Resultado Coritiba 0x2 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016

Na próxima rodada, o Coritiba irá enfrentar o Vitória no Barradão, na quarta às 19h30min. Já o Flamengo vai até Cuiabá, enfrentar o Santos na Arena Pantanal, também na quarta mas às 21h45min.

Com o resultado, o Flamengo pula para a 5ª posição com 30 pontos, três pontos atrás do líder; Já o Coritiba continua na 16ª posição com 18 pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Flamengo engata a quarta vitória contra o Coritiba no Couto, em Brasileiros. O rubro-negro é o melhor visitante do campeonato com 13 pontos em 8 jogos realizados fora de casa.

?FIM DE PAPO NO COUTO PEREIRA! O FLAMENGO VENCE MAIS UMA FORA DE CASA! Coritiba 0 x 2 Flamengo

46' ?Cartão amarelo para ?Pará, do Flamengo.

45' Três minutos de acréscimos

44' ?Cuéllar fez um lançamento primoroso, no peito de Cirino que bateu na saída de Wilson. Partida decidida, Fla 2 a 0.

?44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE MARCELO CIRINO!

43' Público Presente: ?17.606 torcedores

?39' Última alteração no Coritiba: Sai: ?Ceará / Entra: Bernardo

37' Última alteração no Flamengo: Sai: Alan Patrick / Entra: ?Cuéllar

34' ?Torcida do Flamengo provoca o Coritiba com gritos de "segunda divisão".

30' Cartão amarelo para ?Luccas Claro, do Coritiba. ?Está suspenso e não jogará a próxima rodada.

29' Tem gol na rodada: Santos ?2 (Lucas, contra) x 0 ?Cruzeiro

24' Alteração no Coritiba: Sai: Raphael Veiga / Entra: ?Felipe Amorim

23' UHHHH!? Raphael Veiga cobrou a falta por fora da barreira, e a bola passou à direita do gol.

22'? Falta perigosa para o Coritiba.

18' UHHHHHHHHHHH!!!? Após lateral cobrado na área, João Paulo emendou um sem pulo e a bola passou com muito perigo.

17' Tem gol na rodada: Santos ?1 (Vitor Bueno) x 0 ?Cruzeiro

17' Alteração no Flamengo: Sai: Mancuello / Entra: ?Marcelo Cirino

14' ?Coritiba, desesperado, parte para cima e pressiona.

10' ?Alteração no Flamengo: Sai: ?Juan/ Entra: ?Donatti

?6' Éverton recuperou, Mancuello lançou com maestria e o peruano bateu com a categoria dos grandes artilheiros. Fla 1 a 0.

?6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE GUERRERO!

5' UHHH!? Kléber puxa o contra-ataque, toca para João Paulo que chutou fraco, facilitando a defesa de Alex Muralha.

3' ?Flamengo recomeça a partida melhor.

?BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes já voltaram.

?FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Coritiba 0 x 0 Flamengo

46' UHHH! ?Alan Patrick cobra escanteio na cabeça de Vaz mas o zagueiro cabeceou por cima do gol.

45' ?Mais dois minutos de acréscimos.

42'? O primeiro gol das partidas dessa tarde de domingo: Internacional 0 x 1 (Elias) ?Corinthians

36' PRESSÃO DO COXA!? A zaga do Flamengo afasta duas vezes, e na terceira o turco Kazim cruzou mas Kléber não conseguiu cabecear bem.

?29' UHHH! ?Guerrero domina e chuta mesmo sem ângulo, forçando uma boa defesa de Wilson.

26' Cartão amarelo para ?Paolo Guerrero, do Flamengo.? O atacante está furioso com uma cotovelada de Luccas Claro.

20' Alteração no Coritiba: Sai: Alan Santos / Entra: ?Yago

19' ?Vem mudança aí no Coritiba. Alan Santos pediu para sair

11'? Após dividir com Luccas Claro, Guerrero ficou caído sentindo dores na cabeça. O zagueiro do Coxa disputou com o cotovvelo.

8' ?Flamengo abusa dos lançamentos longos, mas não acertou nenhum até aqui.

4' INACREDITÁVEL! ?Carlinhos toca para Klébel que devolve para o meia chutar com muito perigo, dentro da pequena área.

2'? Flamengo começa com a bola, mas a pouca movimentação faz com que a equipe carioca erre passes.

?BOLA ROLANDO! COMEÇA CORITIBA X FLAMENGO!

?Times no gramado. ?Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado do Paraná serão executados.

Arbitragem já está em campo.

Pesadelo para quem? Antes impossível de vencer, o Flamengo triunfou nos três últimos confrontos na capital paranaense pelo Brasileiro. 2 a 0 em 2013, e 1 a 0 em 2014 e 2015.

?Histórico! Coxa e Fla se enfrentaram 39 vezes na história do Brasileirão. O Mengão leva vantagem com 19 vitórias, contra 13 do Verdão, além de 7 empates. O Fla marcou 56 gols contra 49 do Coritiba.

Fique de olho no apito! ?A arbitragem será comandada por Ricardo Marques Ribeiro (MG). O mineiro será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

?CORITIBA ESCALADO!

?FLAMENGO ESCALADO!

Provável Flamengo: Muralha, Pará, Vaz, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Alan Patrick; Éverton e Guerrero.

Provável Coritiba: Wilson, Ceará, Luccas Claro, Juninho, Carlinhos, Edinho, João Paulo, Alan Santos, Raphael Veiga, Kleber e Kazim.

Baixas! O Flamengo acertou o empréstimo de Canteros com o Vélez (ARG) e o volante ficará no país vizinho por um ano. Réver sentiu um desconforto e será poupado, mesmo caso de Jorge que não se recuperou das dores no joelho direito.

Fala, Wilson! Goleiro do Verdão paranaense comentou sobre a partida de logo mais: "Jogar contra o Flamengo é difícil sempre, é uma equipe de muita qualidade, um futebol agressivo, que joga com a bola no pé. Temos que estar atentos o tempo todo, marcando forte. Eles têm jogadores ofensivos, mas tem outro lado, são equipes que podem deixar espaço e temos que aproveitar isso. É ter equilíbrio e marcar forte sem a bola. Eles estão em um grande momento, mas temos que jogar igual tanto dentro quanto fora de casa."

No embalo dos estrangeiros! O Coxa vem motivado com as boas atuações do turco Kazim. Enquanto o Flamengo confia na boa fase pós-Copa América do peruano Paolo Guerrero.

Visitante folgado! O Flamengo é o terceiro melhor visitante, com 10 pontos em 7 jogos disputados longe de seus domínios.

Território Coxa Branca! Em casa, o Coritiba só perdeu uma partida no Brasileirão, e vem embalado com uma derrota nas últimas sete partidas.

O Coritba, 16º colocado com 18 pontos, recebe o Flamengo, 6º colocado com 27 pontos, no Couto Pereira em Curitiba.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Coritiba x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 2016!