Resultado Vitória x Santa Cruz no Campeonato Brasileiro 2016 (2-2)

Vitória e Santa Cruz ficam no empate no Barradão e se complicam na tabela

17:54 A 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será iniciada apenas no próximo final de semana. O Vitória vai entrar em campo, entretanto, somente na segunda-feira (22) para enfrentar o Corinthians, às 20h00, na Arena Corinthians, em Itaquera, São Paulo. Já o Santa Cruz terá pela um confronto diante do Fluminense, no domingo (21), às 16h00, no Arruda, em Recife, Pernambuco.

17:52 O Barradão recebeu um público de 6.797 torcedores, gerando uma renda de R$ 91.083,00.

17:50 Com o resultado desta tarde, o Vitória segue com pontuação próxima da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. Já o Santa Cruz continua afundado no Z-4, na 19ª posição, com 19 pontos.

48’ Fim de jogo! Vitória e Santa Cruz não consegue reencontrar o caminho dos triunfos e ficam apenas no empate por 2 a 2 no confronto desta tarde.

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ Matías Pisano recebe dentro da área e toca para Grafite, que chega de frente para o gol, mas Ramon aparece bem e manda para escanteio.

39’ Uuuhhh! Matías Pisano encontra liberdade pelo meio e chuta forte para ótima defesa do goleiro Fernando Miguel.

38’ Última alteração no Vitória: Sai: Vander. Entra: Dagoberto.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Wallyson recebe pela direita e cruza para área. A defesa rubro-negra fica olhando e o estreante Matías Pisano aparece no segundo pau para completar para o fundo das redes. Festa da torcida tricolor.

35’ Modificação no Vitória: Sai: Diogo Mateus. Entra: José Welison.

33’ Diego Renan arranca do campo de defesa, deixa a marcação para trás e toca para Marinho, que parte para cima dos defensores tricolores e recebe a falta.

29’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Derley. Entra: Danilo Pires.

28’ Modificação no Santa Cruz: Sai: João Paulo. Entra: Wallyson.

26’ Impedido! João Paulo puxa contra-ataque e ficam cinco tricolores contra três rubro-negros, mas meia demora demais com a bola no pé e quando toca para Tiago Costa, a jogada é invalidade por conta de posição irregular.

24’ Willians Farias recebe bom passe de Marinho, aparece bom liberdade na entrada da área e chuta fraco no canto para defesa de Tiago Cardoso.

21’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Arthur. Entra: Matías Pisano.

20’ Diogo Mateus vai para cobrança da falta e chuta em cima da barreira.

19’ Tiago Cardoso! Diogo Mateus entra com liberdade pela direita, e chuta cruzado para grande defesa do goleiro tricolor. Marinho pega o rebote na frente da área e é derrubado por Derley. Falta perigosa.

15’ Uillian Correia manda para Tiago Costa avançar pela esquerda e cruzar nas mãos do goleiro Fernando Miguel.

14’ Tiago Costa levanta a bola na área e a defesa afasta para o lado, mas Léo Moura chega de surpresa e chutar errado para fora.

13’ Amarelo! Luan Peres entra de maneira bastante dura em Marinho e é punido com cartão.

12’ Alteração no Vitória: Sai: Flávio. Entra: Marcelo.

10’ Amarelo! Kieza faz falta em João Paulo para matar o contra-ataque e recebe cartão.

9’ Amarelo! Danny Moraes faz falta em Kieza, fica reclamando do árbitro e recebe o primeiro cartão da partida.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Cárdenas cobra escanteio jogando na área, Danny Moraes afasta mal e Willian Farias pega o rebote chutando de primeira para balançar as redes e fazer um golaço. Festa da torcida rubro-negra.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Santa Cruz voltando neste momento para o segundo tempo. Tricolor também não sofre alterações.

17:00 Vitória de volta para a etapa final, sem alterações.

48’ Fim do primeiro tempo!

46’ Marinho recebe pela esquerda, puxa para o meio e chuta errado. A bola sai pela linha de fundo.

45’ Três minutos de acréscimos.

43’ Uillian Correia rouba a bola no meio e acerta ótimo passe para Grafite sair na cara do gol, mas Fernando Miguel sai da meta e afasta o perigo com os pés.

41’ Keno recebe com liberdade pela esquerda, avança para a frente da área e toca para Grafite, chutar cruzado e Fernando Miguel defender.

36’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Tiago Costa recebe pela esquerda, avança bem e chuta forte para o fundo das redes, marcando um belo gol. Festa da torcida tricolor.

34’ Na trave! Cárdenas aproveita bom toque de cabeça de Flávio e gira chutando de primeira na entrada da área e acerta o travessão. Kieza pega o rebote e chutar para fora em uma tentativa de bicicleta.

31’ João Paulo cobra escanteio, Fernando Miguel sai totalmente errado da meta e Arthur cabeceia para fora, mas com desvio no defensor rubro-negro.

28’ Tudo normal com o meia-atacante Cárdenas e a bola já voltou a rolar.

27’ Jogo paralisado para atendimento ao meia-atacante Cárdenas, que sofreu uma dura entrada do zagueiro Luan Peres.

26’ Diogo Mateus encontra muita facilidade para avançar nas costas de Tiago Costa, entra na área e cruza rasteiro buscando Kieza, mas Danny Moraes aparece no momento certo para evitar o perigo.

24’ Keno recebe bom passe de Derley, fica com a bola na esquerda, mas demora demais para escolher a jogada e chuta em cima da marcação.

20’ Marinho recebe pela direita, encontra liberdade para fazer a jogada e cruzar para Kieza tentar de carrinho. A defesa afastou o perigo.

17’ Que bobeira! Luan Peres falha feio na tentativa de recuar para Tiago Cardoso, Kieza chega de surpresa chutando de primeira e quase aumenta a vantagem.

14’ Fernando Miguel! Arthur recebe bom lançamento, mas o goleiro rubro-negro sai bem da área e tira com um soco.

13’ Keno faz boa tabela com Grafite, aproveita espaço e chuta por cima da meta.

11’ Perdeu! Diego Renan acerta um lindo lançamento do campo de defesa, Marinho recebe nas costas de Tiago Costa, passa por Tiago Cardoso, mas a bola vai muito rápido e o atacante perde o controle.

7’ Não vale! Keno recebe um ótimo lançamento de João Paulo, mas arbitragem anula o lance por conta de impedimento.

5’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Defesa tricolor erra na saída de bola, Flávio pega bem e faz boa tabela com Diego Renan, que recebe dentro da área por fim e manda para o fundo das redes. Festa da torcida rubro-negra.

3’ Que perigo! Arthur faz boa jogada pela direita, encontrando espaço, vai até a linha de fundo e cruza. A bola passa na frente na área e Keno não consegue chegar para empurrar para o fundo das redes.

2’ Vitória começa com mais presença ofensiva, tentando impor o ritmo para fazer o dever de casa.

0’ Começa! A bola está rolando para o confronto entre Vitória e Santa Cruz, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:56 Quase tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar no Barradão.

15:54 Hino nacional sendo executado neste momento.

15:52 Vitória e Santa Cruz estão no gramado do Barradão.

15:48 No técnico do Santa Cruz, Doriva estão nos camarotes do Barradão acompanhando a partida.

15:45 Encerrado o aquecimento dos jogadores no gramado do Barradão. Dentro de instantes, eles vão voltar para a bola rolar.

15:36 Já o Santa Cruz tem os seguintes jogadores correndo risco de ficarem de fora da próxima rodada por conta do terceiro cartão amarelo: Tiago Cardoso, Wellington Cézar, Keno, Léo Moura, Wallyson, Mário Sérgio e Derley

15:34 O Vitória conta com uma lista de jogadores com dois cartões amarelos, que em caso de nova punição nesta partida vão ficar suspenso para a próxima rodada. Os pendurados são: Marinho, Kanu, Flávio, Norberto, Tiago Real, José Welison e Amaral

15:32 Já o Santa Cruz não conta com três jogadores para esta partida, sendo um titular absoluto, o zagueiro Neris. Além dele, o lateral-direito Vítor e volante Wellington Cézar também estão lesionados.

15:30 O Vitória conta com alguns desfalques para este jogo. Não poderão participar desta partida os seguintes atletas: Euller e Victor Ramos, ambos suspensos e o lesionado Guilherme Mattis.

15:26 Elenco do Vitória está no gramado do Barradão para fazer o trabalho de aquecimento.

15:25 O técnico interino Adriano Teixeira terá os seguintes atletas para utilizar no decorrer de partida: Edson Kolln; Wellington, Allan Vieira, Jadson, Renantinho, Danilo Pires, Wallyson, Bruno Moraes e Matías Pisano.

15:20 O tricolor vai entrar em campo com a seguintes formação: Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Corrêa, Derley, Arthur, João Paulo e Keno; Grafite.

15:15 Santa Cruz escalado! O técnico interino Adriano Teixeira promove o retorno do atacante Arthur ao time titular no lugar do volante Jadson. Quem também ganha uma chance é o zagueiro Luan Peres, que terá a missão de substituir Neris, lesionado.

15:10 O técnico Vagner Mancini terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Caíque; Amaral, Tiago Real, Serginho, José Welison, Alípio, Dagoberto, David, Nickson, Marcelo, Leandro Domingues, Rodrigo Ramallo.

15:10 O Leão da Barra vai jogar com: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanú e Diego Renan; Willian Farias, Flávio, Vander, Cárdenas e Marinho; Kieza.

15:05 Vitória escalado! O técnico Vagner Mancini promove as entradas de Ramon e Diogo Mateus nas vagas dos suspensos zagueiro Victor Ramos e lateral-esquerdo Euller, respectivamente.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários do Barradão. Fica agora a expectativa para a divulgação das escalações.

Estádio Manoel Barradas, conhecido como Barradão, será o palco do confronto desta tarde entre Vitória e Santa Cruz , válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Santa Cruz na rodada passada vinha com o objetivo de encerrar a sequência de três jogos sem vencer para escapar da zona de rebaixamento e ganhar mais tranquilidade. Os tricolores, entretanto, não conseguiram segurar o São Paulo, no Arruda, em Recife, Pernambuco, no domingo (7), e, sem apresentar um bom futebol, foram derrotados por 2 a 0, com o atacante Chavéz fazendo os dois gols do tricolor paulista.

Na última rodada, o Vitória teve pela frente um duelo com o líder Palmeiras, no sábado (6), na Arena Palmeiras, em São Paulo. Os alviverdes mostraram certa superioridade, assim, os baianos acabaram sendo batidos por 2 a 1. Os gols do time paulista foram marcados por Lucas Barrios e Cleiton Xavier, enquanto Thiago Martins (contra) diminuiu para o rubro-negro baiano.

Já o Santa Cruz vem tendo um desempenho bem aquém do esperado na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor começou o campeonato como a grande surpresa promovendo boas apresentações e placares elásticos, mas acabou perdendo folego logo nas primeiras rodadas e obteve uma longa sequência negativa, que fez o time passar a ser um integrante da zona do rebaixamento, mesmo com algumas vitórias neste tempo, acabou continuando na parte de baixo da tabela. A equipe Coral tem cinco vitórias, três empates e 11 derrotas, ficando na incomoda 19ª colocação, com 18 pontos.

O Vitória vem fazendo uma campanha até tranquila na Série A do Campeonato Brasileiro. O time ainda não passou a ser um integrante da zona de rebaixamento, pois sempre mantém uma distância considerável, mas nos últimos jogos acabou caindo de rendimento e agora está vendo a parte de baixa da tabela cada vez mais próxima. O Leão até o momento tem cinco vitórias, sete empates e sete derrotadas, ocupando a 14ª posição, com 22 pontos.

No Barradão, a última vez que Vitória e Santa Cruz se enfrentaram foi no dia 14 de agosto de 2015. O Leão aproveitou o bom momento que vivia na Série B do Campeonato Brasileiro, não tomou conhecimento do adversário e manteve firme o sonho de retornar à elite do futebol nacional com um triunfo por 2 a 1. Os gols do time baiano foram marcados por Escudero e Élton, enquanto Luisinho diminui para o tricolor pernambucano.

A última vez que Vitória e Santa Cruz estiveram duelando pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 15 de maio deste ano. O confronto, válido pela primeira rodada, realizado no Arruda, em Recife, Pernambuco, acabou tendo como vencedor o tricolor. Embalado pela conquista da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, o tricolor encontrou facilidade para bater o adversário rubro-negro por 4 a 1. Os gols do time Coral foram marcados por Grafite (2x), Fernando Gabriel e Keno, enquanto Kieza fez para o Leão baiano.

Vitória e Santa Cruz já estiveram frente a frente em 12 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time baiano leva uma pequena vantagem ante os pernambucanos. O rubro-negro saiu de campo comemorando em quatro jogos, enquanto o tricolor triunfou em três confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em cinco embates.

O confronto é de suma importância para o Santa Cruz, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. Até o momento do desempenho do tricolor não está sendo satisfatório, pois o time vem caindo drasticamente de rendimento de rodada em rodada e se afundando na zona de rebaixamento. Triunfar neste duelo pode significar uma saída da zona de rebaixamento e mais tranquilidade para o elenco que vem sofrendo forte pressão por parte da torcida.

O Vitória vem para este confronto com o objetivo de triunfar para se distanciar da zona de rebaixamento da competição. A equipe rubro-negra vem caindo de produção e precisa se recuperar o quanto antes para não ficar ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o Leão da Barra só venceu um. Desta maneira, é preciso triunfar para não sofrer grande pressão no campeonato.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vitória x Santa Cruz , partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, no Barradão, em Salvador, Bahia.