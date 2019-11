Pokémon GO: sede do Fluminense, Laranjeiras é mapeada como uma 'PokeStop'

Febre mundial, o Pokémon GO - jogo de realidade aumentada para smartphones - chegou oficialmente ao Brasil na noite da última quarta-feira (3) e, em pouquíssimo tempo, já lidera as buscas por download nas lojas virtuais. Mas, qual a ligação do Fluminense com isso? Simples, o estádio das Laranjeiras, sede oficial do clube, será diferencial no game por ter sido mapeada como uma Pokestop.

O que é uma Pokestop? Pokestops são pontos fixos onde os jogadores podem coletar pokémons, além de itens especiais. Ao redor do mundo, os locais têm feito sucesso e reunido centenas de pessoas. O trabalho de monitoramento é feito no site Mapa Pokémon Go, que ressalta não ter ligação com a Niant, empresa responsável pelo jogo.

Ou seja, graças a isso, a tendência é que o clube atraia mais visitas que o habitual - não apenas pelo futebol. Vale lembrar que a entrada na sede social de Laranjeiras é franca apenas para sócios. Visitantes não-associados precisam pagar uma taxa de R$ 20 para conhecer as instalações.

Oportunidade financeira

Antes de chegar ao Brasil, o Pokemón GO foi lançado na Ásia, Europa e América do Norte. Assim como Laranjeiras, outros estádios ao redor do globo foram mapeados como 'PokeStops' e estão gerando lucro para seus responsáveis. São os casos de algumas equipes das ligas americanas (MLS, NBA, NFL e MLB) que transformaram a interação com o jogo em uma nova forma de conseguir renda.

O caso mais famoso de sucesso vem do Japão, onde as ações da filial do McDonald's registraram um pico de valorização de 7,7% depois de a companhia anunciar que vai patrocinar o game no país asiático. Foi o maior pico da empresa na Bolsa de Valores nos últimos anos.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Sobre Pokémon GO

Criado em parceira entre Niantic e Nintendo, o Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada para smartphones. Você joga andando pelo mundo real e caçando pequenos monstros virtuais - como o Pikachu - em lugares perto da localização do seu telefone e treinando-os para lutar uns contra os outros. O mapeamento é realizado através do seu GPS.

Os monstrinhos do jogo se tornaram populares pela primeira vez nos anos 1990, quando foram lançados no Game Boy da Nintendo. O Pokémon já foi jogo de Game Boy e Nintendo DS, desenho animado e é, há muito tempo, um jogo não tecnológico de troca de cartas, mas esta é a primeira vez que se torna um jogo de smartphone.