São Paulo vê passagem de Centurión se aproximando do fim e pode negociar atacante

O São Paulo admite a ideia de negociar Ricardo Centurión. Em baixa do clube e muito criticado pela torcida, o atacante tem o interesse de equipes argentinas, como Boca Juniors e o Racing. Apesar de desvalorizado no Brasil, o camisa 20 do Tricolor ainda tem um bom mercado em seu país de origem, onde brilhou justamente pelo clube de Avellaneda. Nos últimos dias, o agente do jogador, José Galante confirmou as tratativas e nesta quarta-feira (27) o clube reconheceu ao Globoesporte que pode haver um acordo para a saída do hermano.

O clube brasileiro entende que o ciclo do jogador pode estar perto do fim e que o atleta não consegue emplacar uma boa sequência de partidas, além de ter perdido confiança e por ser quase sempre alvo de críticas da torcida do time. O técnico Edgardo Bauza, que tem sido quem mais deu sequência ao atleta no Morumbi, seria um impeditivo, mas a diretoria tricolor julga que o atleta dificilmente mostrará no Brasil o que jogou na Argentina. Seus números em geral não empolgam: 79 jogos e oito gols marcados.

Seu vínculo atual com o clube brasileiro é válido até 2019, e o São Paulo julga um empréstimo uma boa forma de valorizar o jogador e conseguir recuperar parte dos R$ 14 milhões investidos. Uma compra nesse momento estaria descartada pelo alto valor que poderia custar tanto aos cofres Xeneizes e também da Academia: Centurión teve seus melhores dias pelo Racing, mas é, desde criança, torcedor do Boca.

O jogador participou do treino desta quarta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, onde até anotou um belo gol e se mostrou estar de bom humor, brincando com alguns de seus companheiros estrangeiros e o auxiliar Daniel Di Leo. O jogador começou este treino tático, no time reserva e depois acabou passando para o time titular que poderá enfrentar a Chapecoense, no domingo, no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro.

O seu compatriota, Andres Chavez, foi apresentado nesta quarta e, questionado sobre a possibilidade de Centurion acertar com o Boca Juniors, seu ex-clube, foi rápido e direto ao falar sobre o futuro do jogador. "Se for, vai aproveitar muito. É um clube grande e tem muito para dar. Certamente vai se dar muito bem".