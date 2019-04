Cleiton Xavier celebra melhor sequência desde seu retorno ao Palmeiras: "Ajudando bastante"

Cleiton Xavier voltou ao Palmeiras no meio do ano passado. Veio com banca do presidente e grande euforia da torcida, porém, meses depois o meia sofreu com sequentes lesões, que os deixaram fora de quase todo restante da temporada 2015.

Planejando um 2016 diferente, o camisa 10 mesmo nas férias trabalhou forte para iniciar esse ano bem e sem lesões, o que ele e nem a torcidada palmeirense esperava era que logo no inicío do ano as sequentes lesões novamente iriam tirar ele de combate, fazendo com que perdesse o Campeonato Paulista e praticamente toda Copa Libertadores.

Mas o drama do meia palmeirense chegou ao fim, Cleiton Xavier emplaca uma boa sequência de jogos dentro do atual Campeonato Brasileiro e só ficou fora por lesão em duas partidas. O meia que soma 5 assistências, ficou a disposição em 13 das 15 rodadas até aqui do campeonato nacional. Além do bom número de assistência dentro do campeonato, CX como é chamado carinhosamente pela a torcida palmeirense, já marcou dois gols na competição nacional.

O meia se vê no auge nesse seu retorno ao Palmeiras, relata seu sofrimento no tempo que ficou longe dos gramados e celebra seu bom momento na equipe, onde é peça fundamental para o esquema tático do treinador Cuca.

"Desde que voltei, estou em meu melhor momento, fisicamente e tecnicamente. Venho ajudando bastante. Essa sequência que estou tendo está dando um parâmetro legal" avaliou o camisa 10.

"Um dos motivos da minha tristeza era não poder jogar, ajudar o meu time. Fiz questão de vir porque gosto do Palmeiras, sei do carinho que todos têm por mim. Graças a Deus ficou no passado, estou conseguindo ajudar de alguma maneira. Tudo voltou ao normal", completou o meia.

Cleiton passou pela experiência com o Campeonato Brasileiro de 2009, quando o Palmeiras ficou por 17 rodadas na liderança e terminou nem indo para a disputa da Libertadores da América ao fim daquele campeonato. Cleiton Xavier está muito satisfeito com o que ele a equipe vem fazendo até aqui e acredita que esse ano possa apagar esse Brasileiro de 2009 e fazer história na atual edição do campeonato nacional.

"Sabemos que o campeonato não se define agora, em algumas rodadas. Só em dezembro, na última rodada. Só eu participei daquele ano. Eu tiro como lição, tento passar, conversar com alguns, que é importantíssimo manter a concentração até o final."

Palmeiras soma 32 pontos e é o líder do Campeonato Brasileiro, com três pontos à frente do segundo colocado. O Verdão volta a campo no próximo domingo (24), às 11h, contra a equipe do Atlético-MG no Allianz Parque. Os ingressos para essa partida já estão esgotados.