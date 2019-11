Resultado de América-MG x Grêmio no Campeonato Brasileiro (0-0)

Muito obrigado a você, torcedor que acompanhou este jogo conosco. Continue navegando pela VAVEL Brasil e siga as emoções do Campeonato Brasileiro 2016. Abraço!

Já o Grêmio permanece no G-4, mas desperdiça chance de dividir a liderança com o Corinthians, que tem 33. Tricolor soma 31 pontos, na quarta posição.

Com o resultado, o América-MG fica cada vez mais distante de sair do Z-4. Com nove pontos, os mineiros somaram o primeiro nos últimos seis jogos. São lanterna da compeitção.

49' Fim de papo!

América-MG e Grêmio empatam por 0 a 0 no Independência.

48' Geromel lança Guilherme, mas já estava marcada a posição irregular do atacante gremista.

46' Vitor Rangel tenta jogada individual, passa por Wallace Reis, mas é desarmado em seguida.

45' Mais quatro minutos de acréscimos.

44' Osman fica caído após disputa no alto. Recebe atendimento médico e a partida está paralisada.

40' Loboa cruza para Pablo na área e Marcelo Grohe fica com a bola.

38' Partida se esfria neste momento. Grêmio parece querer o empate e América não tem forças para atacar.

35' Com um a mais, o América comina o jogo e aperta o Grêmio.

33' UUUUUUUUUUUH!

Bela jogada de Guilherme, que cruza rasteiro para Henrique Almeida desviar e quase marcar! João Ricardo fica com ela.

30' EXPULSO! Edílson dá carrinho violento em Osman e tá fora do jogo. Grêmio com dez em campo.

27' UHHHHHHHHHHH!

Jonas põe na área e Micheal finaliza à esquerda de Marcelo Grohe.

25' MARCELO OLIVEIRA AFASTA!

Gilson ganha de Guilherme, cruza na área, a bola passa por todo mundo e Marcelo Olvieira afasta o perigo!

23' Guilherme faz jogada individual, mas chuta em cima da marcação. Edilson fica com a sobra e arrisca de longe, mas isola.

21' Pra fora! Guilherme faz ótima jogada na esquerda, cruza para Douglas, mas a bola sai pela linha de fundo .

Guilherme deu outra cara pro jogo. Garoto é intenso e Pedro Rocha era nulo até aqui. Grêmio melhora — Vitor Almeida (@nuncavistor) July 31, 2016

18' Miller aciona Douglas, mas Aílson, de novo afasta o perigo.

16' NO POSTE!

Miller recebe lançamento de Maicon e bate cruzado. A bola pega na trave e no rebote, Douglas não consegue pgar.

13' Negueba lança Guilherme, mas Aílson dá carrinho e põe para lateral.

11' Confusão! Marcelo Oliveira eira faz falta em Matheusinho. Em seguida, Osman entra de sola na coxa do lateral-esquerdo gremista. Fecha o tempo e cartão amarelo para Marcelo.

8' Matheusinho arrisca de fora, mas Marcelo Grohe defende com segurança.

6' Gilson cobra escanteio na área e Edilson afasta o perigo.

5' Cartão amarelo! Maicon, por falta em Gilson

3' Não domina lá, nem aqui! Agora foi a vez de Pedro Rocha. Jogador foi lançado por Douglas, mas não conseguiu ficar com ela.

3' Não dominou! Juninho lança Matheusinho em boas condições, mas o jogador não consegue ficar com a bola.

2' Pra fora! Gilson passa por Edílson e cruza na área; Marcelo Oliveira afasta e na sobra, Leandro Guerreiro finaliza pro gol, mas fora da meta.

0' Rola a bola!

Começa o segundo tempo de América-MG x Grêmio!

ATENÇÃO: Como Fernando Prass foi cortado por fratura no cotovelo, o goleiro Weverton, do Atlético-PR foi chamado para recompor o elenco de Micale, na Seleção Olímpica.

Capitão, Maicon falou pelo lado gremista: ""Fugimos da nossa característica, temos que botar a bola no chão. É corrigir no intervalo. 1 a 0 é importantíssimo para a gente levar os três pontos", afirmou.

Matheusinho, melhor jogador da primeira etapa, falou na saída de campo: ""Estou tentando fazer meu melhor, ajudar o time. Equipe está bem postada, marcando bem. Temo sque ter mais calma para sair no contra-ataque e fazer o gol", disse.

Com os resultados da rodada, o Grêmio vai perdendo uma posição com o empate. O Santos venceu e vai ficando com o terceiro lugar. Tricolor é quarto com 31 pontos. Já o América fica mais distante de sair da zona, com apenas 9 pontos.

47' Fim de papo na primeira etapa. América-MG 0 x 0 Grêmio.

46' Afasta Geromel! Osman cruza com perigo na área e o zagueiro afasta o perigo.

44' QUASE!

Matheusinho faz ótima jogada novamente, rola para Pablo, que finaliza e Grohe defende mais uma!

42' Grêmio parece ter acordado para o jogo no Independência.

41' PRA FORA!

Passe magistral de Douglas para Miller Bolaños perder a chance mais clara de gol no jogo, até aqui.

38' De novo, Bolaños? Douglas lança atacante gremista, que novamente está em posição irregular.

37' Pedro Rocha é lançado por Marcelo Oliveira, mas não consegue alcançar e a bola sai em linha de fundo.

34' ESPALMA, MARCELO GROHE!

Cruzamento na área, Micheal desvia e Grohe faz defes espetacular, salvando o Grêmio! Em seguida, Edílson afasta o perigo.

33' Boa chance! Pablo é derrubado na entrada da área por Pedro Rocha e o América tem boa oportunidade.

32' Matheusinho vai fazendo boa partida. O garoto passa como quer por Marcelo Oliveira, na ponta direita.

Tem gol importante para o Grêmio e ruim para o América! Botafogo faz o segundo sobre o Palmeiras. 2 a 0.

28' Jogo parado! Michael atendido por conta de uma dividida com Jaílson.

Outros jogos da rodada:

Botafogo 1 x 0 Palmeiras

Internacional 0 x 1 Corinthians

Coritiba 0 x 2 Flamengo

Santos 2 x 0 Cruzerio

26' PRA FORA!

Maicon aciona Osman no lado esquerdo, que finaliza, a bola desvia na defesa gremista e sai em escanteio. Perigo!

24' Pegaram o Negueba! Jonas deu um carrinho feio no jogador gremista e tomou o cartão amarelo.

23' Miller aciona Douglas na esquerda, que cruza fechado para João Ricardo intervir a ficar com a bola.

20' Bolaños recebe em ótimas condições, tenta o drible, é desarmado e a bola sai em escanteio.

19' Matheusinho é lançado por Juninho na direita, mas a bola sai.

18' Expulso! Raphel Klaus manda para rua integrante da comissão técnica do América-MG.

14' Não valeu!

Douglas aciona Miller Bolaños em ótimas condições, mas em posição irregular.

12' Marcelo de novo!

Pablo cruzou na área e o goleiro novamente inverveio para ficar com a bola

11' Matheusinho on fire!

Mais uma bela jogada do garoto contra Marcelo Oliveira; ele consegue a jogada e toca para Pablo, que cruza nas mãos de Grohe.

8' Sueliton quase perde a bola na pressão de Pedro Rocha, mas consegue se livrar a tempo.

6' QUASE!

Após boa tabela entre Douglas e Jaílson, Pedro Rocha recebe, corta a marcação, mas finaliza por cima do gol de João Ricardo.

5' POR CIMA!

Cobrança pela direita e a cabeçada de Sueliton vai sobre a meta.

4' QUASE!

Defesa do Grêmio falha e Matheusinho não consegue chegar batendo. Ganha escanteio.

3' Matheusinho escora de cabeça pelo meio e Geromel despacha novamente.

1' Cruzamento do América pela direita e Geromel afasta.

0' BOLA ROLANDO NO INDEPENDÊNCIA!

Saída do América!

Capitães são Maicon pelo Grêmio e Leandro Guerreiro pelo América.

Hino brasileiro já executado e vamos ao jogo em instantes.

Equipes entram em campo perfiladas. Grêmio de branco e América predominantemente de verde.

Movimentação de público é ruim no estádio Independência.

América-MG escalado: João Ricardo; Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo, Matheusinho e Osman; Michael.

Grêmio escalado: Grohe; Edílson, Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Negueba e Douglas; Pedro Rocha e Miller Bolaños.

# Time PT J V E D 1° Palmeiras 32 16 10 2 4 2° Corinthians 30 16 9 3 4 3° Grêmio 30 16 9 3 4 4° Santos 29 16 9 2 5 20° América-MG 8 16 2 2 12

A partida será disputada em Belo Horizonte, no estádio Independência, casa do Coelho. Apesar da capacidade para 23 mil pessoas, apenas um ingresso foi vendido na bilheteria até este sábado (31).

Grêmio provável: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Negueba, Douglas e Pedro Rocha; Miller Bolaños.

América-MG provável: João Ricardo; Pablo, Roger, Adalberto e Bruno Teles; Osman, Leandro Guerreiro, Juninho e Alan Mineiro; Danilo Dias e Vitor Rangel

FIQUE DE OLHO América-MG e Grêmio ! Miller Bolaños, atacante do Grêmio: O equatoriano tem sido criticado por ter faltado um treino na semana passada, mas, sem dúvidas, na ausência de Luan, é o craque da equipe gremista. Ele ainda não marcou no brasileiro, com sete jogos disputados.

Miller tem dois gols em 11 jogos com a camisa gremista (Foto: Divulgação/Grêmio)

FIQUE DE OLHO América-MG e Grêmio! Vitor Rangel, atacante do América-MG: Tem dois gols no Campeonato Brasileiro e além de tudo, é ex-gremista. Será que a lei do ex reinará?

Vitor Rangel tem cinco gols com a camisa do América (Foto: Divulgação/América MG)

O confronto será no estádio Independência, em Belo Horizonte - local onde o Grêmio já jogou neste ano, diante do Atlético-MG, com vitória por 3 a 0.

Após o treinamento, Roger deu entrevista coletiva na sala de imprensa, e falou sobre a partida de domingo: "Não imaginamos que teremos facilidades em função do adversário ser o último colocado. Imaginamos fazer um jogo forte, respeitar o adversário, claro que também jogar um pouco com a instabilidade emocional, de confiança, para tentar levar alguma vantagem na partida. Facilidade, não teremos. É uma oportunidade importante, assim como outras, de fazer pontos fora de casa e se aproximar ou até mesmo tomar a dianteira da competição", disse.

O lateral-direito Edílson, que não havia treinado nos último dias, teve bom desempenho e deverá ser titular, conforme o previsto. Pedro Rocha é o escolhido para substituir Everton, lesionado; enquanto Negueba segue na condição imposta a Giuliano, já apresentado no Zenit. Os desfalques gremistas são Luan e Walace, na Selação Olimpíca; Moisés e Everton, lesionados.

Roger descontraiu em rachão (Foto: Divulgação/Grêmio)

Roger promoveu três atividades no CT Luiz Carvalho. A primeira, para infiltrações dos atacantes, furando a marcação. Em seguida, priorizou a bola parada, um dos pontos fracos do Grêmio durante toda a temporada. E por fim, um exercício em campo reduzido em três espaços diferentes do campo.

Sendo assim, o técnico comandou seu último treino em Porto Alegre, neste sábado (30), a fim de encaminhar a equipe que viaja à Minas Gerais. Everton, machucado, deverá ser a única ausência no time que enfrentou e venceu o São Paulo na última rodada, na Arena.

Roger Machado, por sua vez, não quer minimizar o adversário em América-MG e Grêmio , que apesar de lanterna, ressaltou a dificuldade de enfrentar o América no Independência e a necessidade de três pontos fora de casa.

Com derrota no meio de semana para o Fortaleza, na Copa do Brasil, por 4 a 1, o técnico Enderson Moreira tem dois jogos no comando e nenhuma vitória até então. Para o confronto deste domingo, o técnico encaminhou a equipe e deu entrevista sobre a partida contra o ex-clube.

Em situação totalmente oposta, o Grêmio se vê numa condição tranquila e favorável na tabela. Com 30 pontos, o Tricolor é terceiro colocado, e perdeu apenas uma partida das últimas seis na competição. A última vitória foi contra o São Paulo, por 1 a 0, na Arena.

O Améric-MG, atual campeão do seu Estadual, não vem rendendo bem na Série A. Desde seu retorno, foram apenas duas vitórias em 16 partidas. Isso sem contar as oito partida sabendo apenas o que é derrota. Na última rodada, sucumbiu ao Flamengo, por 2 a 1