Imprensa equatoriana crava acerto de Jefferson Orejuela com Fluminense

O programa esportivo equatoriano 'Copa' afirmou neste sábado que o volante Jefferson Orejuela, do Independiente del Valle está bem próximo de assinar com o Fluminense. Segundo palavras do próprio jogador, apenas pequenos acertos o separam da equipe carioca. O anúncio deverá ser feito já nos próximos dias.

Em meio à diversas especulações sobre o possível destino do jogador, o programa reproduziu um áudio no qual é possível ouvir o próprio jogador afirmando: "Faltam pequenos detalhes que esta semana já deverão estar acertados. Mas, te asseguro que será o Fluminense".

Assim como seu companheiro de time, Junior Sornoza, Orejuela chegará ao Fluminense apenas em 2017 já que a janela para negociações internacionais já está fechada. Ambos os jogadores fizeram parte da brilhante campanha do Del Valle que lhes rendeu o segundo lugar na Copa Libertadores da América.

Além de Sornoza e Orejuela, o Flu ainda estuda a contratação de mais um jogador do Del Valle, trata-se do também meia Mario Rizotto de 31 anos. O jogador uruguaio tem passagens por River Plate-URU e defende o time equatoriano desde 2013. As informações são de que o tricolor já entrou em contato para a compra do atleta.

Com isso, o Fluminense que já contratou - com Sornoza - sete jogadores para o seu elenco, chega à oitava contratação, sendo quatro delas de jogadores estrangeiros. Caso a contratação de Rizotto seja oficializada, o tricolor chegará no limite de estrangeiros permitidos pela CBF.