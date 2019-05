Resultado Atlético-MG 3-1 Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma cobertura da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada o Atlético-MG vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos no domingo às 16h, enquanto a Chapecoense receberá o Internacional na Arena Condá, na segunda-feira às 20h.

Com o resultado o Galo pula para a 3ª posição com 35 pontos. Já a Chapecoense se mantém na 11ª colocação com 24 pontos.

FIM DE PAPO NO INDEPENDÊNCIA! O Galo vence a quinta consecutiva e entra no G-4!

46' Gil faz uma boa jogada pela direita e cruza na cabeça de Bruno Rangel que cabeceou no ângulo. Galo 3 a 1.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! É DE BRUNO RANGEL!

45' Três minutos de acréscimos

39' Última mudança no Galo: Sai: Luan / Entra: Clayton

37' Luan voltou a sentir. Está caído no gramado.

35' Última mudança da Chapecoense: Sai: Hyoran / Entra: Bruno Rangel

35' Alteração do Galo: Sai: Maicosuel / Entra: Carlos

34' Luan tocou para o meia que dominou na entrada da área, cortou o zagueiro e chutou no ângulo de Danilo. Galo 3 a 0.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! É DE MAICOSUEL!

33' Cartão amarelo para Lucas Gomes, da Chapecoense

26' Mudança no Galo: Sai: Lucas Pratto / Entra: Luan

20' Torcida do Galo pede Luan.

13' VICTOR DE NOVO! Hyoran recebe no bico da grande área e bate bonito, mas Victor faz outra grande defesa.

11' PAROU! Rafael Carioca lançou Robinho que ajeitou para Fred, mas a arbutragem marcou impedimento do camisa 7 atleticano.

5' VICTOR! Hyoran arrisca de muito longe, a bola quica e Victor coloca para escanteio.

2' Tem gol na rodada: Corinthians 1 (Giovanni Augusto) x 0 Cruzeiro

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Mudança na Chape: Sai: Tiaguinho / Entra: Lucas Gomes

Equipes de volta. Vai começar o segundo tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO INDEPENDÊNCIA! Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense.

45' Um minuto de acréscimo.

42' Pratto não consegue cabecear, a bola fica viva, Fábio Santos toca de calcanhar e Robinho, de bico, chuta no canto de Danilo. Galo 2 a 0.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! ROBINHO!!

37' MILAAAAAAAAAAAAAAAAGRE DE DANILO! Tabela entre Carlos César e Maicosuel, o lateral cruzou para Pratto na pequena área chutar e Danilo salvar de maneira fantástica.

30' NÃO VALEU! Após cobrança de falta de Cléber Santana, Willian Thiego cabeceia para o gol, mas estava impedido. Gol bem anulado

25' UHH! Kempes arrisca de muito longe e a bola passa à esquerda do gol de Victor.

20' Leandro Donizete cruzou, Fred ajeitou, Pratto furou mas Carlos César completa para o gol. Galo 1 a 0

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! É DE CARLOS CÉSAR!

15' VICTOR!!! Cléber Santana bate de primeira para uma grande defesa do goleiro atleticano.

13' UHHHHH! Hyoran cruzou na cabeça de Kempes que cabeceou com muito perigo.

12' Atlético abusa de cruzamentos mas sem sucesso na maioria.

6' Ô HYORAN! No contra-ataque com 3 da Chape contra 2 do Galo, Hyoran prendeu demais a bola e ao ser desarmado por Léo Silva, ficou até sem o escanteio.

5' Galo tem a bola, mas é a Chape que vem testando a defesa adversária.

1' Ô FRED! Após o cruzamento de Fábio Santos, Fred atrapalhou o chute de Maicosuel e ainda derrubou o Carlos César, ambos companheiros de time.

BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO-MG X CHAPECOENSE!!

Um minuto de silêncio.

Após o Hino Nacional, Luan teve um ânsia de vômito, mas segundo o próprio jogador, está tudo bem.

A bola vai rolar em alguns minutos.

O Independência novamente recebe um grande público.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

CHAPECOENSE ESCALADA!

ATLÉTICO-MG ESCALADO!

Arbitragem Atlético Mineiro x Chapecoense: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE) apita a partida e será auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE) e Cleberson do Nascimento Leite (PE).

Histórico do confronto Atlético-MG x Chapecoense ! Galo e Chape se enfrentaram apenas quatro vezes pelo Brasileirão: 2 vitórias do Atlético, 1 da Chapecoense e 1 empate.

Chapecoense é um dos melhores mandantes, mas irregular fora de casa. Ainda assim, time pode terminar na primeira metade da tabela de classificação.

Logo mais, o Corinthians encara o Cruzeiro para tentar se manter na briga e acima do Galo. Torcida do Galo secará quem?

Aos poucos, time mineiro vai se encontrando, demonstrando um ótimo futebol e se tornando um dos maiores favoritos. Neste momento, Palmeiras lidera, com Flamengo, Santos e Corinthians fechando G4.

Técnico Caio Jr. pediu desculpas após ser expulso contra o Palmeiras, no fim de semana passado.

Chape vive instabilidade. Após empate na rodada passada, precisa de um bom resultado fora de casa.

Ainda assim, Galo entra e segue forte na briga pelo título, como fez na temporada passada.

Galo não tem mais condições de fechar o turno como campeão em Atlético-MG x Chapecoense . Apenas o Timao tem a chance de tirar o topo do Palmeiras.

Provável Chapecoense: Danilo; Gimenez, Willian Thiego, Filipe Machado e Dener; Gil, Josimar, Cleber Santana e Hyoran; Lucas Gomes (Martinuccio) e Kempes.

Provável Atlético-MG: Victor, Carlos César, Leonardo Silva, Erazo, Fábio Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Robinho, Maicosuel, Fred e Lucas Pratto.

Fala, Gimenez! O lateral-esquerdo da equipe catarinense comentou sobre seu estilo de jogo e sobre a importância do técnico Caio Jr em sua evolução na Chape: "Minha característica é defensiva, mas aos poucos estou me soltando mais ao ataque. Dependendo do jogo. Mas minha característica é mais a marcação. O Caio sempre passa bastante confiança para os jogadores. Está tendo evolução muito grande. Principalmente a conversa que ele tem com a gente."

Fala, Fábio Santos! O experiente lateral-esquerdo do clube mineiro comentou sobre a disputa por posição quando o, até então titular, Douglas Santo retornar das Olimpíadas: "Eu estou feliz com o trabalho que venho fazendo, com o trabalho que o Atlético vem fazendo. Isso é uma dor de cabeça para o Marcelo, ele que vai resolver. Ele já tem algumas dores de cabeça em outas posições, agora tem uma na lateral também."

Para ficar longe do perigo! Com apenas quatro pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento (Botafogo com 20), a Chape necessita da vitória logo mais para respirar na tabela de classificação.

Para embalar! Se vencer logo mais, o Atlético pode assumir a segunda colocação na tabela e chegará a sua maior sequência de vitórias no ano de 2016: 5 seguidas.

O Galo não poderá contar com Marcos Rocha que se recupera de lesão e terá novamente em campo o trio de ataque com Fred, Pratto e Robinho. Já a Chape conta com os retornos de Lucas Gomes e do argentino Martinuccio.

O Atlético-MG é o 5º colocado com 32 pontos, enquanto a Chapecoense é a 11ª colocada com 24 pontos.

A partir das 20h, Atlético e Chapecoense se enfrentam no estádio do Independência em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Atlético-MG x Chapecoense, no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!