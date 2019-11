Resultado São Paulo x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro (2-2)

Agradeço todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

São Paulo empata com a Chapecoense por dois a dois no Morumbi, após estar perdendo por dois a zero.

49 min: Fim de jogo!

48 min: UUUUUH! Tiaguinho da lindo passe para Hyoran que na cara de Denis chuta firme obrigando o goleiro tricolor a fazer mais uma grande defesa

47 min: Hudson recebe cartão amarelo por falta dura em Cleber Santana

46 min: Público de 54.996 no Morumbi, recorde nessa edição do brasileirão

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

43 min: UUUUUH! Bruno Rangel aparece na cara do gol e da um toque por cima, Denis defende e salva o São Paulo

40 min: GOOOOOOL DO SÃO PAULO! Cueva bate no canto esquerdo e empata o jogo no Morumbi

39 min: PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Josimar coloca a mão na bola dentro da área e o juiz marca

35 min: São Paulo tenta pressionar mas não leva perigo ao gol de Danilo

33 min: No São Paulo sai Kelvin e entra Pedro

28 min: Na Chape sai Kempes e entra Bruno Rangel

26 min: Cueva cruza na área e Centurión que cabeceia para fora

20 min: Na Chape sai Gimenez e entra Matheus Biteco

18 min: UUUUH! Luiz Araújo sai em disparada pela esquerda, invade a área e bate, Danilo salva a Chape mais uma vez

15 min: GOOOOOOL DO SÃO PAULO! Centurión recebe na área e serve Cueva que bate rasteiro para diminuir o marcador

15 min: No São Paulo sai Carlinhos e entra Luiz Araújo

12 min: São Paulo segue pressionando em busca da reação

8 min: Danilo segue salvando a Chape, dessa vez em chute de Centurión após boa jogada do argentino

4 min: Kelvin recebe na direita e arrisca, a bola vai muito longe do gol de Danilo

0 min: Já na Chape quem sai é Martinuccio para entrada de Tiaguinho

0 min: No São Paulo sai Thiago Mendes e entra Andrés Chávez

0 min: Começa o segundo tempo!

"Foram falhas nossas. Eles chegaram duas vezes e fizeram os dois gols", comentou Maicon na saída de campo.

46 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Kelvin faz boa pela direita, se livra da marcação e bate para boa defesa de Danilo

40 min: Kevin recebe na direita, limpa a jogada e bate rasteiro para fácil defesa de Danilo

35 min: Centurión domina na entrada da área e chuta, a bola sai a direita do gol de Danilo

29 min: UUUUUH! Maicon cobra falta colocada e Danilo vai buscar e salva a Chape

26 min: Carlinhos fica caido após dividir com Gil, e o juiz manda seguir o lance

21 min: Michel Bastos tenta cruzamento pela esquerda mas a bola sai com muita força

19 min: Bola esticada para Centurión, que divide com Danilo e o goleiro da Chape acaba levando a melhor

16 min: Cartão amarelo para Bruno por falta dura em Hyoran

11 min: GOOOOOL DA CHAPECOENSE! Cleber Santana bate falta na cabeça de Thiego que sobe mais que Maicon para ampliar o placar

7 min: UUUUUH! Centurión aproveita bobeada da zaga catarinense, invade a área e bate cruzado para grande defesa de Danilo

5 min: GOOOOL DA CHAPECOENSE! Martinuccio recebe livre na área e cruza na cabeça de Kempes que não perdoa

3 min: Carlinhos lança Michel Bastos, mas o banderinha marca impedimento

0 min: Começa o jogo!

Já a Chapecoense vem com: Danilo, Gimenez, Thiego, Filipe e Dener; Josimar, Gil, Cleber Santana, Hyoran e Martinuccio; Kempes.

São Paulo está escalado com: Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos, Kelvin e Cueva; Centurión.

Vamos as escalações das equipes!

A Chapecoense também não poderá contar com alguns jogadores importantes. Lucas Gomes, Sérgio Manoel, Ananias, Arthur Maia, Alan Ruschel, Neto, Marcelo e Moisés não podrão entrar em campo diante do São Paulo. Muitos deles, como Lucas Gomes e Sérgio Manoel, vêm fazendo um grande Campeonato Brasileiro, e farão falta à equipe Alviverde.

Golaço de Souza contra a Chapecoense! pic.twitter.com/txEX47pVCv — São Paulo F.C (@Teamsaopaulo) 30 de julio de 2016

Outros jogadores também não poderão atuar diante da equipe catarinense, como Renan Ribeiro, Breno, Caramelo, Wellington e Lucas Fernandes, todos machucados, além de Rodrigo Caio, que está reunido com a Seleção Olímpica do Brasil, que iniciará em breve sua campanha nos Jogos Olímpicos, diante da África do Sul.

“Acho que quatro pontos seria o ideal. Se conseguir mais, é excelente. Imagino terminar o turno com 26 pontos. Mais do que a metade que o ideal, que é de 45 pontos no fim. Mas eu quero mais, não apenas lutar para não cair. Se ir bem nesses últimos jogos, podemos ir longe”, ressaltou o treinador.

Tal número é considerado o “ideal” pois levaria a Chape aos 26 pontos, que é cerca de 50% do mínimo necessário para equipes que desejam permanecer na Série A. Mesmo assim, Caio almeja voos maiores para sua equipe.

O técnico Caio Júnior tem uma meta ambiciosa para esse final de primeiro turno. Ele deseja que a Chapecoense faça ao menos 4 pontos nas três próximas partidas, diante de São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG, equipes que devem brigar pelas primeiras posições.

“Estou muito contente de poder estar em um clube tão grande, com muita história como tem o São Paulo. Depois de tantas idas e vindas, pude ter a sorte de fechar e me apresentar a uma instituição muito, muito grande”, ressaltou o jogador, que pode atuar em diversas posições.

Buffarini também foi apresentado, mas ainda não está regularizado e não pode enfrentar a equipe de Santa Catarina. Mesmo assim, o jogador lembrou o desafio que é jogar no São Paulo, e que espera estar à disposição o mais rápido possível.

Durante a semana, Chavez se destacou nos treinamentos, e pode ser uma boa peça para o decorrer da partida, já que deve começar no banco: “Fiz um lindo gol no primeiro treinamento. Me dá confiança para treinar sempre o máximo”, destacou o “Comandante”, maneira como era conhecido nos tempos de Boca Juniors.

Hudson, que havia cumprido suspensão diante do Grêmio, volta à equipe, assim como Kélvin, que depois de cerca de 1 mês lesionados, voltou a figurar no banco na rodada passada. Entretanto, a equipe também não poderá contar com alguns de seus jogadores. Mena, expulso na partida contra o time gaúcho, será substituído por Carlinhos. Gilberto, com um entorse no tornozelo, também desfalca a equipe e deve ser substituído por Centurión.

Boa tarde para todos que nos acompanham aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre São Paulo e Chapecoense pela 17° rodada do Brasileirão 2016, acompanhe conosco todos os lances da partida.