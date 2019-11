Resultado Santa Cruz x Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro (0-1)

Coritiba bate Santa Cruz fora de casa com gol do artilheiro Kléber e deixa Z-4 provisoriamente

20:28 A 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O Santa Cruz vai entrar em campo no sábado (30) para fazer um duelo importante com o Atlético-MG, às 21h00, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já o Coritiba jogará no domingo (31), às 16h00, diante do Flamengo, no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

20:26 O Arruda recebeu um público de 10.021 torcedores, gerando uma renda de R$ 133.770,00.

20:25 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz cai para a 15ª colocação, com 17 pontos, mas pode entrar no Z-4 em caso de vitórias de Botafogo, Cruzeiro e Sport. Ressaltando que os dois últimos se enfrentam ainda nesta rodada. Já o Coritiba deixa a zona de rebaixamento e vai para a 14 colocação, com 18 pontos.

50’ Fim de jogo! O Coritiba vence o Santa Cruz no Arruda por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

48’ Na trave! Felipe Amorim entra com liberdade pela esquerda e toca por cobertura. A bola pega na trave e por pouco não acontece um golaço.

47’ Última alteração no Coritiba: Sai: Raphael Veiga. Entra: Felipe Amorim.

46’ Modificação no Coritiba: Sai: Juninho. Entra: Nery.

45' Cinco minutos de acréscimos.

41’ Léo Moura lança a bola para Bruno Moraes e Juninho coloca para a linha de fundo.

37’ Alteração no Coritiba: Sai: Kleber Gladiador. Entra: Iago Dias.

35’ Kleber Gladiador cai no gramado e pede substituição.

33’ Tiago Cardoso! Raphael Veiga faz linda jogada pela direita e cruza para Kazim cabecear no canto e obrigar Tiago Cardoso a fazer grande defesa.

31’ Kazim faz boa tabela com Carlinhos pela esquerda e toca para Kleber Gladiador, que chega pelo meio e chuta para fora.

27’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Arthur. Entra: Danilo Pires.

22’ Léo Moura faz bom cruzamento pela direita e Keno recebe com liberdade pela esquerda da área. Ele chuta errado e manda para fora, perdendo boa chance.

18’ João Paulo aciona Arthur na entrada da área pelo lado direito e o atacante é derrubado por Carlinhos. Falta para o Santa Cruz.

15’ Carlinhos recebe bom passe de João Paulo, entra na área com liberdade pela esquerda e cruza para corte de Wellington Silva, que manda para escanteio.

14’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Marcílio. Entra: Marcinho.

12’ Raphael Veiga puxa contra-ataque pela direita, vai para o meio e toca voltando para João Paulo chutar para longe da meta.

9’ Tiago Cardoso! Kleber Gladiador vai cobrar pênalti telegrafando, chuta muito fraco no meio e Tiago Cardoso defende.

7’ Pênalti! Kleber Gladiador faz grande jogada com Alan Santos, passa por Tiago Cardoso e é derrubado pelo goleiro, que recebe cartão amarelo.

6’ Kazim levanta a bola na área e ninguém consegue alcançar pois o cruzamento sai muito forte.

4’ João Paulo levanta a bola na área para Bruno Moraes, mas Luccas Claro afasta bem o perigo.

3’ Kleber Gladiador se livra bem de Uillian Correia e toca para Raphael Veiga, que não consegue alcançar.

1’ Wellington Silva lança para Arthur pela direita, que demora para ir de encontra a bola e a mesma sai pela linha lateral.

0’ Começa o segundo tempo.

19:34 Coritiba voltando para o segundo tempo neste momento, sem sofrer alterações.

19:32 Santa Cruz já de volta para o segundo tempo. Técnico Milton Mendes mantém o mesmo time da primeira etapa.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

44’ Ceará recebe bom lançamento pela direita e cruza de primeira. A bola sobe demais e cai nas mãos de Tiago Cardoso.

42’ Santa Cruz com muita dificuldade para sair do campo de defesa com a bola no chão. Equipe aposta na ligação direta, que não surte efeito até o momento.

38’ Amarelo! Tiago Cardoso repõe a bola de maneira bizarra nos pés de Kleber Gladiador e João Paulo faz falta, sendo punido com cartão.

37’ Que perigo! João Paulo cobra escanteio jogando na segunda trave e Juninho cabeceia com perigo para fora.

35’ Bruno Moraes é lançando para ficar livre na grande área, mas Wilson sai do gol e afasta com os pés.

34’ Tiago Cardoso! João Paulo cobra falta chutando forte e o goleiro Tiago Cardoso faz boa defesa.

33’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Marion. Entra: Bruno Moraes.

32’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Carlinhos levanta a bola na área, Kazin ajeita para trás e encontra Kleber Gladiador, que bate de primeira e acerta o ângulo, marcando um belo gol. Festa da torcida do Coxa.

30’ Keno recebe de Tiago Costa pela esquerda e cruza para área buscando Arthur, mas Wilson sai bem do gol e faz a defesa.

26’ Insatisfeito com o desempenho do ataque, Milton Mendes coloca Bruno Moraes e Wallyson no aquecimento.

23’ Raphael Veiga puxa contra-ataque pelo meio e toca para Carlinhos cruzar pela esquerda. Kleber Gladiador ajeita com o peito e Raphael Veiga tenta de bicicleta, mas manda para fora.

20’ Tiago Costa recebe com liberdade pela esquerda, avança bem e tenta lançar João Paulo, mas Juninho aparece bem para cortar o perigo.

17’ João Paulo cobra falta levantando na segunda trave e ninguém consegue tocar.

15’ Uuuhhh! Ceará dá bobeira pela direita, Keno rouba a bola e entra na área com velocidade. Ele toca voltando para Marcílio que chega chutando e acerta a marcação.

12’ Tiago Costa cobra falta chutando direto para o gol e Wilson defende com tranquilidade.

10’ Amarelo! Marion acerta ótimo passe e João Paulo avança com liberdade. No momento em que ia entrar na área, o meia-atacante é puxado por Carlinhos, que recebe o primeiro cartão do jogo.

9’ Léo Moura avança pelo meio e lança para Arthur, que não consegue alcançar a bola para levar perigo.

8’ Kleber Gladiador domina com facilidade pelo meio, puxa para a direita e bate de fora da área. A bola sobe demais e vai para longe da meta.

6’ Arthur recebe bom lançamento de Uillian Correia, vai até a linha de fundo e cruza para bom corte de Luccas Claro.

5’ Wilson! João Paulo levanta a bola na área em cobrança de falta, Danny Morais finaliza dentro da pequena área e o goleiro alviverde faz ótima defesa.

3’ Keno acerta ótimo passe pela esquerda e deixa Arthur livre na grande área, mas o atacante fica indeciso e não consegue tocar na bola.

2’ Jogo começa com muita marcação no meio-campo. Os dois times tentam encontrar espaços para levar perigo.

0’ Começa! A bola está rolando no estádio do Arruda para o confronto entre Santa Cruz e Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

18:26 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar no estádio do Arruda.

18:25 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:24 Santa Cruz e Coritiba estão no gramado do estádio do Arruda.

18:15 Jogadores do Santa Cruz estão no gramado do Arruda fazendo o trabalho de aquecimento.

18:10 Arruda com boa movimentação de torcedores no lado de fora. Detalhe para as atuações dos cambistas vendendo ingresso bom preço muito elevado.

18:05 Já o Coritiba tem os seguintes jogadores na iminência de ficar suspenso: Dodô, João Paulo, Kazim, Kleber e Luccas Claro

18:00 Santa Cruz com vários jogadores pendurados para esta partida. A lista dos atletas com dois cartões amarelos conta com: Wellington Cézar, Keno, Léo Moura, Uillian Correia, Wallyson, João Paulo e Mário Sérgio.

17:58 O técnico Pachequinho terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Bruno; Dodô, Emerson Conceição, Nery, Amaral, Felipe Amorim, Bernardo, Iago Dias e Vinícius.

17:55 O Coxa vai jogar da seguinte maneira: Wilson; Ceará, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga; Kazim e Kleber Gladiador.

17:50 Coritiba escalado! Técnico Pachequinho promove a entrada do meia-atacante Raphael Veiga na vaga do experiente Juan, punido pelo clube por dez dias por conta de uma confusão com o treinador.

17:45 O técnico Milton Mendes terá os seguintes jogadores como opções para o decorrer de partida: Edson Kolln; Walter Guimarães, Vitor, Roberto, Renatinho, Danilo Pires, Derley, Marcinho, Jadson, Lelê, Wallyson e Bruno Moraes.

17:40 O tricolor vai jogar com: Tiago Cardoso; Léo Moura, Wellington Silva, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Marcílio, Arthur, João Paulo e Keno; Marion.

17:35 Santa Cruz escalado! Técnico Milton Mendes promove a entrada do atacante Marion na vaga do suspenso Grafite e Wellington Silva joga no lugar do zagueiro lesionado Neris.

17:30 Santa Cruz e Coritiba já estão nos vestiários do estádio do Arruda. Dentro de instantes, as duas escalações devem ser divulgadas.

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Coritiba, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba na rodada passada vinha com o objetivo de ficar mais uma rodada sem ser derrotado, mas também tinha a necessidade de encerrar a sequência de dois empates seguidos. Os alviverdes, entretanto, não conseguiram segurar o Atlético-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na segunda-feira (18), e, mesmo dando bastante trabalho, foram derrotados por 2 a 1, com gols de Robinho (2x) para o Galo, enquanto Carlinhos fez para o Coxa.

Na última rodada, o Santa Cruz teve pela frente um duelo com o América-MG. No domingo (17), na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os tricolores mostraram muita superioridade e não encontrou dificuldades para bater o adversário mineiro por 3 a 0, sem sofrer grandes sustos, mesmo com o Coelho desperdiçando um pênalti. Os gols do time Coral foram marcados por Tiago Costa, Marcílio e Arthur.

Já o Coritiba vive uma é péssima fase na Série A do Campeonato Brasileiro. O time ainda não conseguiu o encaixe necessário para deixar a parte de baixo da tabela e conseguir uma tranquilidade maior na sequência da competição nacional, sem ficar disputando para se livrar do rebaixamento. O Coxa até o momento tem três vitórias, seis empates e sem derrotadas, ocupando a 19ª posição, com 15 pontos.

O Santa Cruz vem fazendo uma campanha de altos e baixos na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor começou o campeonato como a grande surpresa promovendo boas apresentações e placares elásticos, mas acabou perdendo folego logo nas primeiras rodadas e obteve uma longa sequência negativa, que fez o time passar a ser um integrante da zona do rebaixamento, até que vem se recebendo nas últimas rodadas e até deixou o incomodo grupo. A equipe Coral tem cinco vitórias, dois empates e oito derrota, ficando na incomoda 14ª colocação, com 17 pontos.

No Arruda, a última vez que Santa Cruz e Coritiba se enfrentaram foi no dia 24 de novembro 2007. O Coxa aproveitou o bom momento que vivia na Série B do Campeonato Brasileiro, não tomou conhecimento do adversário, desesperado lutando contra o rebaixamento, e venceu o confronto por 3 a 2 garantindo o título da competição nacional daquele ano. Os gols do time paranaense foram marcados por Henrique, Keirrison e Henrique Dias, enquanto Nildo e Max fizeram para os corais.

Santa Cruz e Coritiba já estiveram frente a frente em 11 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense leva uma pequena vantagem ante os pernambucanos. O alviverde saiu de campo comemorando em quatro jogos, enquanto o tricolor triunfou em três confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em quatro embates.

O confronto é de suma importância para o Coritiba, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. Até o momento do desempenho do alviverde não está sendo satisfatório, pois está ocorrendo uma grande oscilação, o que deixa o time como um dos concorrentes ao rebaixamento. Triunfar neste duelo vai significar uma saída da zona de rebaixamento e mais tranquilidade para o elenco que vem sofrendo forte pressão por parte da torcida.

O Santa Cruz vem para este confronto com o objetivo de triunfar para se distanciar da zona de rebaixamento da competição. A equipe vem de duas vitórias seguidas e sabe que vencer pela terceira vez consecutiva vai ajudar bastante a respirar e ficar afastado da briga pelo rebaixamento na reta final do primeiro turno, o que diria mais tranquilidade para os trabalhos durante as semanas.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Coritiba, partida válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h00, no Arruda, em Recife, Pernambuco.