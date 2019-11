Resultado Botafogo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2016 (3-1)

20:50 Obrigado pela audiência nesse duelo que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro. Fique por dentro de nosso portal e das redes sociais. Saudações!

20:36 A Arena Botafogo foi importante para o time carioca. O time conquistou pontos importantes na Ilha do Governador. Porém, por causa da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Fogão retorna ao estádio apenas em setembro, quando enfrenta o Grêmio.

20:31 Vitória importante demais para o Botafogo. O time carioca sobe três posições, assume o 14º lugar e respira aliviado ao deixar a degola. Para o Palmeiras, totalmente o contrário. Depois de um bom tempo, o Verdão deixa a liderança e cai para o terceiro lugar. Corinthians assume a ponta.

FIM DE JOGO! Botafogo vence o Palmeiras e sai da zona de rebaixamento!

92' Alteração no Botafogo! Sai Camilo e entra Salgueiro.

90' Quatro minutos de acréscimo.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! CAMILO! Para dar tranquilidade ao time de General Severiano. Camilo bate rasteiro no canto direito de Vagner e marca o terceiro do Botafogo!

85' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Vagner sai do gol e Vinícius Tanque cai na área. Penalidade máxima para o Fogão!

82' Cartão amarelo para Diogo Barbosa, lateral-esquerdo do Botafogo.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! ERIK! Moisés chutou de fora da área, o goleiro Sidão deu rebote e Erik completou de primeira para diminuir a vantagem do Botafogo.

76' Cartão amarelo para Bruno Silva, meio-campo do Botafogo.

73' No primeiro momento que esteve em campo, Vinícius Tanque completa cruzamento de Diogo e manda por cima da barra

72' Mudança no Botafogo! SAI Canales, ENTRA Vinícius Tanque

70' Dudu Cearense domina com liberdade e bate de longe, mas a bola vai direto para fora

67' Momento é favorável aos donos da casa, que valorizam o resultado parcial

65' Palmeiras segue sem criatividade no ataque e cria poucas opções para diminuir a desvantagem

63' Partida fica equilibrada próximo da metade do segundo tempo e sem ritmo ofensivo

61' Mudança no Botafogo! SAI Rodrigo Lindoso, ENTRA Dudu Cearense

60' Rodrigo Lindoso cai em campo com dores e vai ser substituído

58' Botafogo sai mais em busca do terceiro gol que o Palmeiras do primeiro

56' Jogo fica mais truncado e sem emoções na Arena Botafogo

53' Torcida do Botafogo tenta incentivar equipe para o terceiro gol

51' Cartão amarelo para Vitor Hugo! Zagueiro do Palmeiras é advertido por falta em Airton

50' Alteração no Palmeiras! SAI Edu Dracena, ENTRA Thiago Martins

49' UHHHHHHHH! Zé Roberto cruza na pequena área e Leandro Pereira cabeceia no travessão

47' Partida reinicia sem muita ofensividade e com poucas chances no ataque dos dois lados

45' Substituições no Palmeiras! SAEM Róger Guedes e Cleiton Xavier, ENTRAM Dudu e Rafael Marques

45' Bola rolando para o segundo tempo de Botafogo 2x0 Palmeiras

19:32 Times já de volta para o segundo tempo

19:29 Já já a bola vai voltar a rolar! Não saiam daqui

19:27 Atletas reservas do Palmeiras ficam no aquecimento durante o intervalo

19:24 Neílton, autor dos gols no primeiro tempo, comenta o lance de um deles e enaltece a boa postura: "Foi meio improvisado. Marcação apertou, consegui o corte e chapar no canto. Fico feliz por isso e pela atuação da equipe"

19:22 Zagueiro do Palmeiras, Edu Dracena minimiza os erros no primeiro tempo do jogo: "Criamos algumas chances e ainda acredito que a gente possa virar o jogo"

19:20 Com atuação segura e tranquila nos primeiros 45 minutos, o Fogão sai de campo ovacionado pela torcida

45+4' Final de primeiro tempo para Botafogo 2x0 Palmeiras na Arena Botafogo! Gols de Neílton deixam o Fogão à frente no placar

45+3' Botafogo administra a vantagem parcial nos últimos minutos

45+1' Cartão amarelo para Jean! Lateral-direito do Palmeiras é punido por falta dura em Neílton. Ficou barato

45' Quatro minutos de acréscimo

44' UHHHHHHH! Róger Guedes domina, gira e chuta, mas Sidão voa para fazer boa defesa

42' Neílton leva a pior em uma dividida e sai de campo para receber o atendimento

40' UHHHHHHHHHH! Erik sai de frente para Sidão, porém bate em cima do camisa 1

39' Cartão amarelo para Canales! Atacante do Botafogo é punido por falta em Thiago Santos

37' Cartão amarelo para Edu Dracena! Zagueiro do Palmeiras é punido após falta em Canales e recebe o terceiro da série, desfalcando o Verdão diante da Chapecoense

36' É o sexto gol do centroavante alvinegro, que assume a artilharia da equipe na temporada

34' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! NEÍLTON, DE NOVO! Atacante faz fila em cima da marcação do Palmeiras, bate na saída de Vagner e marca o segundo tento dele no jogo e o segundo do Botafogo. Botafogo 2x0 Palmeiras

32' Palmeiras tenta furar o bloqueio do Botafogo na troca de passes, mas não tem espaço e segue sem criar boas oportunidades

30' Meia hora de bola rolando na Ilha do Governador e o duelo segue bem movimentado

28' Erik domina na intermediária, mas chuta mal e perde boa chance

26' Gol anulado do Palmeiras! Thiago Santos manda para o gol após cruzamento, porém estava em posição irregular e a arbitragem, corretamente, impugna o lance

25' Empurrado pelos torcedores, Fogão é mais presente ao ataque e se aproxima mais do segundo gol que o Verdão do primeiro

23' Partida fica em aberto, ainda que o resultado seja favorável ao time carioca

21' Torcida botafoguense vai à loucura com o gol marcado por Neílton na Arena Botafogo

19' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! NEÍLTON! Lindoso recupera bola no meio e lança Neilton. O atacante domina e finaliza cruzado para o fundo do gol. Botafogo 1x0 Palmeiras

18' Camilo bate falta com categoria, mas acerta a barreira.

16' Edu Dracena caído no gramado neste momento com as mãos no tornozelo.

15' É FALTA PARA O BOTAFOGO! Neilton tenta avançar, Thiago Santos chega atrasado e comete a infração.

14' Moisés tenta pegar de primeira de fora da área, mas a bola passa à direta da meta de Sidão.

13' Cleiton Xavier tenta o lançamento longo, mas a bola acaba indo direto nas mãos de Sidão.

12' Diogo Barbosa avança pela esquerda, arrisca, mas isola a bola.

11' Lançamento longo para Luís Ricardo. Bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Palmeiras.

10' Leandro Pereira tenta invadir a área, mas é desarmado pelo sistema defensivo alvinegro.

09' Thiago Santos afasta de cabeça a bola na área após cobrança de escanteio.

08' Camilo é lançado pelo lado direito, Thiago Santos é mais esperto e afasta a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo.

05' Bola cruzada no campo de ataque do Palmeiras. Erik, na tentativa de antecipar, acerta Sidão e arbitragem marca falta a favor do Botafogo.

04' Partida começa movimentada na Arena Botafogo.

03' Vagner sai do gol e fica com a bola após tentativa de lançamento por parte do Botafogo.

01' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Camilo faz bela jogada e invade a área do Palmeiras. O camisa 10 passa para Canales que, de bico, acerta a rede pelo lado de fora. Primeira chance perigosa da partida.

00' Partida começa já com um impedimento marcado no ataque do Palmeiras.

00' BOLA ROLANDO PARA BOTAFOGO X PALMEIRAS!

Tudo pronto para o início da partida!

17:30 Acidente grave na Ilha do Governador interfere no trânsito e na chegada das torcidas

A arbitragem do confronto é formada por um trio catarinense, sendo liderada por Heber Roberto Lopes, do quadro da Fifa. Ele vai ter como auxiliares os conterrâneos Kléber Lúcio Gil, que também é membro do escalão internacional, e Carlos Berkenbrock, do estadual

Às 18h30, também vão se enfrentar América-MG x Grêmio. Vitória do Timão faz o Verdão perder, provisoriamente, a liderança, enquanto os outros resultados fazem o Fogão seguir na 18ª posição

Às 11h, São Paulo 2x2 Chapecoense e Fluminense 3x0 Ponte Preta. Às 16h, parcial de Coritiba 0x0 Flamengo, Internacional 0x1 Corinthians e Santos 0x0 Cruzeiro. Todos no intervalo

Até o momento, cinco partidas já foram realizadas pela 17ª rodada do Brasileirão, sendo três nesse sábado (30) e duas neste domingo (31). Ontem, Figueirense 1x0 Vitória, Sport 2x0 Atlético-PR e Atlético-MG 3x0 Santa Cruz

No histórico de confrontos entre as equipes, Botafogo x Palmeiras , foram 111 jogos no total, com 42 vitórias do Palmeiras, 36 empates e 33 vitórias para o Botafogo. A última partida entre Palmeiras e Botafogo aconteceu na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, no dia oito de outubro. Na ocasião, o Verdão venceu a partida por 1 a 0 jogando no Maracanã.

O goleiro foi cortado da Seleção Olímpica neste sábado (30) devido a uma possível fratura no cotovelo, que não foi comprovada nos exames anteriores quando o atleta havia sentido um desconforto, onde também não apontaram lesão. Prass foi encaminhado para realizar exames e possivelmente passará por uma cirurgia que o afastará dos gramados por no mínimo seis meses.

SEM O COMANDANTE

Outros desfalques em jogo Botafogo e Palmeiras hoje são o zagueiro Mina, lesionado, e Alecsandro, que será julgado por doping na próxima segunda-feira (1º) e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro. Fernando Prass, que também estava à serviço da seleção brasileira, será desfalque até o fim do ano por conta de uma grave lesão.

Além de Cuca, o Palmeiras vai ter um outro desfalque importante não só neste domingo como nas rodadas posteriores: Gabriel Jesus. O atacante faz parte da seleção braisleira olímpica e já está em atividade com os demais jogadores convocados. Além disto, passa por uma iminente saída, visto que há negociações avançadas com o Manchester City.

Já no Verdão, os desfalques começam pela comissão técnica por Botafogo x Palmeiras. Em julgamento no pleno do STJD, o treinador Cuca foi condenado a um jogo de suspensão pela utilização de ponto eletrônico na partida contra o Fluminense. A suspensão por apenas uma partida reduz pela metade a primeira decisão do tribunal (duas partidas), ocorrida em junho.

"Vamos buscar os três pontos em casa para sair dessa zona desagradável. É melhor esse tipo de jogo, precisando dos dois lados, gosto mais. A gente sabe a diferença de investimento dos dois clubes, mas a rivalidade dos clássicos regionais tem grande influência. Esse não é regional, mas é um grande clássico. Temos que aproveitar, apesar da diferença de pontuação. A melhor coisa para o jogador é um grande jogo", comentou o comandante do Botafogo.

Mesmo com as condições adversas - enfrentar o líder do campeonato e ter uma quantidade considerável de desfalques - o técnico Ricardo Gomes afirmou que o confronto é o tipo de jogo ideal, já que os dois times buscam o resultado.

Para a partida, o técnico Ricardo Gomes contará com algumas ausências. Rodrigo Pimpão, Joel Carli e Leandrinho se juntaram a Jefferson e Sassá no departamento médico. A tendência é que os três jogadores voltem a ficar à disposição de Ricardo Gomes na próxima quinta-feira (4), na partida contra a Ponte Preta em Campinas pela 18ª rodada.

Do outro lado, líder do campeonato, o Palmeiras busca manter o posto após ter sido derrotado pelo Atlético-MG em casa em sua última partida disputada. O time paulista vê Corinthians, Grêmio e Santos se aproximando e ameaçando a primeira colocação do time comandado por Cuca.

Em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, a ser realizado às 18h30 na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, tem um grande peso devido às situações das duas equipes na tabela de classificação.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Botafogo x Palmeiras , no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!