Vitória perde em casa para o Santos pelo Brasileirão (2-3)

Santos derrota o Vitória no Barradão por três a dois e volta para o G4 do campeonato.

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Cardenas cobra falta na cabeça de Kanu que marca o gol, mas o juiz anula marcando impedimento do zagueiro do Vitória

39 min: No Vitória sai Willian Farias e entra Tiago Real

39 min: Gustavo Henrique recebe cartão amarelo por falta em Kieza

36 min: GOOOOOOOOL DO SANTOS! Copete manda para a área, Vitor Bueno ajeita para Jean Mota, que acabou de entrar, mandar para o fundo do gol

35 min: No Santos sai Léo Cittadini e entra Jean Mota

34 min: Vander faz boa jogada e cruza para Cardenas cabecear e exigir grande defesa de Vanderlei

29 min: UUUUH! Vitor Bueno cobra escanteio e Rodrigão sobre livre para cabecear com perigo

27 min: No Santos entra Fernando Medeiros e sai Lucas Lima

25 min: GOOOOOOL DO VITÓRIA! Diego Renan cruza, Kieza desvia a bola e Vander fuzila rasteiro para empatar o jogo

23 min: No Santos sai Ricardo Oliveira e entra Rodrigão

19 min: Mudança dupla no Vitória, saem Serginho e Dagoberto, e entram Cárdenas e Rodrigo Ramallo

17 min: William Farias tenta passe para Euller e manda pela lateral

12 min: Copete leva trombada de Euller na área e cai, juiz manda seguir o lance

5 min: Serginho chuta de fora da área, a bola desvia em Kieza e sai

4 min: Diego Renan cruza e a zaga santista faz o corte

0 min: Começa o segundo tempo!

"Uma vergonha, nosso futebol brasileiro é uma vergonha. Ele (árbitro) está conversando com o Dorival, eles batem a falta e sai o gol. Está uma vergonha, CBF", Reclamou Dagoberto.

Willian Farias e Dagoberto receberam cartão amarelo por reclamação

47 min: Fim de primeiro tempo!

46 min: UUUUUH! Vander recebe na direita e chuta para grande defesa de Vanderlei

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

43 min: Ricardo Oliveira deixa o braço em disputa com Victor Ramos e recebe cartão amarelo

42 min: Jose Welison arrisca de fora e Vanderlei faz a defesa

40 min: Vitória pressiona em busca do gol de empate

36 min: Dagoberto cruza na área, mas a bola sai do outro lado sem ninguém relar nela

31 min: GOOOOOOOL DO SANTOS! Caju cruza na medida para Copete colocar no Santos na frente novamente

30 min: Jose Welison recebe cartão amarelo por falta em Lucas Lima

29 min: GOOOOOOL DO VITÓRIA! Kanu recebe cruzamento da esquerda e sobe para empatar a partida

28 min: UUUUH! Vitor Bueno chuta de fora para grande defesa de Caíque

23 min: Victor Ramos perde a bola no meio-campo, Vitor Bueno consegue pelo lançamento para Ricardo Oliveira que sai na cara de Caíque, mas o goleiro consegue fazer o corte

19 min: GOOOOOOOOL DO SANTOS! Rápido contra-ataque santista, Copete arranca e cruza na medida para Vitor Bueno tocar na saída de Caíque

14 min: Victor Ferraz cruza, Caíque não corta bem e a bola sobra para Copete que chuta para fora

12 min: Dagoberto arrisca de longe, e a bola sai longe do gol

8 min: UUUUUH! Copete coloca Ricardo Oliveira na cara do gol, o atacante da um toque e a bola sai por cima do gol de Caíque

3 min: Ricardo Oliveira recebe bola na área e desaba, juiz manda seguir

0 min: Começa o jogo!

Atletas perfilados para execução do hino nacional

Jogadores entram em campo nesse momento!

O volante Amaral do Vitória foi cortado do jogo. Ele sofre com um forte resfriado.

Reservas do Santos: Vladimir, Daniel Guedes, David Braz, Fernando Medeiros, Valencia, Yuri, R. Longuine, Jean Mota, Vecchio, Rodrigão e Joel

Santos vem a campo com: Vanderlei, V. Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Léo Citadini, Renato, V. Bueno e Lucas Lima; Copete e Ricardo Oliveira

Reservas do Leão: Wallace, Ramon, Sherman, Tiago Real, Flávio, Alípio, Nickson, Marcelo, L. Domingues, Norberto e Ramallo

Vitória definido: Caíque, Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; Zé Welison, Willian Farias e Serginho; Dagoberto, Vander e Kieza

Vamos as escalações!

Boa tarde para quem nos acompanha aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre Vitória e Santos pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro, acompanhe conosco todos os detalhes!

Santos virá com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Yuri, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira

Vitória deverá entrar em campo com: Caíque; Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; Willian Farias, Marcelo e Vander; Marinho, Dagoberto e Rodrigo Ramalho (Nickson)

Com 19 pontos o Vitória é o 12º colocado do Brasileirão e vem de três empates consecutivos. Buscando integrar o grupo dos dez primeiros da classificação, a equipe baiana tentará uma vitória em casa diante do Santos, que está na quarta posição e planeja surpreender os adversários, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

O Leão finalizou sua preparação para o duelo contra o Santos neste sábado com uma atividade tática comandada por Vágner Mancini. Além dos nomes estrangeiros, o treinador também contará com o retorno de Leandro Domingues, que estava afastado por conta de sua lesão no ombro. Durante o último treinamento da equipe o atacante Marinho se limitou a apenas voltas no gramado do Barradão, já que terá de cumprir suspensão, enquanto Kieza nem apareceu no campo, entregue ao departamento médico.

O meia colombiano Sherman Cárdenas foi incluído na lista dos relacionados pela primeira vez e pode estrear pelo Vitória. Vindo do Atlético-MG, o jogador chega a Salvador como um dos principais reforços para a temporada, ainda que por empréstimo. Outro rosto novo para a torcida do Vitória que deve ir a campo é o boliviano Rodrigo Ramallo, que estreou contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira.

“Mesmo sem os dois (Renato e Ricardo Oliveira), a equipe fez uma partida consciente contra o Gama e dentro de nossos padrões. Afora, ganharemos uma força maior, pois são dois jogadores fundamentais para o grupo. Teremos, sim, um ganho considerável. É fundamental um bom resultado fora de casa neste momento da competição. Teremos dois jogos complicados em casa na sequência e o resultado em Salvador será fundamental para a nossa boa finalização do primeiro turno”, disse Dorival.

Sem poder contar com Thiago Maia, Gabigol e Zeca, convocados para a Seleção olímpica, o técnico Dorival Jr deve ter o retorno de Ricardo Oliveira e Renato. Os dois jogadores mais experientes do elenco foram poupados na última quarta, contra o Gama, pela Copa do Brasil, mas já estão à disposição do treinador, que considera de extrema importância um bom desempenho em Salvador.