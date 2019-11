Autor de três assistências, Scarpa comemora: "Uma das minhas maiores atuações"

Gustavo Scarpa não balançou as redes, mas foi um dos grandes destaques na vitória do Fluminense por 3 a 0 contra a Ponte Preta, neste domingo, em Edson Passos, pelo Campeonato Brasileiro. Não marcou, mas foi responsável por todas as três assistências dos gols tricolores. Após a partida, o meia conversou com a VAVEL e declarou que essa foi uma das maiores atuações de sua carreira.

"Foi sim, acredito que sim. As vezes as pessoas acabam cobrando pelo fato de não marcar, mas tive participação direta nos três gols e fico feliz por isso. É a minha função como meia armador, e espero cada vez mais ajudar com assistências, balançar as redes e principalmente ajudar o Fluminense a sair com a vitória", declarou.

Scarpa também foi o jogador que mais sofreu faltas no confronto e reclamou do critério usado pela arbitragem. O meia reconheceu que a falta cometida que lhe rendeu um cartão amarelo foi forte, mas revelou que sofreu dois socos de atletas da Ponte Preta que passaram sem punição.

"Não gostei do critério da arbitragem. Concordo que a falta que eu fiz foi forte, mas sofri várias. Independente se foi uma de cada jogador, sofri muitas. Sem bola, levei dois socos de alguém da Ponte Preta. Mas vou fazer o quê? Isso é sinal de que fiz uma boa partida. Vida que segue", revelou.

Por fim, destacou a atuação de Wellington, autor de um golaço, o terceiro do Fluminense na partida. Scarpa elogiou a atuação do companheiro contra Ponte Preta e Ypiranga, lembrou do debute de Danilinho e declarou torcida para que o time siga ganhando força com os reforços que restam para estrear.

"Para mim, o Wellington foi o grande destaque na partida contra o Ypiranga-RS. Hoje, marcou um belo gol. Danilinho também está estreando e o nosso time está encorpoando. Ainda o Marquinho, Rojas, Aquino... Então fico feliz que o clube esteja ganhando força e espero que a gente ainda conquiste algo esse ano", finalizou.

Com a vitória, o Fluminense subiu para a nona colocação com 24 pontos conquistados em 17 rodadas. É a mesma pontuação da Ponte Preta que aparece um degrau acima, em oitavo, devido ao maior número de vitórias. O próximo compromisso do Tricolor será daqui a duas semanas, contra o Internacional, no dia 07/8, no Beira Rio.