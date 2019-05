Rodney Wallace volta a treinar e Sport inicia preparação para jogo contra Cruzeiro

A superação da fase ruim do Sport vem se refletindo também dentro de campo. Embalado por ter batido o Grêmio no último domingo (17), na Ilha do Retiro, o elenco rubro-negro iniciou os preparativos para o jogo contra o Cruzeiro - em Belo Horizonte - na tarde desta terça-feira (19), no CT José Médicis, em Paratibe. Uma volta considerada certa ao técnico Oswaldo de Oliveira é o zagueiro e capitão Durval, que esteve cumprindo suspensão.

Em atividade debaixo de chuva, realizada no centro de treinamentos, outras três peças surgiram como possibilidade para o duelo diante da Raposa. O polivalente Rodney Wallace, que estava afastado por dores na coxa, participou da movimentação em meio aos reservas em teste contra os juniores. Já recuperados de lesão, o zagueiro Henríquez e o meia Mark González deram início à transição física e também ficam como opção. Feliz pela momento dos estrangeiros, o médico do clube Cléber Maciel garante que o chileno tem mais chances de atuar com os mineiros.

"Acredito que Mark poderemos liberar aos treinos com bola ainda esta semana. Henríquez, porém, ainda é imprevisível, mas o fato de estar na transição nos anima muito. Ele não sente mais dor e pode vir a surgir como opção", assegurou Cléber, afirmando também que a previsão de Gabriel Xavier voltar a treinar é apenas na próxima semana, afim de recuperar a parte física.

Antes do início do treino, os jogadores que estiveram na partida com o time gaúcho passaram pelo exame de CK, responsável pela medição do nível de cansaço muscular, realizado através do departamento de fisiologia. Logo em sequência, os que atuaram durante os 90 minutos ante o tricolor foram para a academia para trabalho de musculação.

O coletivo contra os destaques dos times Sub-17 e Sub-20 contou com uma equipe mista de reservas e jovens do profissional que são pouco utilizados, no esquema tático dos ditos titulares e com: Agenor; Sinho, Oswaldo, Durval e Rodney; Rodrigo Mancha, Ronaldo, Clayton, Alison e Reinaldo Lenis; Túlio de Melo. O lateral-esquerdo Mansur - que fez a estreia contra o Imortal, Adryelson, Neto Moura e Vinícius Araújo, porém, entraram em campo junto aos garotos da base.