Resultado Atlético-PR x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

Palmeiras quebra invencibilidade do Atlético-PR em casa e segue isolado na liderança

Obrigado a todos que acompanharam a partida pelo Campeonato Brasileiro conosco e fiquem ligados na VAVEL Brasil para mais informações do Brasileirão, até a próxima!

FIM DE JOGO! Palmeiras vence fora de casa contra o Atlético-Pr no gol filho único de Vitor Hugo aos 44 minutos do primeiro tempo. Liderança confirmada e aumentada com 49 pontos, 5 de vantagem sobre o segundo colocado

48' Jean mais uma vez chutou sem direção. Péssima partida no quesito

48' Cleiton Xavier recebe falta por trás e valoriza. Ainda pode ter chute de longa distância do camisa 10

48' Egídio ganha escanteio na marra

47' Jailson novamente salvou sua equipe mas André Lima estava em condição irregular quando recebeu a cabeçada. Jogada anulada

46' Atlético manda todo mundo pra área em falta lateral

45' Arbitro indica mais quatro minutos de acréscimos

44' Cuca decidindo segurar mesmo o resultado de 1x0. Fabricio é lateral

MUDOU O PALMEIRAS! Entra Fabricio e sai Erik

41' Palmeiras continua retendo a bola. Agora sua torcida canta o hino lá no cantinho dos visitantes

MUDOU O PALMEIRAS! Entra Rafael Marques e sai Dudu

CARTÃO AMARELO! Otávio foi o presenteado por cometer falta em Erik

35' Dudu cruza rasteiro mas Thiago Heleno afasta antes que a bola chegue em Rafael Marques. No escanteio Santos saiu para defender

35' Vitor Hugo se adianta ao atacante na ponta direita para tirar bola de carrinho pela lateral

33' Jailson recupera bola nos pés de André Lima antes do centroavante finalizar

32' Palmeiras tenta sustentar a pressão do adversário que joga em casa e busca empatar

MUDOU O PALMEIRAS! Entra Cleiton Xavier e Sai Róger Guedes

29' Cuca chama Cleiton Xavier para entrar no jogo

MUDOU O ATLÉTICO! Entra Marcos Guilherme e sai Yago

28' Sidcley joga no chão e por pouco André Lima não empurra pra dentro do gol

27' Palmeiras sai em velocidade no dois contra dois mas a defesa se recupera

26' Jailson fica caído no chão após a defesa necessitando atendimento médico

ESPALMA JAILSON! Walter rouba, André Lima dispara e Jailson manda pela linha de fundo mais uma vez

24' Falta lateral cobrada por Walter passa por todo mundo sem nenhum perigo

CARTÃO AMARELO! Erik bateu no adversário sem bola. Auxiliar entregou e ele foi punido

UHHHHH! Egídio serviu Jean que chutou cruzado perdendo o gol. Vai mal o meio campo nas finalizações

ESPALMA JAILSON! Defesa brilhante do goleiro em cabeça fulminante de Thiago Heleno salvando o Palmeiras de levar empate na partida

18' Falta não deu em nada e no rebote o cruzamento sai direto nas mãos do goleiro Santos

17' Paulo André segura Dudu em descida palestrina. Falta perigosa que o hoje capitão cobra

16' Hernani bate falta de meia distância por cima do gol

14' Walter lança para Lucas Fernandes que não alcança

12' Jean infiltra em velocidade pela ponta direita mas estava em condição irregular

UHHHHHH! Hernani chuta rasteiro passando a esquerda do gol

9' Santos encaixa tranquilo chuta fora vindo de Róger Guedes

UHHHHHH! Moises driblou dois pela esquerda e entregou para o meio da área. Roger Guedes passou lotado de carrinho sem atingi-lá em cheio

5' Moises cruza, Jean raspa de cabeça e Thiago Heleno complementa para escanteio que não deu em nada

4' Jean chuta de fora mandando bem longe do goleiro Santos

2' Lucas Fernandes sai com bola e tudo pela linha lateral

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

MUDOU O ATLÉTICO! Entra André Lima e sai Luciano Cabral

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras marcou no fim com Vitor Hugo na bola parada seguindo na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com x pontos

46' Sidcley foi derrubado na altura do meio campo

45' Arbitro indicou dois minutos de acréscimos

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO PALMEIRAS! VITOR HUGO! O zagueiro-artilheiro tira o zero do placar complementando escanteio de Dudu, fazendo 1 a 0 Palmeiras aos 45 minutos de jogo

43' Chute de fora desvia dando outro escanteio ao Palmeiras

42' Palmeiras leva todo mundo na área mas não acerta ninguém passando direto

39' Erik finaliza fraco à esquerda do gol. Bola bateu na rede pelo lado de fora

37' Atlético tem mais posse de bola, 55 a 45% mas chutou apenas uma vez ao gol adversário. O Palmeiras agride mais quando tem a posse chutando quatro vezes ao gol

35' Walter dá um drible em Vitor Hugo e sofre falta

34' Thiago Heleno trava com o corpo finalização de Moises

CARTÃO AMARELO! Hernani acerta Erik na linha lateral. O meio campo está suspenso para a próxima rodada

29' Otávio acerta cabeçada de fora e Jailson se esforça pra colocar pela linha de fundo

27' Erik chuta de longe e Santos defende antes da jogada ser anulada por impedimento

MUDOU O ATLÉTICO! Sai Léo e entra Matheus Rosseto

26' Léo cai no gramado pedindo substituição

25' Egídio cruza rasteiro e Sidcley corta também por baixo

23' Jean pega o rebote de fora mas chuta sem perigo

22' Palmeiras ganha outro escanteio, agora no lado esquerdo de ataque

UHHH! Dudu cruza, bola desvia na zaga e quase engana o goleiro Santos saindo pela linha de fundo

20' Egidio faz falta em Léo na arrancada em contra-ataque

17' Sidcley corta lançamento rasteiro antes da chegada em Roger Guedes

16' Lucas Fernandes rouba bola na direita e arranca mas acaba perdendo a posse quando passava pelo meio campo

12' Léo e Thiago Santos foram advertidos com cartão amarelo, um de casa equipe

8' Dudu bate falta em cima da barreira e fica pedindo o toque de mão. Arbitro apenas manda seguir

7' Léo empurra Erik próximo a grande área. Falta perigosa para o Palmeirs cobrar

COMEÇA O JOGO!

18:15 Atlético Paranaense e Palmeiras escalados!

Palmeiras confirmado para enfrentar o Atlético-PR; pic.twitter.com/K5CZCuvcPP — SEPalmeiras (@twitpalmeiras) 14 de agosto de 2016

A Arena da Baixada será o palco da partida entre Atlético-PR x Palmeiras , válida pelo Brasileirão 2016

Foto: Divulgação/CAP

O Palmeiras convocou 23 jogadores para o jogo contra o Atlético-PR:

Goleiros: Jailson e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro e Fabiano

Zagueiros: Thiago Martins, Roger Carvalho e Vitor Hugo

Volantes: Thiago Santos, Matheus Sales, Gabriel, Jean, Arouca, Rodrigo, Tchê Tchê e Moisés

Meias: Cleiton Xavier, Allione e Fabrício

Atacantes: Dudu, Erik, Rafael Marques e Róger Guedes

O Furacão relacionou 21 jogadores para a partida:

Goleiros: Lucas Macanhan e Santos

Lateral-direito: Léo

Zagueiros: Marcão, Paulo André, Thiago Heleno e Wanderson

Laterais-esquerdos: Nicolas e Sidcley

Volantes: Hernani, Otávio, Renan Paulino e Matheus Rossetto

Meias: João Pedro, Luciano Cabral e Marcos Guilherme

Atacantes: André Lima, Giovanny, Lucas Fernandes, Walter e Yago.

A última partida entre Atlético-PR e Palmeiras foi na primeira rodada desta edição do Brasileirão, na oportunidade, o Verdão jogando em casa, goleou o Furacão por 4 a 0.

Na história foram disputados 50 jogos, com 9 vitórias do Atlético, 17 empates e 24 vitórias do Palmeiras.

Já o Furacão nas últimas três partidas teve duas derrotas e uma vitória, na rodada anterior perdeu para o Flamengo por 1 a 0

O Palmeiras nas últimas rodadas acabou oscilando, ficou três jogos sem vencer, mas na última partida contra o Vitória, o Verdão venceu por 2 a 1.

O Atlético-PR está na 7ª posição, com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

O Palmeiras está na 1ª colocação com 36 pontos. 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

Boa noite torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Atlético-PR x Palmeiras pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.