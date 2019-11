O renascimento de Wellington: após fracasso na Europa, cria cai nas graças da torcida do Flu

Bastaram somente 90 minutos em campo para Wellington encantar não só ao técnico Levir Culpi, mas também a torcida do Fluminense. Após ótima reestreia na vitória sobre o Ypiranga, que classificou o Tricolor às oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante teve outra chance, desta vez, contra a Ponte Preta. Ao substituir Samuel no intervalo, a cria de Xerém marcou um belo gol e caiu nas graças da torcida.

Apesar do retorno avassalador, Wellington não teve vida fácil. Ainda com 16 anos, subiu para os profissionais do Fluminense e fez parte do elenco campeão brasileiro em 2010 – marcou um gol em 17 jogos naquela temporada. Logo depois, foi transferido para o Arsenal, da Inglaterra, com a chance de alavancar sua carreira. Entretanto, por não conseguir tirar uma licença de trabalho, sequer pôde entrar em campo pelos Gunners.

Com isso, o atacante foi emprestado ao Levante, da Espanha, onde também não teve sucesso. E isso se repetiu durante quase toda a sua carreira. Clubes de pouca expressão da Espanha como Alcoyano, Ponferradina, Real Murcia e Almería fizeram parte do currículo de Wellington. Após cinco anos sem brilho no futebol espanhol, o atacante retornou novamente à Inglaterra, desta vez, para o Bolton, onde novamente não conseguiu se firmar – marcou somente dois gols em 22 jogos.

Wellington em ação por cinco clubes da Espanha (Foto: Editoria de Arte/VAVEL)

A expectativa sobre o futebol de Wellington foi tanta que a imprensa inglesa o chamava de ''Novo Neymar''. Porém, o atacante foi apenas mais um daqueles jovens jogadores que saem cedo demais do Brasil e não conseguem se adaptar ao futebol europeu. Neil Lennon, ex-treinador de Wellington no Bolton, chegou a criticá-lo em uma entrevista a um jornal local: ''Suas performances não foram boas o suficiente. Ele é um jogador útil em casa, mas fora ele não é um competidor de peso'', disse.

Hoje, aos 23 anos e com seis clubes na bagagem, Wellington retorna ao Fluminense. Mais maduro, a cria de Xerém tem a chance de escrever um novo capítulo e dar uma reviravolta na carreira. A concorrência, porém, é grande. Ao todo, o clube conta com nove atacantes no elenco: os recém-chegados Henrique Dourado, Alexis Rojas e Danilinho, além de Magno Alves, Osvaldo, Richarlison, Samuel, Marcos Junior e Pedro. Esses dois últimos, assim como Wellington, também revelados nas categorias de base do Flu.

Wellington em ação contra a Ponte Preta: atacante vive lua de mel com a torcida (Foto: Mailson Santana/FFC)

