Sport oficializa renovação de Magrão e Durval e ídolos seguem no clube até o fim de 2017

Nada de aposentadoria, ao menos por enquanto. Os torcedores do Sport vão poder continuar acompanhando os ídolos Magrão e Durval com a camisa leonina por mais uma temporada. Depois de iniciarem uma negociação com a diretoria rubro-negra, os jogadores chegaram a um acordo e acertaram a renovação de contrato. A extensão do vínculo, confirmada pelo clube leonino através das redes sociais no início da noite desta quinta-feira (28), foi até o final de 2017.

Os jogadores são os maiores ídolos da torcida rubro-negra ainda em atividade. Juntos, os dois ganharam mais de oito títulos com a camisa leonina, sendo que o goleiro Magrão está no clube desde de 2005 e nunca saiu desde que chegou, diferente de Durval que foi para o Santos e só retornou algumas temporadas depois.

Ambos são incontestáveis entre os torcedores e uns dos destaques da segunda maior conquista da história do Sport, Copa do Brasil de 2008, em que o zagueiro também era capitão. Eles ainda disputaram a Libertadores de 2009 e em 2014 venceram o Campeonato Pernambucano (o sexto da dupla) e a Copa do Nordeste.

De acordo com Arnaldo Barros, vice-presidente de futebol do Leão, a interesse por uma renovação partiu tanto do clube quanto dos atletas. Ele aproveitou o momento para destacar as qualidades dos dois jogadores como exemplo para os demais companheiros, além do vigor físico e a incontestável técnica de ambos.

“Os atletas já haviam demonstrado interesse em continuar no clube e nós queríamos contar com eles, que fizeram jus a essa renovação. Não apenas por serem ídolos. Não bastasse isso, são atletas que servem de exemplo para os demais jogadores, que estão desenvolvendo um futebol de alta performance em sua plenitude. Com amplas condições físicas, técnicas e que estão sendo de extrema utilidade, e ainda serão”, comentou o vice-presidente leonino.

Aos 39 anos, o goleiro Magrão vive uma grande fase sendo destaque do gol rubro-negro na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo depois de passar quase um ano sendo reserva de Danilo Fernandes, atualmente no Internacional. O arqueiro, que é o jogador com maior número de partidas com a camisa do Leão da Praça da Bandeira, não quer nem pensar em encerrar a carreira no momento.

“Essa renovação é como se fosse a primeira para mim. Ainda tenho muita lenha para queimar. Agradeço ao Sport por me proporcionar mais uma vez essa oportunidade para que eu possa mostrar meu trabalho. Tenho certeza que teremos mais um bom ano juntos, e se Deus quiser com muitas conquistas”, pontuou.

Com mais uma passagem vitoriosa e de titularidade incontestável, o capitão rubro-negro Durval destacou que se pudesse não parava de jogar futebol nunca. Apesar disso, ele mostrou consciência e revelou que a próxima temporada deverá ser a última dele como profissional, no entanto, só vai deixar para tomar essa decisão quando estiver mais próximo. Além disso, o zagueiro deixou claro que ainda tem o desejo de conquistar mais títulos pelo clube leonino.

“Acho que se fosse por mim eu não parava de jogar nunca. Mas a gente sabe que o tempo passa. Eu me sinto muito bem ainda para jogar e tenho o pensamento de parar no próximo ano. Mas isso só quem vai dizer é o tempo. Quero conquistar mais títulos antes de encerrar a carreira”, destacou.