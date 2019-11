Resultado Coritiba 2x1 Santos no Campeonato Brasileiro Rio 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Pelo Brasileirão, o Coritiba irá até o Morumbi enfrentar o São Paulo, no domingo às 16h. Já o Santos receberá o Figueirense na Vila Belmiro, domingo às 11h.

Agora é hora de virar a chave! O Coritiba irá até o Barradão enfrentar o Vitória pela Copa Sul-America na quinta-feira, enquanto o Santos receberá o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Coritiba pula para a 14ª posição, com 25 pontos. Já o Santos se mantém na 4ª posição com 36 pontos, mas pode cair para a 5ª posição, caso o Corinthians ganhe amanhã.

FINAL DE PARTIDA NO ALTO DA GLÓRIA! Coritiba 2 x 1 Santos

47' Cartão amarelo para Jean Mota, do Santos.

46' Última alteração no Coxa: Sai: Raphael Veiga / Entra: Thiago Lopes

45' Três minutos de acréscimos.

42' Última alteração no Santos: Sai: Copete / Entra: Rodrigão

40' O jovem jogador recebeu na entrada da área e acertou um chutaço, no ângulo de Vanderlei. Pintura. Coxa 2 a 1.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CORITIBA! É DE IAGO!

40' Alteração no Santos: Sai: Vitor Bueno / Entra: Joel

37' WIIIIIIIIIILSON!!! Jean Mota cobra a falta na cabeça de Gustavo Henrique que tocou para um milagre do goleiro paranaense.

32' NA TRAAAAAAAAAAVE!! Iago roubou a bola de Caju e serviu Evandro que na cara do Vanderlei, acertou a trave.

31' Primeira alteração no Santos: Sai: Lucas Lima / Entra: Jean Mota

29' Alteração no Coxa: Sai: Neto Berola / Entra: Iago

27' Raphael Veiga cruzou, Evandro tocou para o meio e Kleber apareceu para empatar a partida. 1 a 1

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! É DE KLEBER!!!

26' UHH! Kleber arrisca de longe, mas a bola passa à direita do gol de Vanderlei.

22' Coxa ensaia uma pressão maior, mas abusa dos cruzamentos errados.

15' Alteração no Coritiba: Sai: César Benítez / Entra: Evandro

13' João Paulo recuou mal a bola, de graça para Ricardo Oliveira que limpou Wilson e abriu o placar. Santos 1 a 0.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE RICARDO OLIVEIRA!

5' Cartão amarelo para Gustavo Henrique, do Santos.

4' UHHHHHHHHHHHHH!!! Vitor Bueno puxa o contra-ataque santista, e bate forte no canto. Juninho desvia e tira o gol do Peixe.

3' Pressionado pela vitória parcial do Cruzeiro, que o coloca no Z-4, o Coxa parte para cima.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes voltando para o gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Coritiba 0 x 0 Santos

45' Um minuto de acréscimo.

41' Cartão amarelo para Léo Cittadini, do Santos.

37' Cartão amarelo para Neto Berola, do Coritiba.

36' VANDERLEI ESPETACULAR!!! Caju vacilou, Vanderlei estava fora do gol, Dodô cruzou para Kleber chutar e o goleiro santista operar um milagre.

32' WILSON!!!! Ricardo Oliveira emenda um sem pulo sensacional e o goleiro do Coxa espalma para escanteio.

30' Um passe errado a cada minuto: Coritiba 11 x 19 Santos

19' UHHH! Vitor Bueno cobra falta no meio da barreira, que abriu, e a bola passa tirando tinta da trave de Wilson.

14' Jogo é muito faltoso. As jogadas não são completadas, e a partida é fraca.

8' UHHH! Copete toca para Lucas Lima chutar cruzado e a bola passa assustando o goleiro Wilson.

3' Coritiba começa com a bola, mas a partida ainda é estudada pelas duas equipes.

BOLA ROLANDO! COMEÇA CORITIBA x SANTOS!

Vai rolar a bola no Couto Pereira.

Equipes em campo. Hinos Nacional Brasileiro e do Estado do Paraná sendo executados.

Fique de olho no apito! A arbitragem será comandada por Cláudio Francisco Lima e Silva (SE). O sergipano será auxiliado por Ailton Farias da Silva (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE).

SANTOS ESCALADO!

CORITIBA ESCALADO!

Provável Santos x Coritiba: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Provável Coritiba x Santos: Wilson, Dodô, Luccas Claro, Juninho e César Benítez; Edinho, João Paulo e Juan; Raphael Veiga, Kleber (Evandro) e Neto Berola.

Fala, Vanderlei! Ex-goleiro do Coritiba, Vanderlei comentou sobre o duelo contra seu clube anterior e pediu concentração: "Quem entra tem que atuar bem, assim como aconteceu com o Vladimir, que fez uma grande partida. Estou feliz por voltar e estou focado nesta rodada. Nosso time vem jogando bem e tem conseguido bons resultados fora de casa. Temos que manter isso em Curitiba. Devemos seguir concentrados, marcando bem e aproveitar as oportunidades para matar o jogo. Se quisermos a liderança, precisamos vencer fora de casa."

Fala, Carpegiani! O treinador do Coxa, Paulo César Carpegiani, convocou a torcida para apoiar a equipe: "Nós contamos com o apoio da torcida. E quem faz a nossa torcida é o time dentro de campo, é assim que funciona. Queremos a presença, independente de quem vai jogar eles vão ver uma equipe um pouco modificada, que vai tentar se impor no jogo."

Alô, professor! Mesmo com a convocação do Tite definida (só será anunciada amanhã), Dorival Jr aconselhou ao treinador da Seleção a convocação do laterla-direito santista Victor Ferraz.

Enfermaria cheia! Mesmo com o retorno de Kleber, o técnico Carpegiani reclamou do número de jogadores no Departamento Médico (7 jogadores).

Duelo dos contrastes! O Coxa tem a 8ª pior defesa, com 28 gols sofridos, e encara o Peixe que tem o 2º melhor ataque do Brasileirão, com 35 gols marcados.

O Coritiba, 16º colocado com 22 pontos, recebe o Santos, 2º colocado com 36 pontos, no Couto Pereira em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora Coritiba x Santos no Campeonato Brasileiro Rio 2016! Fique conosco!