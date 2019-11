Corinthians se despede com empate de Itaquera (1-1)

Fique ligado que ainda teremos muito futebol nesse fim de semana. Desejamos uma ótima noite de sábado e um ótimo fim de semana. Até a próxima.

Agradecemos aqui aos amigos que participaram de mais um tempo real . Nesta tarde, o Timão apenas empatou em casa e pode ficar longe da liderança.

Agora, o Palmeiras tem a chance de abrir cinco pontos na frente da tabela. Joga amanhã contra o galo.

Figueirense se segura no empate e soma mais um ponto na briga pela permanência na série A.

Corinthians se despede com empate de Itaquera. Segundo jogo em casa e segundo empate.

95' Fim de papo.

94' Minuto final!

93' THIIIIIAAAAGO! Elia cruza rasteiro e o goleiro salva do pé de André!

92' FOOORA! Balbuena testa de cabeça e a bola raspa a trave!

91' FOOOOOOOOOOORA! Guilherme levanta, Romero domina e bate. A bola tira tinta da trave, mas o juiz deu empurrão na dividida.

90' Teremos mais cinco minutos.

89' A Fiel cresce nos minutos finais.

88' Figueirense se fecha todo e vai segurar o empate.

87' O Timão põe enorme pressão! Jogo aberto!

86' MUDA O FIGUEIRA: Moracir entra e sai Pará.

85' Reta final de muita pressão!

84' LÁ VEM PRESSÃO! Escanteio de Marquinhos, Danilo testa e a bola pega no bico da trave e entra! Explode a Arena!

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DANILO, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

82' MUDA O TIMÃO: Guilherme na vaga de Bruno Henrique.

81' Timão tenta pressionar, mas de forma descoordenada.

80' Bruno Henrique manda de fora, mas na mão de Thiago.

79' Corinthians muito mal. Erra demais!

78' CÁSSIIIIO! Pancada de Rafael Moura e o goleirão raspou na bola!

77' MUDA O FIGUEIRA: Jackson entra e sai Jefferson.

76' AMARELO, CÁSSIO. Dodô saiu livre, fintou Cássio, foi tocado e era pra ser expulso. Juiz errou.

75' Figueira se posta na defesa e sai rápido para o ataque.

74' AMARELO, JEFFERSON. Deu um carrinho em Uendel. Bobo.

73' Romero não acerta nenhuma no ataque.

72' Timão confunde pressa com velocidade.

71' Figueirense não desiste de nenhuma jogada. Briga demais.

70' Danilo jogando como 9 e André deslocado para lateral. Situação confusa.

69' Timão perdido em campo. Figueira tranquilo.

68' Público divulgado: são 38.769 pessoas em Itaquera.

67' A Fiel pede raça, pede intensidade pra equipe. Vai caindo uma invencibilidade de 31 jogos.

66' A Fiel pega no pé do Cristóvão. Mexe mal.

65' MUDA O TIMÃO: Danilo entra e sai Giovanni.

64' FOOOOOOOOOORA! Batida de Marquinhos, no canto do goleiro e a bola passou tirando tinta.

63' A falta é frontal e muito boa para Marquinhos ou Giovanni.

62' AMARELO, BRUNO ALVES. Mas deu uma pancada em Elias que doeu em mim.

61' Figueirense agora se tranquiliza e terá mais o contra ataque.

60' MUDA O TIMÃO: Elias entra e sai Rodriguinho.

59' Agora a pressão é toda corinthiana.

58' ONDE A CORUJA DORME! Ooooutra saída errada, Dodô recupera, avança pelo meio, campo aberto e pancada de longe. A bola vai na gaveta!

57' GOLAAAAAAAAAÇO, DODÔ, DO FIGUEIRENSE!

56' Dodô manda um tijolo na área e Bady manda longe.

55' Corinthians erra demais na saída. Parece querer dar um passo antes da perna.

54' O goleiro do Figueirense sente a coxa e fez gesto até de mudança.

53' THIAAAAAAAAGO! Lindo lance corinthiano, com passagem de Uendel, passe de letra do lateral para Giovanni, que fintou o zagueiro e ficou de frente. Ele bateu e Thiago fez milagre!

52' Falta velocidade ao meio/ataque corinthiano.

51' Timão adianta suas linhas e busca nova pressão.

50' FOOOOORA! Marquinhos dá de calcanhar e deixa Léo Príncipe sozinho. Cruzamento do lateral e Romero testa a centímetros da rede.

49' Yago, do Figueirense, fica no gramado, parecendo que está com tonturas.

48' Demora demais, Marquinhos Gabriel, matando bom ataque corinthiano.

47' Cristóvão inverte Romero com Marquinhos Gabriel.

46' Jefferson força passagem de Ayrton, mas Balbuena cortou.

45' Com uma mudança, partida recomeça.

MUDA O FIGUEIRA: Bady entra e sai Rafael Silva.

Etapa final promete ser mais quente em Itaquera.

Figueira joga pelo erro da zaga corinthiana, uma bola alta ou contra-ataque. Time pobre tecnicamente.

Timão tem mais a bola, qualidade, busca armar jogadas e até envolve, mas falta maior aproximação.

Intervalo em Itaquera. Jogo com poucas emoções, muitas faltas fortes e sem gols.

49' Terminou.

48' QUE FAAALHA! Balbuena falha na saída de jogo, Dodô fica livre e chutou todo torto em linha de fundo.

48' Minuto final.

47' A Fiel perdeu a paciência a arbitragem. Todo lance é uma reclamação.

46' Saída veloz do Timão com Giovanni e ele ganha escanteio da direita.

45' Juiz é conivente com a forma de jogo do time de Santa Catarina. Abusa das faltas e até fortes.

44' E teremos mais quatro minutos de jogo.

43' Jogo recomeça.

42' Amigo, Bruno Alves foi com o pé do tornozelo à cabeça do André. Figueira bate.

41' E agora quem sente é André. Jogo parado.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' IMPRESSIONANTE! Marquinhos enfia para Uendel, que surge de cara para o goleiro, cruzou pra trás e André testou. Pará salvou debaixo da trave, Romero rolou pra Rodriguinho e Thiago faz nova grande defesa.

38' Figueira é todo defesa e Timão empurra o rival.

37' Timão vê seu ritmo quebrado através de pancadas do time visitante.

36' Figueirense abusando das faltas.

35' AMARELO, YAGO. Giovanni fintou, tomou a falta e o meia do Figueira trombou com Rafael Silva.

34' AMARELO, UENDEL. Por reclamação.

33' AMARELO, WERLEY. Deu um carrinho do Bruno Henrique, que meu Deus! E no contra-ataque, Yago tirou de Rafael Moura. Escanteio.

32' Timão volta a pressionar!

31' Bruno bate, pega na barreira e fica fácil para Thiago Rodrigues.

30' Bruno Henrique, Uendel, Marquinhos Gabriel... Quem será que bate?

29' Timão trabalha bem com seu setor ofensivo e Bruno Henrique apanha próximo da meia-lua. Ótima falta.

28' Jogo faltoso nesse momento. Partida caiu um pouco de ritmo.

27' Rafael Silva gira e chuta alto de costas para o gol. A bola foi por cima da meta.

26' Giovanni Augusto retorna e Timão tem 11 novamente.

25' Léo Príncipe recebe na meia direita, corta e é travado na hora do chute.

24' Guilherme já fica no aquecimento. Giovanni é atendido fora do gramado.

23' Sangra muito Giovanni Augusto. Preocupação do corpo médico.

22' AMARELO, DODÔ. Cotovelo alto em Giovanni Augusto.

21' O empenho e a raça do Timão impressiona.

20' AMARELO, PARÁ. Tomou um chapéu de letra do Romero e apelou.

19' Cristóvão pede e time mostra calma na troca de passes.

18' Timão é mais presente e busca sufocar no ataque. Fiel joga junto.

17' Giovanni bate fechada e Werley cortou da cabeça de André. Escanteio.

16' Mais uma pancada em André. Mais uma chance de bola alta.

15' RAPAAZ... Escanteio de Giovanni, a própria defesa foi cortar e mandou contra a pátria. Sorte que o goleirão estava atento.

14' Romero e Bruno Alves dividem e o Corinthians tem escanteio.

13' Romero enfia para André, mas a marcação travou bem e tirou a hora do chute.

12' Cobrança de Marquinhos, mas a bola foi forte demais em tiro de meta.

11' Bruno Alves toma belo drible de André e levanta o camisa 9. Chance do Timão.

10' DEFEEENDEU! Giovanni corta pra perna esquerda, bate rasteiro e a bola é defendida por Thiago Rodrigues, nas pontas dos dedos.

9' QUE CHANCE! Balbuena saiu errado, Rafael Moura puxou contra-ataque e Rafael Silva apareceu livre, mas se perdeu todo co a bola e Léo Prícipe salvou.

8' FOOORA! Romero enfia para Rodriguinho, que penetra e bate de primeira. A bola foi por cima do gol.

7' Léo Príncipe arranca pela direita e quase arranja grande jogada pela linha de fundo. A zaga travou.

6' Bate e rebate no meio campo e a bola sobrou pra Rafael Moura, mas impedido.

5' Tudo bem com o jogador do Figueira e a bola volta a rolar.

4' NOCAUTE! Bruno Henrique recebe de frante, senta o pé na bola e a bola foi em cheio em Bruno Alves. Jogador caiu nocauteado.

3' Balão da zaga dá certo e Dodô descola escanteio da direita.

2' Figueira tenta ter a bola e tirar ímpeto do Timão.

1' O barulho da torcida é uma coisa impressionante.

0' Bola rolando!

Figueirense com camisa listrada em preto e branco, calção branco e meias pretas.

Timão com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Os times se espalham pelo gramado. Momentos finais.

A Fiel faz enorme festa nas arquibancadas. Arena lotada novamente!

Perfilados, execução do Hino Nacional Brasileiro.

Times entram no gramado e a Fiel explode!

Muita, mas muita gente ainda do lado de fora.

As equipes já se preparam no túnel e o telão mostra a escalação. Momentos preparatórios.

Caso o Timão não perca, somará mais de um ano de invencibilidade, já que a Arena irá para a Olimpíadas.

Neste momento, Chicão, zagueiro histórico campeão mundial e um dos maiores defensores artilheiros, é homenageado na Arena.

Alexandre Pato, que seria relacionado para o jogo, ficou de fora para aprimoramento da parte física. Surgiram especulações, mas parece que se trata apenas do condicionamento.

Figueira de Thiago Rodrigues; Ayrton, Werley, Bruno Alves, Pará; Elicarlos, Jefferson, Yago; Dodô, Rafael Silva, Rafael Moura. Técnico: Argel Fucks.

O Timão terá Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena, Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel; André. Técnico: Cristóvão Borges.

EQUIPES ESCALADAS!

A Arena Corinthians bombará nessa tarde. Teremos homenagem à Chicão, ação de lançamento do filme "Esquadrão Suicida" e anuncio de carnês para todos os jogos do returno do Corinthians.

Os vestiários das duas equipes estão prontos.

Em instantes teremos a presença das delegações no estádio.

A torcida do Furacão estará presente também em Itaquera. Caldeirão é hostil aos visitantes.

Figueira é um rival marcante. Foi uma vitória em 2011 que o Timão encaminhou o penta e o troco veio anos depois, com a vitória catarinense.

Portões abertos para a torcida. Tarde ensolarada na capital paulista.

Sábado, 16h pelo horário de Brasília, belo programa para se acompanhar o jogo Corinthians x Figueirense com a gente, no melhor tempo real da internet.

Para esse duelo na Arena Corinthians, mais de 36 mil ingressos foram vendidos. E a tendência é de que aumente ainda mais.

Será a última partida do Timão em Itaquera antes da liberação para a Olimpíadas 2016. A casa corinthiana será palco do futebol masculino e feminino.

Fique de olho Corinthians x Figueirense: Giovanni Augusto, meia: Se de um lado temos ex-corinthianos, do outro, Giovanni surge como o oposto. Habilidoso, forte e raçudo, precisa jogar mais para melhorar seu rendimento.

Fique de olho jogo Corinthians x Figueirense : Bady, meia: Com passagem pelo interior de São Paulo, o meia vem se destacando na equipe catarinense e é um dos motores da equipe.

Uma vitória corinthiana o coloca na mesma pontuação do Palmeiras, líder. O Verdão jogará na manhã do domingo.

Do lado do Figueira, alguns ex-Corinthians. Carlos Alberto, Rafael Moura e Marquinhos, o zagueiro que um dia saiu na porrada com Carlitos Tevez.

Teremos estreia nessa rodada. Com a suspensão de Fágner por amarelos, Léo Príncipe, formado na base, fará sua primeira partida como titular pelo Corinthians. Que responsa!

Relembre a partida Corinthians e Figueirense do returno no ano passado.

Já no returno, o Timão estava embalado e encarou o difícil Orllando Scarpelli, mas com uma ótima atuação de seu meio-campo, venceu bem e se encaminhou para o hexa.

No ano passado, o time bem que tentou, mas não conseguiu segurar o Timão e foi derrotado por 2 a 1.

O Figueira quer seguir sendo um visitante indesejável. Em 2014, na abertura da Arena Corinthians, Giovanni Augusto, hoje pelo Timão, carimbou a estreia e anotou o primeiro gol, selando a primeira derroa logo na estreia.

Cristóvão Borges fechou vários treinos e inclusive colocou tapumes impedimento a vistoria da imprensa. Mistério para escalar André e deixar Elias no banco.

Há boatos de que São Paulo e Flamengo estejam atrás do jogador. E outro que pode sair é Marlone, não relacionado para o duelo desse sábado. O Atlético PR está interessado no jogador.

A semana corinthiana foi movimentada. Alexandre Pato treinou muito bem durante a semana, mas foi descartado durante essa sexta de sua reestreia.

O Figueirense, dono da primeira vitória na casa corinthiana, será o rival de logo mais. Duelo importante e complicado.

Dia de futebol pelo Brasil e na tarde deste sábado, Itaquera recebe o atual campeão e vice-colocado Corinthians, encarando uma asa negra recente.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem-vindos em mais uma transmissão Corinthians x Figueirense do Campeonato Brasileiro 2016.