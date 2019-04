Maicosuel minimiza boa atuação contra Chapecoense: "Se joga bem, é o melhor do mundo"

Maicosuel não quer saber de elogios exagerados após boa atuação na vitória do Atlético-MG por 3 a 1 contra a Chapecoense, na noite dessa segunda-feira (8), no Independência, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, autor do último gol do Galo, preferiu minimizar seu rendimento e alertou sobre a ‘análise de momento’ que o torcedor brasileiro costuma fazer aos atletas.

“Eu acho que o povo brasileiro é assim. Se você joga mal, é pior jogador do mundo. Se joga bem, é o melhor do mundo. Acho que tem que ter um pouco de calma na hora de analisar. É lógico que a gente nunca quer perder e nunca jogar mal, o que acaba acontecendo, é normal. Mas graças a Deus a gente está dando esse respaldo todo para a torcida”, disse.

O ‘Mago’ também ressaltou o empenho da equipe atleticana, que venceu as últimas cinco partidas e terminou o primeiro turno na vice-liderança. “Acho que todo mundo está gostando. É um trabalho que a gente está fazendo bem. Todo mundo sério, 100% concentrado. Isso é fruto de trabalho. Trabalhando bem e forte, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. O primeiro turno acabou e a gente tem que dar continuidade porque queremos nos manter aqui em cima”, frisou.

Por fim, Maicosuel enfatizou o engajamento do plantel alvinegro em busca do título. “O segredo de tudo é trabalho. A força e união que o grupo tem. Acho que o mais importante é isso: todo mundo se gosta. Individualmente falando, é um grupo muito forte. Vários jogadores de qualidade. Então, é um grupo fechado e a gente tem que continuar trabalhando dessa forma”, finalizou.

Na segunda colocação do Brasileirão – fica atrás apenas do Palmeiras –, o Atlético abre o segundo turno encarando o Santos, na Vila Belmiro, às 16h do próximo domingo (14), mirando a sexta vitória consecutiva.