Imprensa estrangeira afirma que Gabriel Jesus será jogador do Manchester City

O futuro de Gabriel Jesus parece estar decidido: nos próximos dias, será oficializado sua transferência para o Manchester City. Segundo o Diário Sport, o agente do jogador, Cristano Simões, e o Palmeiras aceitaram a exorbitante oferta de ‎€ 32 milhões (R$ 114 milhões), muito acima dos ‎€ 20 milhões que era o preço mínimo imposto, para contar com o jogador.

O atacante alviverde assinará por cinco anos com o Manchester City. Apesar de estar na mira de Real Madrid e Barcelona, foi seduzido pela Premier League. No entanto, o desejo de Gabriel e do Palmeiras será respeitado e sua ida à Inglaterra só acontecerá em dezembro, quando terminar o Campeonato Brasileiro.

Os € 32 milhões (cerca de 114 milhões de reais) superaram qualquer expectativa do Palmeiras, de Gabriel Jesus e de seus concorrentes. Com seus petrodoláres, os ingleses venceram a concorrência de Barcelona, Real Madrid, Bayern, United e PSG, que também estavam interessados no atleta. O City também não estava no grupo dos cinco clubes (citados acima) que detinham uma cláusula de compra reduzida no valor de € 24 milhões.

O Palmeiras ocupa a 1ª colocação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos conquistados em 15 rodadas. Gabriel Jesus é um dos artilheiros e o grande destaque da equipe que busca seu nono título, feito que não ocorre desde 1994. Para a posição, os paulistas contam também com Dudu, Erik, Alecsandro, Barrios, Leandro, Luan, Rafael Marques e Róger Guedes.