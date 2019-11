O Brasil é campeão olímpico em Rio 2016

PÊNALTIS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL BRASIL O O O O O 5 ALEMANHA O O O O X 4

ACABOOOOOOOOOOOOOU! NEYMAAAAAAAAAAAR CONVERTE O PÊNALTI E O BRASIL É CAMPEÃO OLÍMPICO!

WEVERTON DEFENDE O PÊNALTI DE PETERSON!

GOL DO BRASIL! Luan, com categoria, converte!

GOL DA ALEMANHA! Camisa 5 cobra forte e no canto!

GOL DO BRASIL! Rafinha cobra com bola de um lado e goleiro do outro!

GOL DA ALEMANHA! Brandt cobra com categoria!

GOL DO BRASIL! Marquinhos cobra com categoria!

GOL DA ALEMANHA! Gnabry bate mal, Weverton toca nela, mas a bola entra.

GOL DO BRASIL! Renato Augusto coverte!

GOL DA ALEMANHA! Ginter abre o placar!

PÊNALTIS! Weverton foi o goleiro que mais pegou pênaltis no Brasileirão 2015! No entanto, vale lembrar que Fernando Prass foi convocado por ser especialista na marca da cal, mas foi cortado por lesão.

120' E teremos penalidades...

119' Minuto final!

118' Vamos, Brasil!

117' Cada ataque é um sufoco. Meu Deus!

116' Luan tentou jogada pela direita, mas chute de primeira explode na zaga.

115' O Brasil se defende como pode, ataca com tudo, mas erra demais na frente.

114' MEU JESUS... Cruzamento da direita, Rodrigo Caio furou e quaaase Gnabry fica de frente pra rede.

113' Lançamento pra Neymar, mas ele estava impedido.

112' Vaaaaias para o time alemão. Troca de passes sem nenhum objetivo.

111' Alemanha se assusta e agora troca passes pra cadenciar a partida.

110' FORA! Neymar recebe pela esquerda, tenta colocado, mas a bola subiu demais.

109' RAFINHA... Foi inverter de lado e quase mandou a bola em Copacabana.

108' Novamente Felipe Anderson faz a jogada mas o cruzamento encontra a zaga alemã manda em escanteio.

107' Neymar manca no gramado. Preocupa.

106' DEFENDEU! Felipe recebe na frente, fica de mano e a bola explode o peito do goleiro. Impressionante!

105' Vamos lá.

Só trocar de lado e voltar a rolar a bola.

105' Fim de primeiro tempo.

104' Vaaaaaaaaaaaaamos, Brasil!

103' Wallace recebe na linha de fundo, mas sai com bola e tudo.

102' As emoções seguem fortes.

101' A posse é da Alemanha, mas não quer correr riscos.

100' Torcida brasileira quieta no Maracanã. Draaaaama no RJ.

99' Brasil ocupa mais o campo de ataque. Alemanha troca passes.

98' Cada ataque é um sufoco. A Alemanha chega forte.

97' MINHA NOSSA.... Passe por cima para velocidade Gnabry. O alemão se jogou, deu de cobertura e Weverton só olhou. Jesus...

96' AAAAAAAH, LUAN! Lançamento pra Luan, que recebe em velocidade, tenta o corte em dois, mas a zaga alemã trava o chute.

95' MUDA O BRASIL: Gabriel Jesus sai e entra Rafinha.

94' Pancada de Gabriel Jesus. Caberia um cartão.

93' Partida com enormes emoções. Vale o ouro!

92' Gabriel Jesus recebe em velocidade, fica de mano, mas a marcação chega firme pra cortar.

91' Marquinhos força jogada pela direita, mas passe sai em lateral.

90' Começou!

Dois tempos de 15 minutos. Caso siga o empate, penalidades.

Final de partida no tempo normal e a decisão do ouro irá para o tempo extra.

93' Teremos prorrogação.

92' Minuto final.

91' Ninguém quer se arriscar.

90' MAIS TRÊS MINUTOS!

89' Wallace arrisca de fora, mas sem nenhum perigo.

88' AMARELO, SULE. Entrou atrasado em Gabriel Jesus.

87' Assim teremos prorrogação.

86' A torcida no Maraca fica apreensiva!

85' Reta final de jogo.

84' As emoções não acabam!

83' SAAAAAI! Alemanha arranca após erro brasileiro e Meyer bate curzado, assustando o time brasileiro.

82' A Alemanha se segura, mas é perigosa no contra-ataque.

81' Momentos finais. Vamos, Brasil!

80' Cabeçada de Wallace, mas o goleirão alemão sai firme na bola.

79' Pressão brasileira!

78' MEU DEUS DO CÉÉÉÉÉU! Brasil gira toda a área alemã, mas não consegue finalizar! A torcida cresce!

77' Maaaaaais uma finalização péssima do Brasil. Ainda assim, põe pressão!

76' Luan recebe na meia-lua, mas chuta nas mãos do goleiro.

75' AAAAAAAH FELIPE! Neymar roubou a bola, enfiou pra Felipe Anderson, mas ele demorou uma eternidade pra finalizar.

74' MUDA A ALEMANHA: Selke sai e entra Petersen.

73' Jogada ensaiada, mas Rodrigo Caio mandou nas mãos do goleiro.

72' Gabriel Jesus é desequilibrado no alto e a falta é marcada. Frontal, mas bem longe.

71' Luan faz finta, cai, pede pênalti, mas o juizão mandou seguir.

70' A tendência é que Luan seja mais adiantado para o ataque.

69' MUDA O BRASIL: Gabigol sai e entra Felipe Anderson.

68' Tljan manda de fora, mas a bola passa sem perigo em linha de fundo.

67' Gol alemão foi o primeiro tomado pelo time brasileiro.

66' Mais um bom ataque alemão, mas novamente Marquinhos afasta.

65' Jogo nervoso. Maracanã tenso.

64' MUDA A ALEMANHA: Bender sai e entra Promel.

63' Boa chegada alemã pelo meio, mas Meyer é travado por Marquinhos.

62' FOOOOOOOOOOOOORA! Renato arranca pela direita e cruza rasteiro. Gabriel Jesus se antecipa e a bola passa raspando o gol alemão. Ótima chance!

61' Alemanha domina a partida. Brasil descontrolado.

60' Torcida brasileira dá uma silenciada. Precisa crescer.

59' Dessa maneira, teremos prorrogação.

58' AI MEU DEUS... Jogada alemã na base dos passes e cruzamento da direita encontra Meyer livre no meio da zaga pra bater de primeira e empatar o jogo.

57' GOOOL, MEYER, DA ALEMANHA.

56' Alemanha tentava ataque pela direita, mas Marquinhos cortou.

55' Partida bem tática. Brasil não desiste de nenhum lance e recupera a bola logo após perder.

54' Nenhuma chance ainda. Recomeço com ritmo menos intenso agora.

53' Lars Bender mete a mão na bola e o jogo é parado. Brasil parte ao ataque.

52' Jogo aberto nesse começo. Os dois times bem ofensivos.

51' Alemanha chegava pela esquerda, mas a bola saiu forte demais em tiro de meta.

50' A nossa Marta está presente no Maraca. Pé quente!

49' Levantamento na área brasileira, mas a zaga alemã afasta.

48' Gabriel Jesus na esquerda e toma o rapa. Brasil tem boa chance lateral.

47' AMARELO, SELKE. Entrou em discussão com Rodrigo Caio.

46' Gnabry arrisca de fora, mas a bola explode na zaga e o Brasil se salva.

45' SÓ VAI, BRASIL!

É agora, Brasil. Vamos rumo ao ouro.

Times retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete. As emoções serão enormes!

Partida complicada. Alemanha meteu três bolas na trave, Brasil teve mais a posse, mas pouco agride.

O OURO ESTÁ VINDO! Neymar decidiu no primeiro tempo e o Brasil vai vencendo a Alemanha na tão desejada final olímpica.

45' Fim de primeiro tempo.

44' Minuto final.

43' AMARELO, GABIGOL. Por reclamação.

42' Bola longa pra Gabigol, mas o atacante estava impedido.

41' Neymar tenta um carretilha pra cima da marcação, mas falhou no lance.

40' Reta final.

39' Ataque alemão era forte, mas ainda bem que Marquinhos travou e Weverton ficou com a sobra.

38' Bola longa pra Neymar, mas a cobertura alemã foi bem pra deixar sair.

37' Brasil cadencia o ritmo, trabalha o meio campo.

36' A torcida faz a festa no Maracanã. Pra acender o time!

35' Calma, Brasil. Vamos trabalhar essa bola e matar o jogo.

34' NO TRAVESSÃO! Falta batida e Gnabry desvia. Weverton só olha e a bola pega no travessão! Hoje, o ouro vem!

33' Gabriel Jesus dá pancada forte a dois passos da área e a Alemanha tem ótima chance!

32' Gabigol puxa contra-ataque, mas demora demais pra passar e perde a chance.

31' WEEEEEEEEEEEEVERTON! Bagunça na área brasileira, Brandt recebe e bate da marca do pênalti, mas Weverton faz grande defesa!

30' NO TRAVESSÃO! Falta batida da esquerda, a bola passa por todo mundo, Weverton só olha e a bola pega no travessão! Meu Deus!

29' A Alemanha tenta respirar. Brasil domina a partida!

28' AMARELO, ZECA. Pancada fora da bola em Selke.

27' FESTA NO MARACA! O torcedor canta alto e faz a festa!

26' O OURO VEM! Falta batida com maestria. A bola vai onde a coruja dorme, pega na trave, desce no chão e morre na rede! O OURO VEM!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASIL!!!!!!!!!!!!!!!!!

24' Entrada forte em Neymar e o jogo é parado. Falta frontal para o Brasil. Chance ótima.

23' Alemanha escapa pela direita, mas cruza nas mãos de Weverton.

22' Cruzamento na área, Renato Augusto chega pra cabecear, mas manda em linha de fundo.

21' Alemanha bem consciente do que fazer. Pouco se arrisca.

20' Partida nervosa. Poucas chances de gol.

19' Luan ia escapando de três marcadores, mas toma o rapa e o jogo é parado.

18' Ataque de Renato Augusto pela esquerda, mas a zaga alemã manda em escanteio. Pressão!

17' Vale medalha de ouro!

16' Brasil tem maior posse de bola. Mas pouco finaliza.

15' Alemanha tenta cadenciar um pouco mais o jogo. Partida muito corrida.

14' A torcida joga junto, o Maracanã canta junto!

13' QUAAAAAAASE! Ataque brasileiro pela esquerda e Luan finaliza de primeira, mas travado pela marcação alemã.

12' Brasil se anima e trata de ocupar mais espaços ofensivos.

11' Até o momento, melhor chance foi alemã, mas com Brasil muito veloz.

10' Meu amigo, essa final promete e muito!

9' MEU JESUS AMADO! Gnabry faz jogada pela canhota, rola pra Brandt, que bate colocado de fora e a bola carimba o travessão de Weverton.

8' Alemanha tenta respirar na partida. Jogo começa muito corrido.

7' Brasil aperta a marcação, mas ataque com Gabriel Jesus é parado com impedimento.

6' Jogo começa a mil. Os dois times intensos e a torcida participa junto.

5' Pegada forte em Renato Augusto. Jogo parado.

4' OLHA ELES! Enfiada de Gnabry e Weverton saiu com os pés pra evitar gol alemão.

3' Gabriel Jesus tenta jogada pela esquerda, mas força demais e a bola sai em linha de fundo.

2' Alemanha tenta chegar pela direita, mas chute de Brandt é travado pela marcação.

1' Vale o ouro! O primeiro pra Alemanha ou Brasil!

0' É PRA FAZER HISTÓRIA, BRASIL!

Alemanha com camisa cinza, calção e meias pretas.

Brasil com camisa amarela, calção azul e meias brancas.

Penúltimo dia de olimpíada! O Rio de Janeiro pode ver o Brasil quebrar uma longa sina.

Preparação final para a grande decisão! As emoções afloram! Está chegando a hora.

Usain Bolt está nas arquibancadas do estádio. Que presença ilustre!

Arrepia! Lindo momento no Maracanã!

Com o Maracanã intenso, o Hino Nacional arrepia o Brasil!

Hino Nacional da Alemanha no Maraca.

As bandeiras entram! As equipes vão entrando no gramado.

Tite está presente no Maracanã. Treinador da equipe principal prestigia os meninos.

O momento decisivo vai chegando. A hora do ouro do futebol masculino.

Equipes acabam o processo de aquecimento. Retorno aos vestiários para o momento de preparação.

Os arredores do Maraca lotado! A torcida aumenta a cada instante.

O centro de imprensa faz apostas com valores de cinco reais.

A chuva cai de leve no Maraca. E o público aumenta nas arquibancadas.

Equipes no processo de aquecimento. A torcida vaia demais a equipe alemã.

A torcida segue chegando. Teremos ótimo público novamente.

Será o encontro da melhor defesa (Brasil) contra o melhor ataque (Alemanha).

A VAVEL Brasil está presente no Maraca para o tempo real.

Mais cedo, a Nigéria venceu Honduras por 3 a 2 e ficou com o bronze na modalidade.

Alemanha confirmada com Horn, Toljan, Ginter, Süle e Klostermann; S. Bender, Brandt, L. Bender, Meyer e Gnabry; Selke.

Chuva cai no Maracanã e as filas são enormes do lado de fora do estádio.

Time terá Weverton, Zeca, R. Caio, Marquinhos, D. Santos, Walace, R. Augusto, Luan, G.Jesus, Gabigol e Neymar.

BRASIL ESCALADO!

A presença do público vai aumentando. Expectativa de mais de 70 mil pessoas!

Menos de uma hora para a bola rolar. Ansiedade toma conta dos torcedores!

1984, 1988 e 2012. São três pratas em olimpíadas para o Brasil no futebol. O ouro vem hoje?

A chuva ameaça cair no Maracanã. Público ainda baixo.

Dos últimos campeões nos jogos, nenhum são europeus. Argentina, duas vezes, e México, na edição passada, foram os últimos.

Dentre todos os times campeões mundiais, apenas Brasil e Alemanha nunca tiveram a chance de ter o ouro no peito. Hoje, um deles seguirá de fora.

O Brasil, que conquistou antecipadamente, sua melhor campanha na história olímpica, pode somar mais um ouro e inédito, no futebol.

A pressão pra cima dos brasileiros é bem maior do que a presão nos alemães. Isso pode definir os rumos da partida.

Verdade é que a Alemanha traz um time alternativo pra essa competição, mas ainda assim, o time sobrou dentro do torneio. Já o Brasil traz o que melhor podia, inclusive Neymar.

O clima de revanche é tentado ser deixado de lado, mas os 7 a 1 seguem frescos nas mentes dos brasileiros. O primeiro ouro pode vir contra eles.

Há quatro anos, o Brasil perdia nova chance de conquistar o ouro olímpico, derrotado pelo México na final, em Londres. Neste sábado, no Rio de Janeiro, a oportunidade de conquistar o título inédito surge novamente, mas a seleção, sob a liderança de Neymar, precisará se vingar da temida Alemanha.

Após três vices, Seleção Brasileira tem sua melhor oportunidade para conquistar o ouro olímpico

É verdade que uma vitória sobre a equipe olímpica alemã, repleta de jogadores sub-23, não terá o mesmo peso do que se os adversários fossem os comandados do técnico Joachim Low, responsáveis pelo fatídico 7 a 1, mas ajudaria a cicatrizar parte da ferida aberta na Copa do Mundo de 2014 e a amenizar a crise de resultados e de identidade que vive o futebol do Brasil.

Para isso, o técnico Rogério Micale conta com um trunfo: o craque Neymar. O atacante do Barcelona, maior nome do futebol nos Jogos Rio-2016, não teve o nome manchado pela histórica goleada sofrida diante dos alemães no Mundial, porque não estava em campo devido à lesão na coluna sofrida na partida anterior, contra a Colômbia, pelas quartas de final.

A história não se apaga: final olímpica não será revanche do 7 a 1

m meio aos sentimentos de vergonha e humilhação pós-Copa, um fio de esperança no torcedor brasileiro nascia de uma dúvida: e se Neymar tivesse jogado? A pergunta nunca terá resposta, já que são times diferentes, disputando um torneio diferente em um cenário diferente, mas Neymar estará em campo no Maracanã, após trilhar junto com a seleção um caminho que não foi só de flores nos Jogos Rio-2016.

Tida como favorita ao ouro, a seleção, repleta de promessas do futebol brasileiro e com um ataque formidável no papel, com Gabriel Jesus e Gabigol fazendo a linha de frente ao lado de Neymar, teve início assustador de competição. Nos dois primeiros jogos, dois empates sem gol contra as fraquíssimas equipes da África do Sul e Iraque que renderam duras críticas ao time e principalmente a Neymar, convocado para guiar os jovens rumo ao ouro.

Ausente nos últimos fracassos, Neymar tem segunda chance para ser o herói olímpico brasileiro

Os insucessos obrigaram Micale a mexer na equipe e a seleção acabou encontrando sua formação ideal. Entra Luan, sai Felipe Anderson. Entra Wallace, sai Thiago Maia.

Destaque silencioso: defesa do Brasil ainda não sofreu gols nos Jogos Olímpicos

Com os dois jogadores do Grêmio na equipe titular, o Brasil se mostrou muito mais coeso e o ataque menos isolado. O resultado foram três vitórias animadoras: 4 a 0 sobre a Dinamarca para garantir a vaga, 2 a 0 sobre a Colômbia, pelas quartas de final, e impressionantes 6 a 0 diante de Honduras no Maracanã, palco da final deste sábado.

No espaço de uma semana, as críticas deram lugar aos elogios, as dúvidas foram substituídas por certezas. Agora, resta apenas uma partida Brasil x Alemanha, contra a temida algoz, valendo o inédito ouro olímpico. Do lado alemão, a ordem é desassociar a seleção olímpica do 7 a 1. “Este resultado não me interessa”, sentenciou o técnico Horst Hrubesch. “São duas equipes diferentes. Aqui o importante é que estamos na final, é o nosso sonho”.

Neymar, Gabriel Jesus, Luan e Gabigol: o novo quarteto mágico do Brasil

De fato, são duas equipes diferentes. O único atleta que estava no Mineirão em 8 de julho de 2014 e que estará no Maracanã neste sábado é o zagueiro Matthias Ginter, campeão do mundo com a Alemanha, mas sem entrar em campo. Agora, é titular do time olímpico.

Assim como o Brasil, a Alemanha não teve início de Jogos Rio-2016 animador, mas acabou na final graças à força de sua camisa e um esquema tático parecido com o da seleção principal de Low, baseado no jogo coletivo, troca de passes e controle da partida Brasil x Alemanha hoje.

Na fase de grupos, dois empates com México e Coreia do Sul e uma goleada previsível sobre Fiji (10-0), o que lhe valeu a segunda vaga no mata-mata. Nas quartas, triunfo sobre Portugal. A Nigéria foi seu último desafio para chegar à final e a vitória de (2-0) deu o direito aos alemães tentaram novamente destruir os sonhos brasileiros.

