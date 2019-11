Resultado Atlético-PR x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Obrigado, torcedor que acompanhou conosco mais este certame! Você é sempre bem-vindo à VAVEL Brasil! Boa noite e até a próxima!

SÍNTESE DO SEGUNDO TEMPO: O Corinthians começou melhor, pressionou, se sentiu em casa. Criou várias chances para abrir o placar e, até mesmo, construir uma vitória. Porém, as alterações do técnico Paulo Autuori recolocaram o Atlético na partida, inclusive saindo de um dos substitutos, Lucas Fernandes, o contra-ataque mortal que resultou no segundo gol. Quem foi mais eficiente, levou!

A vitória eleva o Furacão para a sexta posição, com 30 pontos. Já o Corinthians aparece agora na segunda colocação, com 33.

Walter: "Agradeço a Deus pelos dois gols, que vão para minha filha, Catarina".

Cássio: "Tivemos chances e não fizemos. Tomamos um gol e erramos um contra-ataque. Perdemos o jogo".

49' - FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! Vitória do Atlético-PR por 2 a 0!

48' - Pablo se enrola com a bola, que sai em tiro de meta.

47' - Luciano comete falta em Sidcley. O Furacão pisa no freio e tenta conduzir o bom resultado até o fim.

46' - QUE É ISSO, JOVEM? - Entrada feia de Guilherme em Galhardo, o juiz não deu amarelo.

45' - QUATRO minutos de acréscimo!

44' - Cruzamento em direção a Guilherme, afastado pela defesa do Atlétco-PR.

42' - Amarelo para Lucas Fernandes, após falta dura em Uendel.

41' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLEEEEEEEEEEEEEEEEETICOOOOOOOOOOOO! - WALTER DE NOOOVOO! - CONTRA-ATAQUE FATAL, LUCAS FERNANDES CONDUZIU A BOLA E APENAS ROLOU PARA O MATADOR, QUE MANDOU NO CONTRA-PÉ DE CÁSSIO!!!

40' - Giovanni Augusto cobra na barreira.

39' - Contra-ataque corintiano, Marlone sofre falta de Paulo André. Amarelo para o zagueiro atleticano.

38' - Thiago Heleno tira a bola dentro da área, se não o faz, Romero ficaria com ela limpa.

37' - Otávio tabela com Galhardo e chuta por cima do gol corintiano.

35' - MEXEU! - Sai Bruno Henrique e entra Luciano no Corinthians.

34' - Elias tenta lançamento longo para Romero, Paulo André apenas protege e o goleiro fica com ela.

33' - UUUUUUUH! - Fagner cruza e Bruno Henrique completa de cabeça! A bola passou rente a trave direita do goleiro Santos.

32' - Escanteio para o Corinthians pelo lado direito de ataque.

31' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLEEEEEEEETICOOOOOOOOOOOOOO! - WALTER!!!! - A defesa corintiana dormiu após o corta luz de Pablo, a bola sobrou para o atacante que, cara a cara, mandou pro fuuuundo da reeeede!

30' - Otávio manda para a grande área buscando Lucas Fernandes, o desvio no meio do caminho impede a conclusão do lance.

29' - Fagner tenta virada de jogo para Marlone, Galhardo afasta.

27' - MEXEU! - Sai Vinícius no Furacão e entra Rossetto.

26' - MEXEU! - Marlone entra no Corinthians no lugar de Lucca.

25' - UUUUUUUUUUUH! - Após cruzamento, Giovanni Augusto passa pela bola!

25' - Erro na saída de bola atleticana. A marcação pressão corintiana no campo de ataque vai fazendo efeito.

22' - MEXEU! - Sai Leo e entra Galhardo, no Atlético-PR.

21' - Paulo André impede que o cruzamento chegue até Romero e cede escanteio para o Timão.

21' - MEXEU! - Sai Marcos Guilherme e entra Lucas Fernandes, pelo Atlético-PR.

20' - DEFESAAAAAAAAAAAÇA! - Santos faz milagre após escanteio cobrado, que Romero finalizou cara a cara!

18' - Se enrola com a bola Leo, lateral cedido de graça para o Corinthians.

16' - Lançamento para Walter, que Yago embicuda torto, a bola caiu nas mãos do goleiro Cássio.

14' - Marcos Guilherme reclama uma falta, que seria perigosíssima.

14' - O Furacão tenta sair da pressão exercida pelo Corinthians no começo do segundo tempo.

13' - Guilherme tenta lançamento para Romero, a defesa atleticana corta antes.

12' - Bruno Henrique corta o cruzamento, a bola ainda desvia em Sidcley e sai em tiro de meta.

11' - Walter é pego em flagrante no impedimento! Sai da banheira!

11' - Canta alto a Fiel torcida na Arena da Baixada!!

9' - Uendel cruza forte, a bola faz uma curva estranha e Santos tem de se esticar todo para dar um tapa pela linha lateral.

8' - Giovanni Augusto coloca a bola na grande área, Santos sobe e defende.

7' - Guilherme para Fagner na lateral. No cruzamento, Leo manda pela linha lateral.

6' - UUUUUUUUUUUUUUUUUUH! - Elias arrisca e fora da área, a bola passou pertinho do ângulo esquerdo do gol do Furacão.

5' - Giovanni Augusto estica para Romero, que tenta passar pelo marcador. O atacante pediu falta, mas o juiz nada marcou.

4' - Na cobrança de Lucca, Vinicius tira após o bate-rebate.

3' - Romero cruza em direção a área, Sidcley tira para escanteio.

3' - Tentativa de bola longa para Walter, muito forte, direto pela linha de fundo.

2' - Lucca arrisca de fora da área, a bola passa a direita da meta atleticana.

VAMOS AO QUE INTERESSA! Começa o segundo tempo em Curitiba.

Aos poucos, as equipes vão retornando. O Atlético-PR volta sem alterações. O Corinthians também.

Fique conosco! Já já começará o segundo tempo!

SÍNTESE DO PRIMEIRO TEMPO: Como mandante, o Atlético-PR exerceu a protocolar pressão inicial e chegou a acuar o Corinthians em seu campo de defesa. O tempo foi passando, o ímpeto atleticano diminuindo e o Timão começou a tocar a bola e fazer seu jogo acontecer, equilibrando o duelo. Com boas chances perdidas dos dois lados, o empate acabou ficando de bom tamanho para ambos.

Lucca: "Temos que arriscar um pouco mais, a equipe está bem postada. Na segunda etapa, temos que ousar".

Fala, Vinícius: "A gente sabia que eles viriam fechados. Trabalhando nas laterais, iremos chegar. É só ter calma".

47' - ACABOU! - Fim do primeiro tempo na Arena da Baixada! Atlético-PR 0 X 0 Corintians!

46' - Walter arrisca de longe, bem longe, e Cássio defende.

46' - Uendel cruza para Romero, a bola passa direto e o goleiro Santos defende.

45' - IIIIIIIIIIIH! - Chapéu de Yago em Vinícius no meio de campo. 1 a 1 no quesito lance bonito!

DOIS minutos de acréscimo!

44' - Giovanni Augusto de letra para Fagner. No cruzamento, a bola desvia no marcador e Santos faz a defesa.

43' - Fagner para Elias, de primeira para Romero. O atacante corintiano se enrolou todo, sozinho, e chutou em cima da zaga. No rebote, Elias mandou por cima.

42' - No fim da primeira etapa, as equipes reduzem o ímpeto.

40' - Passe forte de Vinícius para Walter, direto pela linha lateral.

39' - PIU PIU PIU PIU PIU - Subiu o canarinho da terra para Leo após falta em Bruno Henrique.

39' - A BOOOMBAAA! - Walter ganha de Yago no giro e chuta forte! Cássio segurou e não deu troco.

38' - Pablo tenta passe no meio para Vinícius, que Balbuena tira no meio do caminho.

37' - Guilherme vira o jogo para Romero, que perde a bola. Sidcley isola na famigerada "bicuda".

35' - Entrevero no meio-campo. O árbitro Anderson Daronco chamou a atenção do Bruno Henrique.

34' - Fagner acredita no lance, corre atrás de uma bola que parecia morta e cruza, Bruno Henrique domina e chuta para o gol. Santos cata firme.

33' - Jogo equilibrado na Arena da Baixada, com chances para os doi lados.

32' - Leo finta o marcador e cruza para a área, Pablo cabeceia desequilibrado.

30' - Giovanni Augusto pega bem na bola, descaindo, para a defesa do goleiro Santos.

29' - Thiago Heleno e Romero se enroscam no setor de ataque do Corinthians, o juiz marca falta a favor da defesa atleticana.

27' - MEXEU! Sai Marquinhos Gabriel, contundido e entra Guilherme no Corinthians.

27' - Giovanni Augusto lança em direção a Romero na grande área, Thiago Heleno tira de cabeça.

26' - Falta de ataque de Marquinhos Gabriel em Leo, no setor esquerdo ofensivo corintiano.

25' - Na cobrança, Hernani chuta forte e Cássio espalma!

24' - Balbuena puxou a camisa do Walter, o juiz marcou falta para o Atlético-PR próxima a grande área.

22' - Marquinhos Gabriel cruza rasteiro para a área, Thiago Heleno corta o perigo.

21' - Duelo nas arquibancadas é bonito de ouvir, as duas torcidas cantam alto na Arena da Baixada!

21' - UUUUUUUUUUUUH! - Marcos Guilherme, sozinho na pequena área, recebe cruzamento de Hernani. Cássio defende!

20' - IIIIIIIIIIIIIH! - Chapéu de Paulo André em Romero no meio de campo.

19' - Hernani vira a bola para Leo, forte demais.

18' - Marcos Guilherme tenta partir em contra-ataque, deu nem tempo de pensar. Bruno Henrique impediu.

17' - Elias lança Fagner em velocidade, no cruzamento que visava Romero, Paulo André afasta.

16' - Uendel cobra alto, Santos faz a defesa.

15' - Agora é a vez de Marquinhos Gabriel ficar caído no gramado, após levar uma joelhada leve de Leo. Falta marcada.

14' - Lucca ganha do defensor e, na saída de Santos, tenta tocar para o gol. Sem direção, a bola saiu pela linha lateral.

13' - Marcos Guilherme parte em velocidade, chuta rasteiro. Fraquinho. Cássio faz a catada.

12' - Lucca levou com o braço, o juiz viu e parou o ataque corintiano.

12' - Hernani finaliza forte, rasteiro. Cássio segura firme.

11' - Corinthians sai da pressão inicial e consegue tocar a bola no campo de ataque do Furacão.

11' - Vinicius tenta passe em infiltração para Walter, Cássio apenas deixa sair em tiro de meta.

10' - Balbuena leva melhor sobre Thiago Heleno na grande área e corta o lance.

10' - Walter lança para a área, na sobra, Yago isola para escanteio.

8' - Giovanni Augusto cruza em direção à grande área, Thiago Heleno afasta.

6' - Jogo parado. Choque no ar entre Paulo André e Lucca, o atleta corintiano leva a pior e fica estendido no gramado.

6' - Falta de Lucca em Otávio na região central do gramado.

5' - A marcação do Furacão é no campo de ataque, o Corinthians tem dificuldades para sair jogando.

4' - Sidcley tenta partir em velocidade, mas perde o controle da bola.

3' - Levantamento para a grande área que visava Pablo, Yago corta pela defensiva corintiana.

3' - Marquinhos Gabriel tenta de primeira para Lucca, o corte providencial foi feito por Paulo André.

2' - Tentativa de lançamento para Pablo, o bandeirinha assinalou impedimento.

1' - O Atlético-PR começa tocando a bola e a torcida vem no embalo!

PARTIU! Começa o jogo na Arena da Baixada!

Antes da partida, 1 minuto de silêncio.

Os times já estão perfilados no centro do gramado. Agora, os hinos do estado do Paraná e Nacional Brasileiro.

Os 11 titulares do Corinthians são: Cassio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Lucca; Romero. O comando na casamata é de Cristóvão Borges!

O Atlético-PR vai a campo com: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Hernani, Marcos Guilherme, Vinícius e Pablo; Walter. O técnico é Paulo Autuori.

As equipes já estão escaladas!

O público deverá ser grande. A Fiel já esgotou sua carga de ingressos e o torcedor rubro-negro deverá lotar sua arena.

Relembre a vitória corinthiana pra cima do Atlético PR em 2015.

No ano passado, Atlético PR e Corinthians se encontraram pelo segundo turno na Arena da Baixada e o Timão passou o trator ratificando ainda mais a condição de líder.

Fique de olho Atlético PR x Corinthians : Otávio, volante: Jovem, com ótima técnica, tem chamado atenção do mundo da bola e é um dos destaques da equipe.

Fique de olho jogo Atlético PR x Corinthians em tempo real: Fágner, lateral: É um dos principais jogadores brasileiros e nome constante na expectativa por uma convocação pra Seleção Brasileira.

Mesmo líder, Cristóvão corre em busca de reforços e confirmou que as chances existem.

"Espero e vou ter. Estamos trabalhando com isso, pesquisando para fazer uma contratação. Não temos grandes possibilidades, porque se há uma grande possibilidade econômica você aumenta o universo, mas não é nosso caso. Então estamos pesquisando bem dentro daquilo que podemos."

Contra o Inter, o Timão surpreendeu e venceu em pleno Beira-Rio, aumentando a crise no colorado. Essa vitória deu o topo ao Corinthians.

Para isso, o time precisará se superar novamente. André está suspenso e Lucca deve ser seu substituto. A formação 4-4-2, que deu muito certo na rodada passada, deve ser mantida.

Fora de casa, são três vitórias e uma derrota. Time lidera, mas tem vários na cola e quer aumentar a vantagem no topo.

Do lado alvinegro, a moral e a felicidade são grandes. Após uma enorme dúvida depois da saída de Tite pra Seleção, Cristóvão assumiu e tem a melhor sequência do torneio.

Paulo Autuori comentou sobre Cristóvão Borges, atual treinador corinthiano e rival dessa noite.

"Eu falar do Cristóvão é fácil, né? Conheço o Cristóvão há algum tempo, pessoa que respeito muito porque acho que converge muito com aquilo que eu penso não só na sua forma de estar, mas de pensar futebol. Acho muito bom que ele esteja fazendo o belo trabalho que está fazendo no Corinthians. Não é fácil, substituir o Tite não era nada fácil para nenhum treinador, e ele está demonstrando seu valor, sua capacidade não só dando continuidade, mas botando seu tempero baiano, né? Isso está a correr muito bem e só tenho a parabeniza-lo."

Pra essa rodada, alguns jogadores importantes retornam, como o centroavante André Lima. A torcida também será um ponto primordial para o Furacão.

Muito desfalcado, o time do técnico Paulo Autuori não conseguiu manter a boa sequência e isso pesou na tabela. Time é o sétimo colocado.

O Furacão precisa de uma vitória para se recuperar e manter o fôlego na briga por uma vaga no G4. Na rodada passada, o rubro-negro perdeu para o Sport na Ilha do Retiro.

É o atual líder em campo encarando um campo hostil e complicado de encarar.

Na noite desta quarta-feira, a bola vai rolar na grama sintética da Arena da Baixada para Atlético PR x Corinthians, jogo que promete e muito pela penúltima rodada do Brasileiro 2016.

