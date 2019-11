Argel considera empate injusto e afirma que Cássio merecia ter sido expulso

A partida entre Corinthians e Figueirense, disputada no estádio de Itaquera, em São Paulo, ficou marcada por um lance de arbitragem. Quando o Figueirense vencia por 1 a 0, o árbitro Marielson Alves não expulsou Cássio em uma falta violenta sobre o atacante Dodô, do Figueira. O jogador do clube catarinense ia em direção ao gol, já havia tocado a bola para driblar o goleiro e foi derrubado pela perna de Cássio. A arbitragem marcou a falta e aplicou somente o cartão amarelo, não excluindo o arqueiro.

Na cobrança de falta, Cássio ainda espalmou a bola para evitar a ampliação. Ainda no segundo tempo, o Corinthians conseguiu o empate por 1 a 1, placar final da partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Argel considerou o empate injusto e comentou o lance da não expulsão do goleiro Cássio.

"Tivemos um lance crucial da partida, um lance para expulsão, a arbitragem não expulsa o goleiro do Corinthians. É uma expulsão de concurso. Se expulsa, seria outro jogo. Esse lance capital nos tirou a vitória, mas mesmo assim a equipe se comportou bem, agrediu o adversário. Sofremos o gol de empate em uma bola parada. Saio satisfeito, a equipe fez uma partida equilibrada, confiante e segura, pois aqui não é fácil. Foi um time valente, time de soldadinhos, como a gente diz", analisou Argel Fucks.

Argel afirmou que o Figueirense queria a vitória, mas saiu satisfeito com o rendimento proposto pela equipe, que, segundo ele, jogou de igual para igual. "A equipe fez uma partida boa. Terceiro jogo nosso, mostrou evolução, uma equipe organizada, que suportou a pressão, não é fácil jogar aqui, um caldeirão. A equipe mostrou uma maturidade, os jogadores deram uma boa resposta. Foi um jogo equilibrado. Claro que a gente gostaria da vitória e trabalhamos para isso. Absovermos a pressão e jogamos como gente grande", disse.

O comandante do alvinegro de Florianópolis também elogiou individualmente alguns de seus atletas e comentou a situação do meia Ortega.

"O Pará (lateral-esquerdo) foi bem, jogou em grandes clubes, o Jefferson fez gol comigo no Horto. O Bady conseguiu dar uma sustentação no meio. O Dodô é diferenciado, dá uma versatilidade e na etapa final ele foi muito bem. No coletivo de quarta, o Ortega me chamou a atenção e você precisa dar chance, uns dois jogos pelo menos", afirmou Argel, que considera importante colocar o atleta colombiano em campo para adaptação e analisar rendimento.