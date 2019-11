Resultado Botafogo x Sport na Série A do Campeonato Brasileiro (3-0)

23:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado (20) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

22:58 A 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada apenas no próximo final de semana. O Botafogo vai entrar em campo, entretanto, apenas na segunda-feira (29) para fazer um duelo, às 20h00, diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Já o Sport terá um confronto no domingo (28), às 18h30, contra o Internacional, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

22:56 O estádio Mário Helênio recebeu um público de 4.771, gerando uma renda de R$ 64.540,00.

22:55 Com o resultado desta noite, o Botafogo continua na 13ª colocação, com 26 pontos. Já o Sport caiu para a 12ª posição, com 26 pontos.

49’ Fim de jogo! O Botafogo continua em ótima recuperação na competição e consegue uma importante vitória por 3 a 0 diante do Sport, que encerra a sequência positiva.

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rodrigo Pimpão entra com liberdade pela direita, bate cruzado e Magrão espalma para frente. Camilo aproveita o rebote e, sem marcação, chuta para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

41’ Lenis faz boa jogada pela esquerda e chuta colocado para fora, com perigo.

40’ Última alteração no Botafogo: Sai: Sassá. Entra: Rodrigo Pimpão.

37’ Amarelo! Paulo Roberto faz falta dura no campo de ataque e é punido com cartão.

36’ Amarelo! Dierson faz falta dura em Gabriel Xavier e recebe cartão.

35’ Última alteração no Sport: Sai: Renê. Entra: Túlio de Melo.

34’ Lenis acerta ótimo passe para Renê chegar chutando pela esquerda e acertar a trave.

29’ Modificação no Botafogo: Sai: Fernandes. Entra: Leandrinho.

28’ Uuuhhh! Renê faz bom cruzamento pela esquerda e Luís Carlos Ruiz sobe mais alto que a marcação para cabecear para fora.

23’ Rogério avança pela esquerda, pedala na frente da marcação e chuta fraco para fácil defesa de Sidão.

19’ Alteração no Botafogo: Sai: Airton. Entra: Dierson.

16’ Sidão! Lenis recebe dentro da área, limpa a marcação com qualidade e chuta para grande defesa do goleiro alvinegro.

14’ Lenis recebe passe de Rogério, se livra da marcação e chuta cruzado para fora.

13’ Lenis recebe bom passe de Rithely, fica livre pelo meio e chuta errado para longe da meta.

11’ Modificação no Sport: Sai: Edmílson. Entra: Luís Carlos Ruiz.

10’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Lenis.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Emerson cobra falta, Magrão espalma a bola de maneira bizarra e Sassá aproveita o rebote para tentar duas vezes e aumentar a vantagem. Festa da torcida alvinegra.

5’ Amarelo! Samuel Xavier derruba Neilton perto da entrada da área e acaba recebendo o primeiro cartão do jogo.

3’ Rogério trabalha pela esquerda e toca para Edmílson, mas passe sai muito forte e a defesa fica com a bola.

2’ Diogo Barbosa recebe pela esquerda de ataque e arrisca um chute forte para longe da meta.

0’ Começa o segundo tempo!

22:04 Sport de volta para o segundo tempo. Equipe é a mesma da primeira etapa.

22:02 Botafogo de volta para o segundo tempo, sem alterações.

47’ Fim do primeiro tempo!

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Paulo Roberto falha feia na saída de jogo, Ronaldo Alves demora demais para ir e Sassá pega pela direita, puxa para o meio e chuta rasteiro. A bola desvia no chão e vai para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

45’ Dois minutos de acréscimos.

41’ A partida recomeça e parece que tudo está normal com o meia-atacante Everton Felipe.

40’ Jogo paralisado para atendimento ao meia-atacante Everton Felipe, que se machucou sozinho no momento do cruzamento.

39’ Edmílson puxa contra-ataque tocando para Everton Felipe pela direita. Ele avança bem e cruza para área, mas Sidão sai bem do gol e defende.

38’ Paulo Roberto recebe pela esquerda, encontra liberdade e avança para frente da área chutando para fora.

31’ Na trave! Neilton faz ótima jogada, entra na área e chuta para o gol. A bola desvia em Renê, tira Magrão do lance e para no travessão.

28’ Uuuhhh! Neilton encontra espaço pela direita, avança bem e cruza forte com perigo. Quase Sassá chega e completa para o gol.

27’ Rithely acerta um lindo passe para Gabriel Xavier, que entra na área e chuta em cima da marcação.

24’ Jogo com muitas faltas duras até o momento e o árbitro não mostrou cartão.

21’ Gabriel Xavier cobra a falta cobrando por fora da barreira e a bola vai para fora.

20’ Falta! Gabriel Xavier rouba a bola no meio-campo, avança com liberdade e toca para Rogério pela esquerda partir para cima e ser derrubado por Renan Fonseca na entrada da área.

18’ Uuuhhh! Camilo cobra falta jogando por cima da barreira, a bola pega uma curva e passa perto da meta.

17’ Neilton puxa pela esquerda, vai para entrada da área e acaba sendo derrubado. Árbitro marca falta, que pode levar perigo.

15’ Edmílson puxa contra-ataque pela esquerda, avança até a entrada da área e tenta tocar para Everton Felipe, mas erra.

11’ Camilo recebe bom passe de Airton, avança com liberdade pelo meio e resolve arriscar de longe para longe.

8’ Uuuhhh! Rogério recebe na entrada da área, ajeita com qualidade e chuta para o gol. A bola, entretanto, pega no travessão e não entra. Quase um golaço do Leão.

7’ Camilo levanta a bola na área em cobrança de escanteio e Renan Fonseca cabeceia para fora.

3’ Gabriel Xavier recebe bom passe de Renê, gira na frente dos defensores e toca para Everton Felipe ser desarmado pela forte marcação.

2’ Sassá puxa contra-ataque pelo meio, com espaço, e toca para Camilo entrar na área pela esquerda. Ele chuta em cima da marcação e ganha escanteio.

0’ Começa! A bola está rolando para o confronto entre Botafogo e Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

20:56 Fim da execução do hino nacional brasileiro! Dentro de instantes, a bola vai rolar.

20:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

20:54 Botafogo e Sport estão no gramado!

20:40 Torcedor brasileiro em festa nesta noite! A Seleção Brasileira venceu a Alemanha nos pênaltis por 5 a 4, depois de empatar no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1, e conquistou o primeiro Ouro da história. Agora não falta mais nada! Campeão de tudo!

20:35 Os times estão fazendo o trabalho de aquecimento para o jogo de logo mais.

20:30 O técnico Oswaldo de Oliveira tem os seguintes jogadores no banco de reservas para o decorrer de partida: Agenor; Durval, Apodi, Mansur, Serginho, Rodrigo Mancha, Clayton, Lenis, Mark González, Luís Carlos Ruiz e Túlio de Melo.

20:25 O Leão vai jogar com a seguinte formação: Magrão; Samuel Xavier, Mathues Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Everton Felipe, Gabriel Xavier e Rogério; Edmílson.

20:20 Sport escalado! Técnico Oswaldo de Oliveira mantém Paulo Roberto na cabeça da área e Renê entra no lugar de Rodney Wallace.

20:15 O técnico Jair Ventura tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Helton Leite; Diego, Joel Carli, Emerson Silva, Victor Luís, Dierson, Leandrinho, Gervasio Núñez, Vinícius Tanque, Salgueiro, Rodrigo Pimpão e Luís Henrique.

20:10 O Fogão vai entrar em campo com: Sidão; Luis Ricardo, Emerson, Renan Fonseca e Diogo Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso, Fernandes e Camilo; Neilson e Sassá.

20:05 Botafogo escalado! Técnico Jair Ventura não promove novidades e coloca em campo o time que já era esperado por todos.

20:00 Os dois times já estão no estádio para este confronto de logo mais. Fica a expectativa para a divulgação das duas escalações.

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, conhecido como Helenão, será o palco do confronto desta noite entre Botafogo e Sport Recife , válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação

O Sport na rodada passada vinha com o objetivo de manter a sequência de vários jogos sem perder. O confronto foi no sábado (13) diante do Flamengo, na Arena Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Apesar de o adversário também está embalado, os leoninos mostraram certa superioridade desde o início e venceram o duelo por 1 a 0. O gol do rubro-negro pernambucano foi marcado por Edmílson.

Na última rodada, o Botafogo teve pela frente um duelo com o São Paulo, no domingo (14), no Morumbi, em São Paulo. Os alvinegros conseguiram segurar o ímpeto do adversário tricolor e acabaram obtendo um grande resultado para as pretensões do time na competição nacional. De maneira suada e no último minuto, os cariocas garantiram a vitória pelo placar mínimo. O gol foi marcado por Sassá.

Já o Sport está conseguindo fazer um campeonato bem mais tranquilo do que se esperava por conta de uma sequência positiva. O início leonino na competição foi nebuloso, com vários tropeços principalmente dentro de casa. A recuperação aconteceu ao longo das rodadas e agora os rubro-negros querem buscar somar mais pontos para evitar ficar próximo da zona de rebaixamento novamente. O Leão tem sete vitórias, cinco empates e oito derrotas, ficando na 11ª colocação, com 26 pontos.

O Botafogo vem fazendo um campeonato de altos e baixos. A equipe começou a competição com resultados péssimos e futebol muito péssimo, mas conseguiu entrar nos trilhos e nas últimas rodadas vem se recuperando bem, entrando em uma boa fase com a chegada de alguns reforços. Sendo assim, o time carioca deixou a zona de rebaixamento e busca agora uma tranquilidade maior. A equipe alvinegra obtém até o momento seis vitórias, cinco empates e oito derrotadas, ocupando a 13ª posição, com 23 pontos

No Mário Helênio, esta será a primeira vez que Botafogo e Sport vão se enfrentar. Entretanto, com mando dos cariocas, a última vez que os dois times estiveram fazendo um embate foi no dia 19 de outubro de 2014. O duelo, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, acabou ficando no empate por 1 a 1. Diego Souza abriu o placar para o Leão, enquanto Wallyson empatou para o alvinegro carioca.

A última vez que Botafogo e Sport estiveram duelando pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 22 de maio deste ano. O confronto, válido pela segunda rodada, realizado na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, acabou sendo encerrado no empate. Os dois times ainda buscavam se encontrar na competição e estavam apresentando um futebol muito aquém do esperado, desta maneira, empataram por 1 a 1. O gol do Leão foi marcado por Diego Souza, enquanto Fernandes fez para o alvinegro.

Botafogo e Sport já estiveram frente a frente em 26 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time carioca leva uma pequena vantagem ante os pernambucanos. O alvinegro saiu de campo comemorando em dez jogos, enquanto o rubro-negro triunfou em nove confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em sete embates.

O Sport também chega empolgado para o duelo desta noite. Os rubro-negros conseguiram ganhar uma certa tranquilidade na competição nacional com uma sequência de bons resultados, que proporcionaram criar uma certa distância para as equipes estão na zona de rebaixamento e encostar nos times que estão mais na parte de cima da tabela. Um triunfo nesta noite será fundamental para os leoninos confirmarem a recuperação e não se preocuparem tanto com rebaixamento.

O Botafogo vem embalado para este confronto. A equipe, que recentemente perdeu seu técnico Ricardo Gomes para o São Paulo, está em franca recuperação na competição nacional e já vislumbra uma tranquilidade maior para o segundo turno, sem ficar com grande ameaça de rebaixamento. Vencer neste duelo significará até começar a sonhar com voos mais altos daqui para frente.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Sport, partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h00, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, Minas Gerais.