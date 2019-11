Resultado Sport x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2016 (4-2)

Obrigado pela audiência de você que acompanhou pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais do Campeonato Brasileiro! Uma ótima semana!

Em jogo de seis gols, o Sport abriu 2 a 0 com o volante Serginho e com Diego Souza, de cabeça. O Grêmio buscou o empate em dois gols de Geromel no início do segundo tempo, aproveitando escanteios para concluir com o pé. O Sport fez o terceiro com Edmilson, retomando a dianteira. Para selar o marcador, Diego Souza cobrou pênalti sofrido por Everton Felipe e mandou às redes: 4 a 2 na Ilha do Retiro.

Sport Recife avança para 15 pontos e chega ao 17º lugar. Grêmio estaciona nos 27 pontos e fica cinco atrás do líder Palmeiras.

Jogadores do Sport comemoram o resultado.

"Jogar aqui sempre é muito difícil", comenta Edilson, lateral do Grêmio.

48' FIM DE JOGO! SPORT 4-2 GRÊMIO! Grande vitória dos mandantes!

47' CARTÃO AMARELO! Ramiro recebe. É o terceiro dele e fica fora do jogo com São Paulo.

46' Toque de cabeça de Henrique Almeida e Magrão espalma para escanteio!

44' Pedro Rocha chega ao fundo, tenta escanteio, mas árbitro marca tiro de meta.

40' PRA FORA! Diego Souza cobra falta próxima do travessão.

39' Sport troca passes com tranquilidade na Ilha do Retiro.

38' Mais uma troca no Sport. Sai: Ronaldo Alves. Entra: Osvaldo.

36' Sai: Luan. Entra: Henrique Almeida.

35' Sai: Edmilson. Entra: Mansur.

34' Pedro Rocha tabela com Luan e chuta alto demais! Bola pra fora.

33' QUASE! Serginho arranca lá de trás e Geromel dá um carrinho na bola, na condição de último homem para salvar.

31' Troca passes o Sport, que assume o 17º posto na tabela, com 15 pontos.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA CONVERTE!

27' DIEGO SOUZA NA BOLA!

27' PÊNALTI! EVERTON FELIPE DERRUBADO NA ÁREA! CHANCE DO SPORT!

24' Sai: Jailson. Entra: Pedro Rocha.

24' Na comemoração, Edmilson fez sinal de "sai, zica, sai, zica", espantando a má fase e recolocando o time em vantagem.

Edmilson aproveita na pequena área e coloca o Sport novamente em vantagem!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT!

23' Samuel cruza no fundo e ganha escanteio aos rubro-negros.

21' Edilson tenta jogada no fundo, mas Sport ganha o tiro de meta.

19' Troca passes o Grêmio na etapa final.

No bate-rebate, a bola sobra a Geromel para estufar as redes da Ilha do Retiro. Pedro Geromel de novo! 2 a 2!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! GEROMEL!

16' Escanteio! Everton recebe na esquerda da área, chuta sobre a marcação e ela passa sobre a meta.

15' Fred bate de pé direito e coloca por cima.

14' FALTA! Everton derrubado por Matheus Ferraz em linha frontal ao gol. Bola na intermediária.

13' Não, Serginho! Domina pelo meio, arrisca o chute e a bola sai pela linha lateral.

11' Samuel Xavier tenta o fundo de campo e Fred chega para chutar pela linha de lado.

10' Everton Felipe avança no contra-golpe e o Grêmio consegue a recuperação.

9' FALTA! Serginho comete a infração sobre Luan.

8' Rogério avança e defesa do Grêmio breca com Geromel e Edilson.

7' Falta! Renê derrubado no meio e não tem pressa a cobrar.

5' QUASEEEEEEE! Jogada do Sport Recife com Diego Souza pela direita, ele finaliza e a bola por pouco não sobra no companheiro rubro-negro!

5' IMPEDIMENTO! Luan, após chutão do zagueiro Fred.

3' Marcelo Grohe! Abandona a meta e faz firme defesa no levantamento do Sport.

1' CARTÃO AMARELO! Jaílson, do Grêmio.

1' Grêmio desconta e tentará reação pelo empate na partida.

Cruzamento de Luan para área e os zagueiros gremistas disputaram para cutucar as redes. Geromel desconta! 2 a 1!

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! GEROMEL!

0' Ronaldo Alves corta! Jogada para dentro da área com Everton e o zagueiro tira!

0' VAMOS AO SEGUNDO TEMPO! Saída do Sport!

Grêmio e Sport sem modificações ao segundo tempo.

Primeiro tempo começou com Luan acertando a trave do Sport no primeiro minuto. Após, as equipes concentraram o jogo pelo meio, até uma recuperação do Sport, boa troca de passes e entrada do volante Serginho no meio da defesa gremista. 1 a 0. O Grêmio conseguiu algumas chegadas, mas nada mais próximo pelo empate. Na velha conhecida bola aérea, cabeçada de Diego Souza carimbou novamente às redes: 2 a 0 ao Sport. No fim, Grêmio continua com ações, mas Sport segura bem o placar construído.

"Tomamos os gols de bobeira, estamos criando e é preciso matar", comenta Luan, na saída de campo com a derrota parcial.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Vitória parcial do Sport por 2 a 0 sobre o Grêmio!

46' Giuliano finaliza para fora, errado, pela linha de fundo.

45' Luan tenta domínio ao lado da área, não consegue e Oliveira arruma lateral ainda.

42' Atendimento médico ao volante do Sport Rithely.

42' Toque de cabeça do zagueiro Fred e Magrão defende com firmeza mais uma vez.

41' Levantamento na área do Sport, a bola quica e Magrão faz firme defesa.

7º gol de Diego Souza no Brasileirão. 21º do Sport no Campeonato Brasileiro 2016.

Escanteio da direita e Diego Souza sobe entre os dois zagueiros gremista e testa firme, sem chances para Grohe. 2 a 0 na Ilha do Retiro.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA AMPLIA NO ESCANTEIO!

37' Samuel Xavier cruza da direita e Geromel espirra o taco para escanteio. Corner do Sport.

36' MAGRÃO! Maicon acerta passe para Douglas, que ganha na individual, chega ao fundo e chuta cruzado no chão, para defesa de Magrão.

33' Luan recebe pelo meio e não finaliza, desperdiçando oportunidade.

31' QUASEEEE! Everton vem pela direita e coloca ao centro da pequena área, mas Luan não alcança no carrinho. Bola passa na reta do gol.

28' PRA FORA! Giuliano responde pelo Grêmio, mas chuta de canhota por cima. Magrão repõe.

27' PRA FORAAAA! Renê faz grande jogada pela esquerda, Rogério chega finalizando na área e manda pela linha de fundo! Pega muito mal na bola.

25' Luan faz cruzamentos e Matheus Ferraz afasta pelo Sport.

23' Edilson tenta cruzar e ganha escanteio pela direita.

Falha da defesa do Grêmio e tabela bem sucedida do Sport para Serginho entrar frente a Marcelo Grohe e finalizar no canto direito, rasteiro, às redes! Sport abre o placar!

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! SERGINHO!

19' Everton conduz o Grêmio com dribles, serve Luan, mas este perde a bola.

18' PAROU! Cruzamento de Samuel e Edmilson comete falta em Geromel. Bola ao Grêmio respirar.

17' TIRA FRED! Cruzamento do Sport, Rogério pega de primeira e Fred corta na pequena área para salvar.

15' PRA FORA! Maicon entra tabelando pelo meio e finaliza por cima. Tinha espaço para coisa melhor.

14' Jogo de transições lentas na Ilha do Retiro.

13' Tentativa da zaga acionar Samuel e a bola se perde na linha de lado.

11' Falta cobrada na área e Matheus Ferraz cabeceia mal, direto pela linha de fundo.

10' Atendimento médico a Renê pela falta cometida por Maicon.

10' Falta cometida sobre o lateral-esquerdo Renê.

8' Rithely é derrubado próximo ao círculo central e árbitro marca a infração.

7' Passe forte demais para Everton e o goleiro Magrão abandona a meta e fica com a posse.

6' Jaílson tenta passe para Edilson e a bola sai pela linha de lado.

6' Falta cometida de Jaílson sobre Diego Souza.

4' PAROU! Fred é empurrado por Diego Souza na área e árbitro marca falta ao Grêmio.

2' Troca passes o Grêmio e a bola sobra ao goleiro Magrão.

1' NA TRAVEEEEEE! Luan recebe, invade a área e chuta a bola que beija o poste! Por pouco, o Grêmio não abre o placar!

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Recife!

Grêmio todo de branco no estádio do Sport.

Hino nacional brasileiro na Ilha do Retiro. Público na casa dos 8 mil torcedores.

Sport com o uniforme tradicional rubro-negro.

EEEEEENTRAM EM CAMPO AS EQUIPES! Times prontos para o duelo!

Rodrigo Batista Raposo será o árbitro da partida de hoje.

Equipes no vestiário e voltarão em definitivo para o campo de jogo. Sport x Grêmio, na Ilha do Retiro.

Em Recife, Grêmio entra em campo para trabalho de aquecimento comandado pelo preparador Rogerinho.

Palmeiras mantém a liderança do campeonato e abre três pontos do Corinthians. Grêmio jogará para tentar ficar a dois pontos de distância do Verdão.

Finalizados:

Figueirense 1-1 Chapecoense

Corinthians 1-1 São Paulo

Internacional 0-1 Palmeiras

Fluminense 2-0 Cruzeiro

Atlético-PR 1-1 Vitória

Instantes finais dos jogos das 16h00. Já, já, confirmamos os resultados consolidados.

Banco: Bruno Grassi, Léo, Wallace Oliveira, Thyere, Iago, Ramiro, Guilherme, Pedro Rocha, Henrique Almeida e Bobô.

Grêmio vai a campo com: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Giuliano, Douglas e Éverton; Luan.

Informação de que o Atlético-PR confirma lateral-direito Rafael Galhardo, ex-Grêmio. O Furacão desiste de contar com o uruguaio Diego Forlán.

Banco do Sport Recife: Agenor, Lucas, Oswaldo, Mansur, Rodrigo Mancha, Ronaldo, Neto Moura, Clayton, Vinícius Araújo, Túlio de Melo, Reinaldo Lenis e Alison.

Sport confirmado sem surpresas em relação à prévia: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Serginho, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Rogério; Edmílson

(Gremistas chegando à Ilha do Retiro. Foto: Paulo Smaniotto)

Miller Bolaños, que não treinou na sexta-feira e não foi relacionado ao jogo, participou de treino com outros jogadores do grupo neste domingo. O empresário do atleta reafirmou o interesse do equatoriano em seguir no Tricolor.

Provável time do Grêmio tem Jaílson e Maicon no meio de campo, como os dois volantes. Na defesa gremista, o zagueiro Pedro Geromel é quem retorna, após tempo lesionado.

Logo mais, vamos confirmar as escalações oficiais de Sport e Grêmio, para o duelo na Ilha do Retiro.

Às 18h30, somente Sport x Grêmio. Às 20h00 de segunda-feira, Atlético-MG x Coritiba encerram a 15ª rodada do Brasileirão.

Intervalo dos jogos das 16h00:

Figueirense 1-0 Chapecoense

Atlético-PR 1x0 Vitória

Internacional 0-1 Palmeiras

Corinthians 1-1 São Paulo

Fluminense 2-0 Cruzeiro

Fora de casa, o Grêmio venceu apenas dois embates neste Brasileirão. Derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 e o Internacional, em clássico no estádio Beira-Rio, por 1 a 0.

Equipe do Leão da Ilha não tem surpresas na escalação. Vai com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Serginho, Rithely, Diego Souza, Everton Felipe e Rogério; Edmilson.

Sport não consegue deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória, mas empataria em pontos com Coritiba e Figueirense, as equipes que estão nas seguintes posições acima, com 15.

No momento, Grêmio é terceiro colocado, com 27 pontos. Já o Sport Recife é o 19º, com 12 pontos.

Jogador havia perdido espaço no time gremista, após boas atuações no Gauchão, mas pouco rendimento no Brasileiro, inclusive com uma expulsão diante da Ponte Preta. Apesar disso, tem apenas 17 anos e é encarado como promessa do clube.

Meia Lincoln, do Grêmio, volta a Porto Alegre por problemas pessoais. Portanto, jogador é desfalque na partida de logo mais.

Informação da demissão do técnico Sérgio Vieira, que estava no América-MG. Com a derrota em casa por 3 a 0 neste domingo, o clube mineiro permanece isolado na lanterna, com apenas 8 pontos. Já havia demitido Givanildo Oliveira, que conquistou o estadual de Minas Gerais na temporada.

Entretanto, no campeonato passado, foi o Sport quem se deu melhor. Empate na Arena do Grêmio e vitória na Ilha do Retiro.

Pelo Brasileirão, são 20 vitórias do Grêmio, 10 empates e 7 vitórias do Sport Recife no histórico entre os clubes.

Lembrando que o Grêmio seca a dupla de paulistas para almejar a liderança ainda esta rodada. Terá o privilégio desta vez de entrar em campo após as equipes que estão à frente na tabela de classificação.

Outras seis partidas serão disputadas a partir das 16h00. Destaques para o clássico Corinthians x São Paulo e para o jogo do líder, com direito à reestreia de Falcão como técnico do Inter. Internacional x Palmeiras.

No jogo das 11h00 deste domingo, o Santa Cruz aplicou 3 a 0 sobre o América-MG e venceu a segunda seguida na competição.

Fique de olho: Sport e Grêmio: Luan

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Fique de olho no Sport: Diego Souza

(Foto: Divulgação / Sport)

Apesar dos boatos de sua saída e negociações com clubes estrangeiros, Miller permanece como jogador do Grêmio e nenhuma especulação foi confirmada até o presente momento.

Com o Grêmio, o atacante equatoriano Miller Bolaños não treinou na sexta-feira por problemas particulares. Ainda com Luan disponível, o jogador da seleção do Equador fica de fora da viagem, mas a esperança é que regresse, em possível titularidade, diante do São Paulo, na 16ª rodada do Brasileirão.

Na meia cancha, Rogério assume a vaga do lesionado Gabriel Xavier, que passou por estiramento muscular e não se recuperou no devido prazo do jogo desta noite.

Outras mudanças do técnico Oswaldo Oliveira envolvem a defesa em Sport x Grêmio hoje. O volante Rithely está confirmado, após deixar o gramado em Campinas com dores. Na lateral-direita, Samuel Xavier reassume posição. Já na zaga, o capitão Durval está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e quem assume a posição é o estreante Ronaldo Alves, ex-Náutico.

O Sport tem o retorno do goleiro Magrão, que esteve ausente dos últimos três jogos por dores na coxa. O ídolo do Leão volta a defender a meta da equipe.

O Grêmio conta com a última partida do volante Walace e do atacante Luan antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. Após o compromisso em Recife, ambos os jogadores irão se apresentar na seleção olímpica do técnico Rogério Micale.

O Sport Recife começa a rodada na 19ª e penúltima posição. Em uma sequência de maus resultados, o Leão precisa voltar a vencer e um jogo em casa, diante da torcida, é o que possibilita acreditar na reação.

O Grêmio inicia a rodada na 3ª posição da tabela, com 27. Está um ponto atrás do vice-líder Corinthians e dois pontos atrás do líder Palmeiras. Uma combinação de resultados dá a possibilidade assumir a liderança nesta rodada, mas precisa vencer o Sport fora de casa.

Olá ao amigo, à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Sport x Grêmio , pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! A partida inicia às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. Fique conosco!