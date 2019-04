Resultado Inter x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, sendo disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

17:58 Os times voltam a campo, pela 16ª rodada do Brasileirão, às 11h do próximo domingo (24). Enquanto os gaúchos visitam a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, os paulistas vão receber o Atlético-MG no Allianz Parque

17:56 Com a vitória fora de casa, o alviverde segue no topo da tabela, somando agora 32 pontos, abrindo três para o arquirrival Corinthians. Já o Colorado fica na 10ª colocação, com 20 pontos ganhos, chegando ao sétimo jogo sem vencer

95' Final de jogo no Beira-Rio para Internacional 0x1 Palmeiras! Gol de Erik, aos 10 do 1º tempo, faz o Verdão não apenas quebrar um jejum de 19 anos, mas também disparar na liderança

94' Internacional vai para o abafa no último minuto e o Palmeiras se defende como pode

92' Cartão amarelo para William! Lateral-direito do Inter é punido por reclamação e fica suspenso, limpando os cartões após a volta da Olimpíada

91' Cartão amarelo para Ariel! Atacante do Internacional é punido por falta em Edu Dracena

90' Cinco minutos de acréscimo

87' Ariel é derrubado na pequena área por Zé Roberto e o árbitro, erradamente, não assinala o pênalti

86' Mudança no Palmeiras! SAI Róger Guedes, ENTRA Leandro Pereira

84' Internacional parte ao tudo ou nada nos minutos finais de jogo

82' Última mudança no Inter! SAI Fernando Bob, ENTRA Ariel

81' Cartão amarelo para Thiago Santos! Volante do Palmeiras é punido por falta dura em Vitinho

80' Ariel é chamado por Falcão e já já vai entrar no Internacional

78' Tchê Tchê toca para Róger Guedes na pequena área, contudo o atacante é bloqueado no chute

76' ?Inter aposta em jogadas trabalhadas para penetrar na defesa do Palmeiras, porém esbarra na solidez do setor

74' Confronto segue em aberto no Beira-Rio, mas sem muita emoção

72' Partida agora fica lá e cá, com chance de ataque dos dois lados

70' Mudança no Inter! SAI Gustavo Ferrareis, ENTRA Anderson

68' Verdão volta a equilibrar e deixa o jogo truncado no meio-campo

66' Colorado até é melhor ofensivamente, mas não consegue concluir com sucesso

63' Alteração no Palmeiras! SAI Erik, ENTRA Rafael Marques

61' Mesmo com a mudança, o Internacional é mais presente ao ataque e o Palmeiras mais acuado na defesa, apostando no contra-ataque

58' Alteração no Palmeiras! SAI Cleiton Xavier, ENTRA Dudu

57' Confronto fica mais movimentado e com boas oportunidades para os dois lados

55' UHHHHHHHHHH! Agora quem ataca é o Inter. Ferrareis toca para Raphinha, que cruza para Vitinho fazer a parede para Valdívia, porém sem sucesso. Na sobra, Vitinho manda para Rodrigo Dourado, que domina e tenta o chute, mas na rede pelo lado de fora

52' UHHHHHHHHH! Gabriel Jesus supera Paulão na velocidade, invade a área pelo lado direito e chuta com perigo

51' Marcação do Palmeiras continua sólida como no primeiro tempo e o jogo segue truncado

49' Colorado tenta se motivar com o apoio da torcida para alcançar o empate

47' Cartão amarelo para Gabriel Jesus! Atacante do Palmeiras é punido por falta em Fernando Bob

46' Torcida do Internacional começa a cantar para incentivar a equipe em busca do empate

45' Bola rolando para o segundo tempo de Internacional 0x1 Palmeiras!

17:04 Mexida no Internacional! SAI Andrigo, ENTRA Valdivia

17:03 Valdivia vai entrar no Internacional

17:00 Já já a bola vai voltar a rolar no Beira-Rio para Internacional 0x1 Palmeiras

16:57 POSSE DE BOLA: Internacional 47% x 53% Palmeiras

FINALIZAÇÕES: Internacional 1 x 4 Palmeiras

PASSES ERRADOS: Internacional 16 x 20 Palmeiras

PASSES CERTOS: Internacional 154 x 175 Palmeiras

16:54 Já Paulão, zagueiro do Internacional, reconhece o erro no gol do Palmeiras e afirma que a postura pode gerar o resultado positivo: "Nossa equipe está com uma postura boa. Tivemos algumas chances. O Palmeiras também não criou muita coisa, mas foi feliz. Numa bobeira nossa. Com 10 minutos de jogo, tomamos o gol. A gente tem que permanecer com essa maneira, com tranquilidade. Vamos tentar achar o gol, estamos merecendo. Vamos trabalhar para isso"

16:51 Autor do gol alviverde, o atacante Erik destaca atenção ao lance exalta a boa atuação da equipe na etapa inicial: "Fui esperto no momento do gol, pois procurei a finalização. Estamos indo para o intervalo com bom resultado, mas ainda tem todo o segundo tempo. Vamos voltar ligados para sair com a vitória. A gente trabalhou nesse período antes do jogo e o professor passou bastante confiança. Temos um grande grupo para brigar por grandes coisas"

16:49 Colorado sai ao intervalo sob vaias da torcida pela má atuação no primeiro tempo

45+2' Final de primeiro tempo no Beira-Rio para Internacional 0x1 Palmeiras! Gol de Erik, aos 10 minutos, deixa o Verdão em vantagem

45+1' Róger Guedes recebe passe pela esquerda e chuta cruzado, mas Lomba defende sem esforços

45' Dois minutos de acréscimo

44' Primeiro tempo vai chegando ao fim no Beira-Rio

42' Até o momento, apenas quatro finalizações: uma do Internacional e três do Palmeiras

40' Jogo fica mais acelerado na reta final do primeiro tempo, mas sem muita emoção

38' Thiago Santos fica reclamando de dores em campo depois da falta sofrida

37' Cartão amarelo para Paulão! Zagueiro do Inter é punido por falta dura em Thiago Santos

36' Cartão amarelo para Raphinha! Lateral-esquerdo do Inter é punido por falta em Róger Guedes

34' Mesmo dando mais velocidade ao duelo, o Internacional não cria com qualidade

32' Gabriel Jesus recebe lançamento na pequena área e toca por cima de Marcelo Lomba, no entanto o auxiliar assinala, acertadamente, o impedimento

30' Meia hora de bola rolando e o confronto segue bem truncado, sem lances ofensivos

28' Partida segue com vantagem do Verdão, enquanto que o Colorado sai a todo custo ao setor ofensivo

26' Inter tenta reagir e ir para o ataque em busca do empate

24' UHHHHHHHHHH! Jean cruza da direita e Gabriel Jesus, com liberdade, desvia para o gol e quase marca

23' Atleta já está de volta ao gramado

22' Cleiton Xavier leva pancada de Sasha no joelho e cai com dores

20' Enquanto isso, no clássico paulista, Corinthians e São Paulo vão empatando em 1 a 1

18' Marcação alviverde é muito sólida no campo defensivo, que deixa o jogo nervoso e todo no lado do Inter

16' Duelo segue truncado e sem muitos lances ofensivos

14' Já a do Palmeiras, mesmo em menor número, tenta incentivar seu time

12' Torcida do Internacional fica impaciente com a própria equipe

10' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! ERIK! Bem no início, o Palmeiras abre o placar após pressionar. William não afastou o perigo e Erik, mais rápido que a marcação, dá de carrinho ao fundo do gol. Internacional 0x1 Palmeiras

8' Alviverde deixa o Colorado mais acuado no campo de defesa nesse início

6' Partida fica truncada pelo meio-campo e sem ações ofensivas

4' Palmeiras equilibra as ações e deixa o duelo movimentado no meio

2' UHHHHHHHHHHHH! Gabriel Jesus recebe de Cleiton Xavier e tenta encobrir Marcelo Lomba, mas a bola sai pela linha de fundo

1' Jogo começa bem equilibrado e com o Internacional mais presente ao ataque

0' Bola rolando no Beira-Rio para Internacional x Palmeiras! Saída de bola é do Colorado

15:57 Tudo pronto para a bola rolar! Times vão para a última oração antes do apito inicial

15:55 Hino nacional sendo executado no Beira-Rio

15:54 Equipes já estão em campo para o protocolo da CBF

15:52 Internacional vai a campo com a camisa vermelha, enquanto o Palmeiras vai de branco

15:49 Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

15:47 Hoje no Palmeiras e no banco de reservas, o lateral-esquerdo Fabrício foi vaiado pela torcida do Internacional. Atleta deixou o clube gaúcho de maneira polêmica com os torcedores

15:42 Público tem boa representação neste momento no Beira-Rio. Já já a bola vai rolar para Internacional x Palmeiras

15:36 Lateral-direito William e volante Rodrigo Dourado, ambos do Internacional, e goleiro Fernando Prass e atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, vão fazer o último jogo pelos clubes antes da Olimpíada. Já na manhã desta segunda-feira (18), se apresentam à Seleção Olímpica para iniciar os preparativos em busca do ouro inédito

15:30 Em toda a história, total de 36 vitórias a favor do Internacional, contra 25 triunfos do Palmeiras, enquanto 22 partidas terminaram no empate

15:27 Atletas do Palmeiras também fazem a atividade no gramado

15:24 Jogadores do Internacional subiram ao campo de jogo para o trabalho antes da bola rolar

15:21 Fernando Prass e Vágner também estão no aquecimento final

15:19 Goleiros Marcelo Lomba e Jacsson já estão no gramado para realizar o último trabalho antes do apito inicial

15:17 Cuca tem como opções entre os reservas: Vágner, João Pedro, Thiago Martins, Egídio, Matheus Sales, Arouca, Fabrício, Allione, Dudu, Lucas Barrios, Rafael Marques e Leandro Pereira

15:15 PALMEIRAS CONFIRMADO! Verdão está escalado para a partida de logo mais com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Gabriel Jesus e Erik

15:13 No banco, Falcão tem à disposição: Jacsson, Alan, Geferson, Fabinho, Jair, Anderson, Alex, Ariel e Valdivia

15:11 INTERNACIONAL DEFINIDO! Colorado vai a campo com: Marcelo Lomba; William, Paulão, Ernando e Raphinha; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Andrigo e Gustavo Ferrareis; Eduardo Sasha e Vitinho

15:09 Em instantes, Internacional e Palmeiras devem ter os 11 atletas iniciais definidos

15:06 A arbitragem é do goiano André Luiz de Freitas Castro, que vai ser auxiliado pelo catarinense Kléber Lúcio Gil e o conterrâneo Bruno Raphael Pires, ambos da Fifa

15:03 Estão pendurados: Matheus Sales, Zé Roberto, Edu Dracena, Erik e Tchê Tchê

15:01 Em contrapartida, conta com a volta de Thiago Santos, Róger Guedes e, principalmente, Gabriel Jesus, ambos suspensos na última rodada

14:59 Para continuar na liderança isolada, o Palmeiras não tem que apenas superar o jejum de 19 anos sem bater o Internacional em Porto Alegre, mas também os desfalques de Moisés e Yerry Mina, suspenso e lesionado, respectivamente

14:56 Falcão precisa ficar atento à lista de pendurados para o embate contra a Ponte Preta, no próximo domingo (24), às 11h. Estão com dois amarelos: William, Ernando, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis, Andrigo, Alex, Alan Costa e Fernando Bob

14:53 Expectativa é de bom público, ainda que a situação do Inter seja complicada

14:50 Colorado tem as baixas de Danilo Fernandes, Artur, Seijas, Mike e Aylon. Com isso, o goleiro recém-contratado Marcelo Lomba, envolvido em negociação com Muriel junto ao Bahia, fará sua estreia

14:48 Internacional acaba de chegar ao Beira-Rio! Delegação do time gaúcho desembarca nesse momento no estádio

14:47 Por ironia do destino, após exatos cinco anos da demissão de Falcão, o treinador e grande ídolo como jogador colorado está de volta ao comando

14:45 Para o duelo de logo mais, o Internacional tem a árdua missão de quebrar a sequência de seis jogos sem vencer

O Beira-Rio será o palco da partida entre Internacional x Palmeiras , válida pelo Brasileirão 2016.

Trabalho tático neste momento. Falcão esboça a equipe para o jogo diante do Palmeiras. pic.twitter.com/qjS709BBVd — S. C. Internacional (@SCInternacional) 14 de julio de 2016

Palmeiras inicia mais um dia de preparação para o duelo de domingo contra o Inter pic.twitter.com/dVnuFPgaCU — José Edgar de Matos (@zeedgar) 14 de julio de 2016

Fique de olho Inter x Palmeiras : Vitinho. O jogador é o artilheiro da equipe no campeonato com 4 gols, é um dos atletas que mais finaliza. Vitinho ainda tem duas assistências .

Foto:Divulgação/Internacional

Fique de olho Internacional x Palmeiras : Gabriel Jesus. O artilheiro do Brasileirão, é o principal jogador do time, neste Campeonato, o atacante já marcou 10 gols e faz sua última partida antes da disputa dos Jogos Olímpicos.

Foto: GettyImages

O técnico Cuca projetou a partida contra o Internacional " Será um jogo duro e difícil, a equipe do Inter está empolgada com a estreia do treinador e, com certeza, terá casa cheia. Nós temos de ter ambição e buscar manter a liderança do campeonato.” Analisou.

Em sua primeira entrevista, Falcão sabe o grande desafio que tem pela frente, mas o treinador disse estar acostumado com a situação " Eu tenho noção exata do tamanho do desafio, mas, felizmente, as coisas na minha vida nunca foram fáceis. Isso sempre me deu condições de provar a cada momento. Minha vida sempre foi uma provação. Não vai ser diferente. O momento requer uma velocidade, temos jogo contra o líder no domingo. A pressa é prejudicial"

A última partida entre as duas equipes, foi em 2015 pelas Quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque o Verdão venceu por 3 a 2.

Internacional e Palmeiras se enfrentaram 83 vezes, foram 36 vitórias para o Colorado, 22 empates, e 25 vitórias do Verdão.

Leia Mais: Cuca analisa duelo contra Internacional e revela conselhos a Gabriel Jesus

O Palmeiras vive um bom momento, nos últimos 5 jogos o time perdeu apenas uma partida, tendo três vitórias e um empate.

Leia Mais: Falcão ajusta detalhes e encaminha Inter modificado na defesa para enfrentar Palmeiras

A diretoria do Inter agiu rápido e contratou um velho conhecido, Falcão, o qual fará sua estreia nesta partida.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 29 pontos. 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

O Inter está na 9ª posição, com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.

Boa tarde torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Internacional x Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.