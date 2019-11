Resultado Figueirense x Vitória no Campeonato Brasileiro (1-0)

Um ótimo fim de semana, um grande abraço e até a próxima!

Com o triunfo por 1 a 0, o Figueirense chega a 20 pontos, no provisório 14º lugar, deixando a zona de rebaixamento. O Vitória estaciona no 15º posto, com 17 pontos. Pode encerrar a rodada no Z-4.

Dodô: "Contra o Corinthians fiz um belo gol e hoje também. Acho que essa posição não é favorável e se Deus quiser pra gente deixar a zona de rebaixamento. É começar uma sequência de vitórias e almejar algo maior para frente", disse o autor do gol da partida.

Norberto fala da derrota: "Eles se fecharam e souberam se fechar bem. Saibamos reconhecer isso. Tentamos imprimir jogadas pelas laterais e não conseguimos. Até que foi expulso nosso jogador. Eles mereceram porque defenderam bem".

45+4' FINAL DE JOGO! Triunfo do Figueirense por 1 a 0 no Scarpelli.

45+2' Norberto cruza da direita e Tiago Rodrigues agarra firme.

45+1' Maurides se desentende com Kanu no campo de ataque do Figueira.

45' Vamos aos 49 minutos de partida. Figueirense vence por 1 a 0.

44' Marinho carrega demais e a bola escapa ao fundo novamente.

43' Lançamento desgovernado do Vitória e tiro de meta para Tiago Rodrigues.

41' Falta para o Figueirense sobre Yago no centro do campo.

39' Kieza carrega demais e a bola sai pela linha de fundo.

38' Tudo que o Figueirense queria. Segundo amarelo gera a expulsão de Victor Ramos, que deixa cada time com 10 jogadores em campo.

37' EXPULSO! Victor Ramos atropela Maurides e está na rua. Uma expulsão para cada lado.

36' CARTÃO AMARELO! Vitória tenta pressionar, mas Norberto comete falta no ataque.

34' Maurides cruza da direita e Fernando Miguel sai soberano para ficar com a bola.

33' Goleiro Tiago Rodrigues com atendimento médico.

32' NA REDE POR CIMA! Marinho chuta forte em direção ao gol e a bola sobe além do desejado.

31' Falta sobre Marinho para o Vitória. Vem bola na área do Figueira.

No Figueirense: sai o autor do gol Dodô. Entra: Maurides, ex-Inter.

29' Sai: Serginho. Entra: Tiago Real.

29' Figueirense vai segurando triunfo por 1 a 0. Vitória vai mudar com Tiago Real na partida.

28' Serginho distribui errado passe para Diego Renan. Lateral para o Figueira.

27' CARTÃO AMARELO! Marinho, do Vitória, por entrada violenta contra Yago.

26' Vander força jogada para Marinho e a bola vai até os braços de Tiago Rodrigues.

24' UUUUUH! De novo Marinho nem chuta e nem cruza e a bola passa na frente do gol, saindo pela linha lateral. Perigo danado à frente da meta protegida por Tiago Rodrigues.

23' CARTÃO AMARELO! Na sequência do lance, Dodô comete falta e recebe o canário belga.

22' OPA! Dodô serve passe espetacular para Yago, ele domina, tenta o chute, cai na área e Vuaden manda seguir.

20' Troca no Figueirense: sai Rafael Silva e entra Yago.

19' Vitória todo no ataque, mas Norberto comete falta em Dodô na disputa pela direita da subida.

18' PRA FORAAA! Willian Farias abre espaço, chuta com força de canhota e a bola passa próxima da meta!

17' Levantamento no segundo pau, Kanu sobe, disputa com o zagueiro e é escanteio.

16' CARTÃO AMARELO! Rafael Silva, por entrada em Norberto no meio de campo.

16' Do outro lado, Dodô finaliza, a bola desvia e sai perigosamente em escanteio.

15' POLÊMICA! Diego Renan se enreda, cai na entrada da área, mas nada é marcado.

14' QUASE! Rafael Silva invade a área, escapa da marcação, chuta rasteiro e Fernando Miguel defende com a perna!

14' Troca no Figueirense: sai Carlos Alberto. Entra: Airton.

13' Dodô finaliza de longe para fora. Primeira finalização da etapa final do Figueira.

12' Diego Renan toca para Serginho e o jogador finaliza por cima, sem muito perigo.

10' Vander finaliza de longe e acerta Marquinhos no meio do caminho.

8' Marinho encara a marcação pela direita, leva ao fundo e nem chuta e nem cruza. Bola na rede por fora.

7' PRA FORA! Diego Renan cobra para área, Marinho sai da bola e Kanu chuta de primeira por cima!

7' Vitória tem nova falta a cobrar. Dessa vez é frontal.

6' Diego Renan cruza na barreira. Na sequência, vem o levantamento e Kanu cabeceia nas mãos de Tiago.

4' FALTA! Vander dá uma caneta, quase invade a área pela direita e é derrubado por Pará.

3' Serginho bate ao gol e carimba a marcação do Figueirense. Jogo volta movimentado em Florianópolis.

2' QUASE! Contra-ataque do Vitória, cruzamento fechado da esquerda e Tiago Rodrigues espalma!

1' UUUUH! Carlos Alberto avança até a área, seu companheiro chuta e carimba Vitor Ramos.

1' Falta forte! Marinho sobre Dodô.

0' BOLA ROLANDO! Saída do Vitória!

19:37 Vamos ao segundo tempo. Figueirense sem mudanças.

Mancini saca um zagueiro por um jogador mais ofensivo, o atacante Rodrigo Ramalho. Tentará aproveitar a expulsão de Rafael Moura para arrancar pontos. Diego Renan cairá pela esquerda e Norberto vai pelo setor direito.

Trocas no Vitória: Rodrigo Ramalho no lugar de Ramon. Norberto no lugar de Euller.

19:33 Na outra partida do horário: Sport 1-0 Atlético-PR. Diego Souza marcou.

19:28 Figueirense vence o primeiro tempo, mas teve o atacante Rafael Moura expulso no final da etapa. Com isso, o Vitória pode almejar uma reação maior na partida e tentar, ao menos, pontuar esta noite no estádio Orlando Scarpelli. Promessa de jogo em aberto para os últimos 45 minutos.

19:23 Capitão do Figueirense, o zagueiro Marquinhos sai de campo lamentando a oscilação do time: "Tem que ser sempre assim e é claro que o último resultado todo mundo ficou com vergonha. Tem que ser assim o campeonato todo, não pode fazer um jogo bom e um jogo ruim. É a regularidade que a gente sempre cobra".

45+4' Final do primeiro tempo para Figueirense 1x0 Vitória! Gol de Dodô, aos 14 minutos, deixa os catarinenses em vantagem no placar

45+2' Cartão amarelo para Victor Ramos! Zagueiro do Vitória é punido pela arbitragem por falta em Carlos Alberto e desfalca o Leão no próximo jogo

45' Quatro minutos de acréscimo

43' Kanu volta ao gramado após atendimento

42' Empurrão faz Kanu ser atendido dentro de campo

40' Cartão vermelho para Rafael Moura! Atacante do Figueirense dá empurrão desnecessário em Kanu, que discutia com Carlos Alberto, e é expulso pela arbitragem. Figueira com um a menos

38' Jogo fica lá e cá, entretanto sem bons lances ofensivos dos dois lados

36' Baianos apostam em jogadas de bola parada e no contra-ataque, mas não conseguem ser eficaz

33' Catarinenses tentam pressionar a todo custo em busca do segundo gol

30' Meia hora de bola rolando e o confronto segue intenso, porém sem muitos lances ofensivos

28' Ainda assim, os rubro-negros buscam o empate a todo custo, mas sem levar perigo à meta alvinegra

25' Fazendo valer o fator casa, o Figueira administra bem o resultado e não dá chance ao Leão de atacar

23' Cartão amarelo para Ramon! Zagueiro do Vitória é advertido pela arbitragem por falta em Carlos Alberto

22' UHHHH! Vander arremata da intermediária e Thiago Rodrigues faz a defesa

21' Vitória busca armar o contra-ataque para tentar assustar, porém não consegue

19' Carlos Alberto descola outro belo passe, mas para Rafael Silva, só que dessa vez Fernando Miguel se antecipa e afasta o perigo

16' Alvinegro valoriza o gol e sai em busca do segundo

14' GOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! DODÔ! Carlos Alberto dá passe na medida para Dodô, que aparece com liberdade por trás da marcação e bate na saída de Fernando Miguel. Figueirense 1x0 Vitória

13' Figueirense sente o bom momento do Vitória e parte para cima em busca do gol

11' UHHHHHHHHHH! Marinho aproveita descuido da marcação do Figueirense e chuta de fora da área com muito perigo

9' Atacante do Leão se recupera e já está de volta ao gramado

8' Kieza leva a pior em uma dividida e sai de campo para ser atendido

6' Jogo segue truncado e equilibrado, sem muito ritmo ofensivo nesse início

4' Serginho lança em direção à pequena área para Vander, contudo Bruno Alves chega primeiro e afasta o perigo

3' Vitória não se abate e também parte para o ataque, mas sem levar o perigo necessário

1' Figueirense começa com mais presença ofensiva, porém sem muita efetividade

0' Bola rolando no Orlando Scarpelli para Figueirense x Vitória!

18:29 Tudo pronto! Vai rolar a bola em Florianópolis

18:27 Hino nacional é executado no Scarpelli

18:26 Antes do hino nacional ser executado, os dois treinadores se cumprimentam

18:24 Hino de Santa Catarina sendo executado no Orlando Scarpelli

18:21 EQUIPES NO GRAMADO! Figueirense e Vitória sobem para o campo para o protocolo da CBF

18:18 Já já a bola vai rolar! Times voltaram ao vestiário após realizar o aquecimento e entram em campo para a partida

18:15 Neste momento, a Seleção Olímpica vai vencendo o Japão no último e único amistoso antes da Olímpiada por 2 a 0. Gols de Gabigol e Marquinhos

18:12 Às 21h, Atlético-MG e Santa Cruz duelam no Independência em confronto de opostos na classificação. Leia mais: Em lados opostos na tabela, Atlético-MG e Santa Cruz duelam em busca dos três pontos

18:09 O duelo abre a 17ª rodada junto a Sport x Atlético-PR, que vão medir forças na Ilha do Retiro, também às 18h30. Os times já estão confirmados lá em Recife. Confira todos os detalhes conosco por aqui

18:06 O trio de arbitragem é gaúcho. Apitará Leandro Pedro Vuaden, tendo como auxiliares os conterrâneos Rafael da Silva Alves e Élio Nepomuceno de Andrade Junior

18:03 Falta muito pouco para o início do jogo e o público ainda segue pequeno no Scarpelli

18:00 Jogadores do Vitória já estão no campo de jogo

Atletas leoninos estão em campo (Foto: Divulgação/Vitória)

17:57 Já já os times vão subir ao gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

17:51 Mancini não terá está noite o atacante Dagoberto, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marinho, contudo, volta a ser opção no Leão

17:48 Ayrton, cotado para iniciar de titular, ficou como suplente para o jogo de instantes pelo Figueirense

17:45 Argel Fucks tem como opções no banco de reservas: Gatito Fernandez, Alisson, Werley, Morassi, Ayrton, Yago, Ortega, Bady, Índio, Guilherme Queiroz e Maurides

17:43 FIGUEIRENSE ESCALADO! O Furacão está confirmado ao embate com: Thiago Rodrigues; Jefferson, Marquinhos, Bruno Alves e Pará; Elicarlos, Dodô, Jackson Caucaia e Carlos Alberto; Rafael Silva e Rafael Moura

17:40 No banco, Mancini tem à disposição: Caíque, Flávio, Norberto, Marcelo, Amaral, José Welison, Tiago Real e Ramallo

17:38 VITÓRIA DEFINIDO! Leão vai a campo diante do Figueira com: Fernando Miguel; Kanu, Ramon e Victor Ramos; Diego Renan, Willian Farias, Serginho e Euller; Vander, Marinho e Kieza

17:35 Cotado para iniciar de titular, o meia colombiano Cárdenas foi vetado de última hora e desfalca o rubro-negro da Boa Terra no duelo de logo mais. Serginho o substitui

17:33 O Leão da Barra tem pendurados: Victor Ramos, Amaral, José Welison, Euller e Tiago Real

17:30 Faltando exatamente uma hora para a bola rolar, as delegações de Figueirense e Vitória já estão presentes ao Orlando Scarpelli para a partida de logo mais

O arqueiro minimiza ainda o mistério por parte de Mancini, uma vez que avalia como fundamental à equipe: "Não tenho preferência, pois é tudo dependente da partida e do sistema tático. Isso é variação que o Mancini tem. É mais seguro com três zagueiros, mas Ramon não faz função apenas de zagueiro e exerce função diferente. É uma variação que ele tá passando para nós termos opção a mais durante o jogo"

Quem falou do lado do Vitória foi o goleiro Fernando Miguel, que está recuperado de uma lesão na panturrilha e reconheceu os erros do sistema defensivo: "Precisamos evoluir o sistema defensivo e não falo de zagueiro, sim do sistema em geral. Precisamos de solidez e passar mais tranquilidade, principalmente ao pessoal lá da frente, para que quando eles tenham a bola, sejam decisivos. Lidamos a cobrança da torcida com naturalidade. Antes de vir de fora, vem de dentro, de nós mesmos. Nossa média de gols tem que baixar de um gol por partida"

O cabeça de área do Figueira, inclusive, pede o apoio da torcida em um momento complicado para a equipe na classificação da Série A: "Agora, é levantarmos a cabeça e pedir o apoio de nosso torcedor, pois precisamos do apoio deles para podermos reverter a situação no Brasileiro"

Em coletiva, Elicarlos, volante do Figueirense, reconhece os erros diante da Ponte Preta, pela Copa do Brasil: "Sabemos onde erramos e temos que rever isso o mais rápido possível, pois não podemos tomar cinco gols e em jogo de mata-mata, onde qualquer empate era nosso"

O Orlando Scarpelli é o palco do confronto de logo mais entre Figueirense e Vitória. O estádio tem capacidade para 20 mil torcedores e não promete receber bom público

Fase conturbada do Figueira afasta torcida do Scarpelli (Foto: Divulgação/Figueirense)

A única mudança, contudo, deve ser no sistema defensivo. O zagueiro Ramon, que atua também de volante, está confirmado, mas ainda sem posicionamento definido pelo comandante, que vai assegurar apenas momentos antes do apito inicial

O Vitória, por sua vez, não tem nenhuma baixa para o confronto que começa em instantes em relação ao time da última partida. Porém, o técnico Vágner Mancini ganha a volta do goleiro Fernando Miguel, já recuperado de lesão e faz o jovem Caíque voltar ao banco

Pará, Renato Augusto e Rafael Silva, trio que não pôde atuar na Copa do Brasil, volta a ser opção, pois já haviam atuado por outros times no torneio. Já Carlos Alberto volta a ser opção por já estar recuperado de estiramento na panturrilha direita. Segundo o técnico, o meia deve ser relacionado. Se será titular ou será opção no banco, o comandante não quis revelar

Certa mesmo é a baixa do lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso, que foi vetado pelo departamento médico após sofrer entorse no tornozelo direito diante da Macaca. Além dele, Lins e Ferrugem seguem no DM e fora do jogo

Conforme o treinador Argel antecipou após ser eliminado na Copa do Brasil, o Figueirense vai a campo modificado, porém não definiu quais as mudanças, já que o último treino antes do duelo foi fechado e com pressão para sua equipe

FIQUE DE OLHO Figueirense x Vitória: Kieza, atacante do Vitória. Principal peça do setor ofensivo rubro-negro, o centroavante é a esperança de gols em um confronto direto contra a zona da degola

FIQUE DE OLHO Figueirense x Vitória: Bady, meia do Figueirense, que vive boa fase no Brasileirão. Com passagem pelo São Bernardo e no América-MG, o articulador vem se destacando no time catarinense e é um dos motores da equipe

Enquanto isso, Vágner Mancini, comandante do Vitória, optou por fazer mistério e disse que vai analisar melhor o adversário para definir quem vai a campo: "A dificuldade das peças é exatamente em cima do sistema tático. A informação que eu tenho é de que o Argel fez um treino com várias alterações. Diante do que nós já estudamos, vamos decidir o esquema a ser usado. Existe a possibilidade de atuar com três zagueiros ou dois volantes novamente"

Após a desclassificação na Copa do Brasil, Argel Fucks, técnico do Figueirense, comentou sobre a necessidade de mexer na equipe: "A partir do momento que você coloca os jogadores em campo e eles não respondem como queremos, precisamos ter uma entrega maior e um querer maior. A partir do momento que você perde um jogo de 5 a 0, você tem autoridade para fazer ajustar o necessário, dispensar quem precisa e contratar quem tem que contratar"

Em 2003, um dos raros empates entre as equipes. O Vitória até saiu atrás no marcador dentro de casa, mas conseguiu o empate por 1 a 1 com gol do goleador Nadson; o jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Em 2008, os adversários de hoje protagonizaram a maior goleada do duelo. Na ocasião, o experiente meia Jackson, do Vitória, marcou um dos gols e abriu a ampla vitória por 4 a 0

O último jogo entre as equipes foi em novembro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória alvinegra por 2 a 0. Na ocasião, o Figueirense era comandado pelo técnico Argel Fucks, que está também à frente contra o Vitória no jogo de hoje

Favorito no jogo de logo mais, o Figueirense conta com retrospecto negativo no confronto: em 11 partidas, são quatro vitórias contra dois empates e cinco triunfos do Vitória

Contra o Santos, no domingo (24), mais um resultado negativo. Em um jogo com contestação da arbitragem, o Leão da Barra foi superado dentro de casa e perdeu por 3 a 2

Já o Vitória vive melhor momento: em fase irregular, com 19 pontos ganhos. No Brasileiro, o time acumula quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas

Antes da partida de logo mais, o Figueira decidiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil, mas acabou sendo goleado pela Ponte Preta por 5 a 0 e eliminado da competição nacional, porém se garantiu na Sul-Americana

Na última rodada, o Figueirense até saiu em vantagem, mas cedeu empate para o Corinthians por 1 a 1, mesmo com golaço de Dodô. Em jogo de arbitragem polêmica, Danilo marca e salva Corinthians contra Figueirense

O mando de campo é do Figueirense, que ocupa a 18ª colocação, com 17 pontos ganhos. Até aqui, foram apenas três vitórias, cinco empates e oito derrotas

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Figueirense x Vitória , pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 18h30, no Orlando Scarpelli