo importante para o Corinthians será o do maior rival e líder Palmeiras, que visita o Internacional para tentar se amnter no topo.

Tricolor jogou em Itaquera quatro vezes e perdeu todas. Uma pelo Paulista, neste ano, uma pela Libertadores e duas pelo Brasileiro, incluindo a goleada por 6 a 1.

O Timão perdeu apenas quatro vezes em seu estádio. Nunca perdeu para o rival dessa tarde.

O São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera. Se perder hoje, perderá mais do que o próprio do estádio.

Os portões estão abertos para a chegada da Fiel. Por determinação da justiça, os clássicos paulistas seguem sem torcida visitante.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida Corinthians x São Paulo à partir das 16h pelo horário de Brasília.

Novamente a Arena será palco do clássico Corinthians x São Paulo. E novamente teremos torcida única. Até por isso, mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

O massacre corinthiano, certamente doloroso para o tricolor.

Será o primeiro duelo Corinthians e São Paulo no Brasileiro após a inesquecível partida corinthiana na festa do hexa, ano passado, quando o time enfiou seis no rival com a equipe reserva.

Fique de olho Corinthians x São Paulo: Romero, atacante: paraguaio vive sua melhor fase desde quando chegou. Titular, artilheiro e de bem com a Fiel, quer seguir infernizando os rivais com velocidade e faro de gol.

Fique de olho: Maicon, zagueiro: comprado em definitivo numa polêmica negociação que envolve altos valores, o desconhecido zagueiro encantou a torcida com raça, técnica, liderança e é o xerife da defesa tricolor.

Pelo São Paulo, Maicon voltará à campo, após ser desfalque pela competição internacional. O xerife é a grande esperança do time tentar parar um dos melhores ataques do campeonato e de calar o caldeirão de Itaquera.

Quem poderia jogar neste domingo, mas terá uns dias a mais de espera é Alexandre Pato. O atacante retornou ao Timão após passagens pelo próprio São Paulo e pelo Chelsea e ficará mais cinco meses no clube antes de decidir seu futuro. Nos treinamentos da semana, o jogador se mostrou bem disposto e foi o grande destaque.

A equipe tricolor não terá oficialmente Ganso. O meia foi realmente vendido ao Sevilla, da Espanha, e nem foi relacionado para o clássico. Calleri é outro que se desliga da equipe, podendo ser companheiro de Paulo Henrique na equipe espanhola.

O São Paulo ainda recolhe os cacos após a derrota sofrida para o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores. O pênalti não dado e Hudson, no fim do primeiro tempo, poderia ter dado nova cara ao jogo, mas as reclações ainda não foram superadas.

Ainda assim, o time alvinegra se cala, trabalha, enfrenta seus desafios e hoje pode dormir líder, caso vença e seu rival Palmeiras tropece diante do Internacional.

O Corinthians faz uma campanha surpreendente, em meio aos seus enormes problemas. O time sofreu dois desmanches em seis meses: saíram quase todos os titulares da campanha do Hexa, no ano passado, e saíram quase todos membros da comissão técnica para a Seleção Brasileira.

O Tricolor sofrerá. Não só porque será a primeira partida pós-eliminação da Libertadores, mas porque terá uma série de desfalques e jogará num campo em que apenas perdeu.

O atual campeão Brasileiro quer seguir no seu bom ritmo. Cristóvão Borges chegou para assumir o time após ida de Tite para a Seleção Brasileira e o técnico quer a sexta vitória seguida.

