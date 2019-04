Resultado São Paulo 0x1 Botafogo no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, o Botafogo receberá o Sport em Juiz de Fora, no sábado às 21h. Já o São Paulo irá até o Beira-Rio enfrentar o Internacional, no domingo às 16h.

Com o resultado, o Botafogo pula para a 13ª posição com 23 pontos. Já o São Paulo cai para a 11ª posição, com 26 pontos.

FIM DE PARTIDA NO MORUMBI! O BOTAFOGO VENCE A SEGUNDA PARTIDA FORA DE CASA NO CAMPEONATO! São Paulo 0 x 1 Botafogo

48' Diogo Barbosa faz excelente jogada pela esquerda, cruza e Sassá estufa a rede de Dênis. Botafogo 1 a 0.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE SASSÁ!

45' Última mudança no Botafogo: Sai: Neílton / Entra: Fernandes

44' Quatro minutos de acréscimos.

41' Última mudança no Tricolor: Sai: Kelvin / Entra: Pedro Bortoluso

33' Alteração no Tricolor: Sai: Mena / Entra: Carlinhos

30' Jogo fica lento demais e nenhuma das duas equipes consegue finalizar mais.

21' Alteração no Botafogo: Sai: Bruno Silva / Entra: Rodrigo Pimpão

17' Primeira mudança no São Paulo: Sai: Hudson / Entra: Luiz Araújo

15' Primeira mudança no Botafogo: Sai: Canales / Entra: Sassá

12' Cartão amarelo para Bruno Silva, do Botafogo

6' UHHHHHHHH! Mena cruza, Thiago Mendes chega chutando e a bola passa tirando tinta da trave.

4' SIDÃO!!! Kelvin cobra a falta direto para o gol, a bola quica na frente de Sidão e o goleiro alvinegro espalma com dificuldade.

2' UHH! Cueva recebe de Kelvin, corta para a perna direita e chuta forte, por cima do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes voltando ao gramado. Vai começar o segundo tempo.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NO MORUMBI! 0 x 0

45' Cartões amarelo para Thiago Mendes e Cueva, ambos do São Paulo.

42' Dois minutos de acréscimos.

32' São Paulo pressiona mas não consegue transformar a pressão em situações de perigo por causa dos erros de passe. Já o Botafogo não consegue mais marcar como no início do jogo.

26' SIDÃO ESPETACULAR!!!!! Bruno Silva perde a bola no meio, Mena arrisca e Sidão defende, no rebote Chávez chuta e Sidão novamente salva. Duas defesa fantásticas do arqueiro Alvinegro.

18' Mais gols na rodada: Cruzeiro 1 x 2 (Juan) Coritiba / Vitória 1 x 1 (Tiago Costa) Santa Cruz

11' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! Buffarini vai à linha de fundo e cruza na cabeça de Chávez que, se antecipando ao Sidão, cabeceou com muito perigo.

9' QUE ISSO, CANALES?? Neílton tomou a bola de Maicon e rolou para Canales que chutou em cima de Lyanco, quando estava de frente para o gol.

7' UHH! Kelvin cobra a falta na cabeça de Hudson que desvia pela linha de fundo. Primeira chegada do São Paulo.

3' São Paulo tenta ficar com a bola, mas a marcação do Botafogo é eficiente e impede o domínio do Tricolor.

1' Mais um gol na rodada: Cruzeiro 1 x 1 (Kazim) Coritiba

BOLA ROLANDO PARA SÃO PAULO x BOTAFOGO!!!

A bola vai rolar no Morumbi.

Jogos em andamento: Cruzeiro 1 (Rafinha) x 0 Coritiba / Vitória 1 (Diego Renan) x 0 Santa Cruz / Santos 1 (Gustavo Henrique) x 0 Atlético-MG

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

BOTAFOGO ESCALADO!

SÃO PAULO ESCALADO!

A arbitragem será comandada por Caio Max Augusto Vieira (RN). Ele será auxiliado por Flavio Gomes Barroca (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Provável Botafogo: Sidão, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson, Diogo Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Canales.

Provável São Paulo: Denis; Buffarini, Maicon, Lyanco e Mena; Hudson e João Schmidt; Thiago Mendes, Cueva e Kelvin; Chavez.

Com moral! Auxiliar de Ricardo, Jair Ventura (filho de Jairzinho), será o treinador do Botafogo. Ao menos é em que o vice-presidente de futebol, Cacá Azeredo, confia: "Nós escolhemos o nosso auxiliar Jair para, a partir de hoje, comandar a nossa equipe. O Jair é uma pessoa que está integrada ao sistema. Não vai mudar nada, conhece os jogadores. Temos muita confiança de que ele vai continuar o trabalho e vai tirar o Botafogo dessa situação incômoda que nos encontramos hoje."

Na bronca! Presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, não gostou nada da saída de Ricardo para o São Paulo: "Eu não deixaria o Botafogo nesse momento. Mas sou torcedor. Sou Botafogo apaixonado, mas entendo que o futebol é profissional. O Botafogo ofereceu o máximo que estava em seu alcance para o Ricardo, não só em remuneração. Não deixamos de atender nada que ele pediu. Não houve falha, em relação a reforços. É um momento delicado para o clube, mas temos muita confiança."

... técnico chegando! Ricardo Gomes, ex-técnico do adversário de hoje, será o treinador do Tricolor a partir da próxima rodada.

Técnico se despedindo... André Jardine comandará o São Paulo pela última vez logo mais contra o Botafogo, no Morumbi.

O São Paulo, 10º colocado com 26 pontos, recebe o Botafogo, 17º colocado com 20 pontos, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

Olá, torcedor que sempre escolhe a VAVEL Brasil! A partir das 16h15min deste domingo (14), você acompanha a partida entre São Paulo x Botafogo , válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.