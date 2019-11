Resultado Santos 3-0 Gama na Copa do Brasil 2016

Um grande abraço, e até mais!

Termina aqui mais uma transmissão da VAVEL Brasil, para mais notícias da Copa do Brasil e do mundo dos esportes acesse o nosso portal

Para o Gama, a derrota e a desclassificação significa o fim da temporada. O Verdão agora só volta a jogar no ano que vem, pelo Campeonato Brasiliense.

Com vaga garantida às oitavas de finais, o Peixe retorna a campo no próximo domingo (31) quando recebe novamente na Vila Belmiro o Cruzeiro pelo Brasileirão, às 16h.

O Santos domina as ações do jogo e vê Ricardo Oliveira desencantar ao marcar os três gols da classificação

93' FIM DE JOGO EM SANTOS

88' Mais três minutos de acréscimos na Vila Belmiro

82' Michel finaliza mas Vanderlei faz mais uma grande defesa

80' CARTÃO AMARELO PARA O GAMA, Eduardo é quem recebe agora o sexto cartão da partida

79' CARTÃO AMARELO PARA O GAMA, Pedrão recebe o quarto cartão amarelo do Gama

Assista ao terceiro tento de Ricardo Oliveira na Vila Belmiro

75' Elano desta vez é quem leva perigo. Bola passa muito perto da meta do Verdão

74' MARINGÁ, Linda defesa do arqueiro do Gama após finalização de Daniel Guedes

69' SUBSTITUIÇÕES NO SANTOS, Entram David Braz e Joel nas vagas de Luiz Felipe e Copete

65' CARTÃO AMARELO PARA O SANTOS, Primeiro cartão apresentado para o Peixe, para Copete

64' VANDERLEI, Ítalo finaliza com categoria e obriga Vanderlei a fazer sua primeira grande defesa no jogo

62' SUBSTITUIÇÃO NO GAMA, Sai Dudu Gago e entra Gordo, isso mesmo, o meio-campista Gordo está em campo

60' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS, Sai o argentino Vecchio para a entrada de Elano

56' Ricardo Oliveira finaliza rasteiro no centro do gol para marcar seu terceiro tento na partida

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS, HAT TRICK DE RICARDO OLIVEIRA NA VILA BELMIRO

55' Maringá sai da meta para dividir com Vitor Bueno e o árbitro assinala mais uma penalidade. Desta vez, lance discutível

55' MAIS UM PÊNALTI MARCADO PARA O SANTOS

53' Felipe Assis recebe em boas condições após cobrança de falta de Marcos Bahia, porém, isola a bola

47' Precisando do resultado, é o Gama quem volta melhor neste intervalo

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes já estão em campo para o segundo tempo

Confira os dois gols deste primeiro tempo

CARTÃO AMARELO PARA O GAMA, Por reclamação, Michel recebeu o terceiro cartão amarelo do Gama na partida, logo após o apito final

Domínio total da equipe do Santos. A vitória vai garantindo a classificação da equipe alvinegra às oitavas de finais da Copa do Brasil

46' FIM DE PRIMEIRA ETAPA

46' OLHA O GRINGO, Vecchio arrisca de fora da área e por pouco não marca o terceiro

45' Teremos dois minutos de acréscimos nesta primeira etapa

44' Novamente Ricardo Oliveira. O atacante acerta o ângulo direito de Maringá, mesmo escorregando na hora da batida.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS, MAIS UMA VEZ RICARDO OLIVEIRA!

43' CARTÃO AMARELO PARA O GAMA, David recebe o segundo cartão da partida pela falta cometida em Cittadini dentro da área

43' PÊNALTI PARA O SANTOS. David derruba Léo Cittadini dentro da área. O árbitro muito bem posicionado assinala a penalidade.

39' Copete invade a área pela esquerda, no bate e rebate acaba ficando com a bola mas a zaga afasta pra escanteio antes de chegar em Ricardo Oliveira

36' CARTÃO AMARELO PARA O GAMA, Murilo recebe o primeiro cartão da partida

34' PRESSÃO NA VILA BELMIRO, Ricardo Oliveira arranca em velocidade pela esquerda, cruza pra área mas Vitor Bueno não alcança

29' Com mais de 70% de posse de bola o Peixe segue dominando a partida. Não há mais possibilidades de decisão por pênaltis. Resultado classifica o Santos, contudo, o Gama necessita apenas de um gol para mudar toda a história da partida e encaminhar uma classificação heroica

26' É DO ARTILHEIRO RICARDO OLIVEIRA. O jovem zagueiro Gustavo Henrique rola a bola para o camisa 9 marcar um lindo gol na Vila Belmiro. Primeiro gol de Ricardo Oliveira após retornar de lesão

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO SANTOS

20' NA TRAVE, Daniel Guedes faz lindo cruzamento pela direita e Ricardo Oliveira carimba o travessão de Maringá. Por pouco o artilheiro não volta a marcar

17' Novamente a defesa do Gama se complica. Dudu Gago recua mal, Ricardo Oliveira tenta aproveitar o erro mas Pedrão chega para evitar o perigo

12' Os visitantes vão trabalhando a bola com tranquilidade no meio-campo. Jogo está agradável para o Gama

8' Vitor Bueno arrisca de fora da área mas Maringá, mesmo desajeitado faz a primeira defesa da partida

7' Novamente Maringá cede a pressão santista e acaba dando escanteio de graça para o adversário

4' Santos pressiona a marcação em seu campo de ataque e obriga Maringá a dar o famoso "chutão". Quase se complica o arqueiro do Gama

1' Destaque das últimas partidas do alvinegro praiano, Copete recebe bem na esquerda mas é travado na hora da finalização

0' ROLA A BOLA NA VILA BELMIRO

Gama vai a campo com: Maringá; Dudu Gago, Pedrão, Murilo, Felipe Assis; Eduardo, David, Michel, Jeferson Paulista, Marcos Bahia, Roberto Pítio.

Dorival Júnior terá como suplentes: Vladimir, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, Valencia, Yuri, Rafael Longuine, Fernando Medeiros, Matheus Oliveira, Elano, Rodrigão, Joel.

Peixe escalado para o duelo de logo mais: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Caju; Renato, Léo Cittadini, Vecchio; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

ACOMPANHE À PARTIR DE AGORA A TRANSMISSÃO DA VAVEL DE SANTOS X GAMA

Dentre as cinco partidas disputadas entre as equipes Santos x Gama , esta séra a primeira realizada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro.

FIQUE DE OLHO Santos x Gama: ROBERTO PÍTIO, ATACANTE: Pítio tem 28 anos e coleciona passagens por clubes modestos de todo o Brasil. Com uma curta passagem pelo futebol sérvio há seis anos atrás, o atacante terá sua grande chance para ganhar notoriedade no cenário nacional. Com sete tentos anotados em 16 partidas disputadas no ano, Roberto Pítio será a esperança de gols do Gama na Vila Belmiro em busca de uma classificação heroica.

FIQUE DE OLHO Santos x Gama : COPETE, ATACANTE: Sem chamar muito a atenção da imprensa e dos torcedores, o colombiano Jonathan Copete foi contratado pelo Santos junto ao finalista da Libertadores da América, Atlético Nacional-COL. Em pouco menos de dois meses, o atacante roubou os holofotes das principais estrelas do elenco santista, e com cinco jogos disputados balançou as redes em três oportunidades: "É um início bom. Estou muito contente de estar aqui e poder desfrutar desse momento. Espero seguir trabalhando dessa forma".

Talvez a história mais simbólica entre as equipes seja lembrada apenas pelo lado santista. Durante a campanha do título Brasileiro em 2002, o Santos por pouco não ficou de fora das quartas de finais ao ser derrotado pelo São Caetano na 29ª rodada. Contudo, isso não aconteceu pois o Gama acabou vencendo o Coritiba naquela mesma rodada. Caso o Coxa vencesse, igualaria a pontuação do Peixe e chegaria às quartas do torneio por ter uma vitória a mais.

O histórico de partidas entre as equipes é pequeno. Foram apenas 5 confrontos: foram quatro empates e apenas uma vitória, conquistada na extinta Copa João Havelange em 2000: na ocasião, triunfo do Gama por 2 a 1 no Estádio Mané Garrincha.

Se para o adversário foi teoricamente fácil chegar até aqui, para o Gama a história foi bem diferente. O Verdão passou na primeira fase pelo América-RN pelos tentos anotados fora de casa. Em Brasília, vitória pelo placar mínimo, já em Natal, a vitória por 3 a 2 dos donos da casa não foram suficientes para evitar a classificação alvi-verde. Na segunda fase, novamente sufoco. Diante do ABC, dois empates por 1 a 1 e classificação nas penalidades.

Relembrando a campanha dos clubes nesta primeira fase, o Santos eliminou seu "xará", Santos-AP na primeira fase. Novamente um empate sem gols fora de casa e goleada por 3 a 0 na Vila Belmiro. Na fase seguinte, classificação antecipada após a vitória por 3 a 0 contra o Galvez-AC.

O time alternativo do Santos foi à Bahia no último domingo (24) e arrancou um belo, porém sofrido, resultado pelo Brasileirão. No Barradão, Vitor Bueno inaugurou o marcador contra o Vitória; Kanu empatou mas logo em seguida Copete deixou o Peixe à frente mais uma vez; na segunda etapa Vander voltou a deixar o confronto igualado, mas o garoto Jean Mota saiu do banco e garantiu a vitória santista em Salvador. Os três pontos mantiveram o Santos na quarta colocação do torneio com 29 pontos ganhos.

O confronto Santos x Gama de ida da última quarta-feira (20) em Brasília terminou sem gols. Atuando em casa, o Peixe busca a vitória para avançar às semifinais da competição. Por outro lado, o Gama se apega ao tabu de nunca ter perdido para o clube da baixada para supreender em plena Vila Belmiro.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Santos x Gama na Copa do Brasil 2016! Fique conosco!