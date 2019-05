Contestado e marcado por falhas, Denis festeja boa atuação: "Defesas que vou guardar"

Na tarde deste domingo (17) Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a quinta partida realizada na Arena Corinthians, e a primeira em que o Tricolor não sai derrotado de campo. Se no ataque a equipe teve boas oportunidades para sair com a sua primeira vitória, na defesa um personagem foi fundamental para evitar mais uma vez um placar negativo.

Marcado por falhas no início da temporada e em partidas importantes da equipe, o goleiro Denis fechou sua meta nesta tarde em Itaquera. Com ótimas defesas, principalmente na primeira etapa em lance de Bruno Henrique, e no segundo tempo em lance envolvendo o paraguaio Romero, o arqueiro festejou sua boa atuação após o confronto.

"A rasteira do primeiro tempo, em um campo molhado, a bola quica e corre. E também a do segundo tempo. São duas defesas que vou guardar. emos de melhorar muito. Todos jogadores sabem. Podemos render mais. Precisamos conquistar mais pontos. Se jogarmos como hoje, e até um pouco mais, com alguns reforços que provavelmente vão chegar, temos grandes chances de encostar na parte de cima da tabela", declarou o goleiro.

Após a eliminação na competição mais importante da temporada, Denis ainda fez um "compacto" sobre seu primeiro semestre como goleiro titular da meta são-paulina.

"É muito importante, por estar ajudando a equipe. São sete meses como titular, com algumas críticas, alguns erros e falhas. Isso é normal de jogador que esperou sete anos para jogar. Estou me sentindo muito melhor. Nada melhor do que trabalho, treino e dedicação. Isso é totalmente dedicação. Cada vez que trabalho mais, treino, me esforço para melhorar, isso está sendo visto em campo. Resposta está vindo nos jogos. Com o tempo, essa regularidade vai vir, a experiência também", concluiu.

Focado 100% no Brasileirão, o empate deixou o Tricolor na oitava colocação com 22 pontos ganhos. Visando o G-4, quatro pontos separam a equipe do Morumbi do Santos, primeira equipe na zona de classificação. Os comandados de Edgardo Bauza agora retornam a campo no próximo domingo. Em Porto Alegre, a equipe encara o terceiro colocado Grêmio na Arena.