Resultado Inter x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-1)

Termina aqui a transmissão da VAVEL deste grande jogo do Brasileirão. Para mais notícias do esporte nacional e mundial acesse à VAVEL BRASIL. Um grande abraço!!!

Pela primeira partida das oitavas de finais da Copa do Brasil, o São Paulo recebe no Morumbi o Juventude na próxima quarta-feira (24). Pelo Brasileirão, o adversário será o Coritiba no domingo às 16h, também no Cícero Pompeu de Toledo.

O Colorado agora só volta a campo no próximo domingo (28), quando vai ao Recife encarar o Sport.

Completamente defensivo nesta tarde em Porto Alegre, o São Paulo permanece longe do G-4, agora com 27 pontos na 11ª posição.

O Internacional sobe uma posição com o ponto conquistado no Beira-Rio, contudo, mesmo na 14ª colocação, a zona de rebaixamento segue assustando os gaúchos.

Confira o gol contra de Mena que evitou uma tragédia ainda maior para o Colorado.

Após um primeiro tempo apático das equipes, decidido no fim com o gol de Cueva, o Inter volta do intervalo melhor, pressiona do início ao fim, chega ao empate mas desperdiça a penalidade nos acréscimos com Valdívia e alcança 13 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. (Foto: Reprodução/ Twiter S.C Internacional)

94' FIM DE JOGO NO BEIRA-RIO

92' Torcedores do Inter parecem não acreditar no que acontece no Beira-Rio.

91' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Carlinhos entra na vaga de Hudson.

91' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Gilberto entra, sai Michel Bastos.

90' O camisa 10 do Inter bate muito mal, longe da meta são-paulina. Segue o drama colorado.

90' PERDEU VALDÍVIA!!!!

89' Eduardo invade a área do São Paulo, Buffarini chega por trás e derruba o meia do Internacional. Chance do ouro para o Inter ficar muito perto de vencer após 12 partidas.

89' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, Buffarini pelo pênalti cometido em Eduardo.

88' PÊNALTI PARA O INTERNACIONAL!!!!

88' O esforço e a insistência do Inter deu resultado. O São Paulo, recuado desde que abriu o placar, sofre a punição em Porto Alegre.

85' "Os Deuses do Futebol" aprontam no Beira-Rio! Ernando sobe e desvia pelo alto, a bola bate no joelho de Mena, que no lance seguinte havia salvado o São Paulo, e tira completamente Denis do lance. Tudo igual.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

83' SALVA MENA, Seijas tenta o passe em profundidade, Maicon falha e deixa Ariel driblar Denis, com o gol aberto o argentino bate firme mas Mena chega de carrinho para evitar o gol.

79' "Ô LOCO LYANCO", Zagueirão tricolor dá lindo chapéu em Valdívia e sai jogando com qualidade. Parece que o garoto assumiu de vez a titularidade do São Paulo, já que Rodrigo Caio deve ser negociado com o Sevilla.

78' São Paulo completamente recuado em seu campo de defesa.

76' SUBSTITUIÇÃO NO INTER, Celso Roth faz sua última alteração: entra Andrigo no lugar de Ceará.

70' Jogada aérea do Inter vai sendo intensa. Ariel vai sendo o atleta mais acionado.

66' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, Cueva demora para cobrar falta pela direita e recebe o segundo cartão da partida. O primeiro para o São Paulo.

65' PASSOU PERTO, Valdívia cobra aberto o escanteio, a bola sobra para Paulão que finaliza com muito perigo.

63' SUBSTITUIÇÃO NO INTER, Eduardo Sasha sai para a entrada de William. Alteração curiosa do comandante colorado. Lateral deve atuar como ponta no lado direito.

62' Campeão olímpico com a Seleção ontem, William será a nova alteração de Roth para a partida.

60' Jogo fica quente em Porto Alegre com discussão entre Sasha e Cueva.

59' Ariel sobe de cabeça mas desvia sem muita força. Lyanco reclama de uma suposta cotovelada do argentino e fica no chão.

58' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Ricardo Gomes tira Kelvin e coloca Wesley. Comandante sente o bom momento do adversário.

57' INACREDITÁVEL, Denis pela terceira vez consecutiva evita o gol colorado, a bola sobra para Seijas que enche o pé, Lyanco desvia quase na pequena área e a bola explode no travessão. Pressão do Inter em Porto Alegre.

56' NOVAMENTE DENIS, Ernando desvia após cobrança de escanteio, Paulão fica cara a cara e Denis à queima roupa faz um milagre no Beira-Rio.

55' ESPETACULAR DENIS, Seijas se esforça e cruza quase sem ângulo, Ariel domina com estilo e bate firme para uma grande defesa do arqueiro são-paulino.

54' Inter tenta iniciar uma pressão em Porto Alegre. Tricolor vai parando a partida com faltas ao redor do seu campo de defesa.

53' Na primeira etapa Seijas cobrou em cima da barreira são-paulina, agora foi a vez de Valdívia fazer exatamente o mesmo.

52' Hudson derruba Ariel na entrada da área. Grande oportunidade em cobrança de falta para o Inter, semelhante à uma ocorrida na primeira etapa.

49' QUASE, Arthur cruza na medida, Sasha chega mais inteiro que Mena e cabeceia com muito perigo. Quase o empate.

47' Chávez tenta arriscar de fora da área mas a bola vai longe da meta de Danilo.

45' SUBSTITUIÇÃO NO INTER, Apagado no primeiro tempo, Nico Lopéz sai para a entrada de outro gringo, o argentino Ariel.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Confira o gol de Cueva, o único deste primeiro tempo.

Em um jogo fraco tecnicamente, o Inter domina as ações da partida, mas cria pouquíssimas oportunidades. O São Paulo no contra-ataque aproveitou a falha colorada, e em cobrança de pênalti garantiu o resultado dos quarenta e cinco minutos iniciais.

48' FIM DE PRIMEIRA ETAPA EM PORTO ALEGRE

47' Denis sai de maneira estranha do gol, Paulão finaliza no alto e carimba Maicon. Mais uma reclamação de pênalti do Colorado.

46' Valdívia pede pênalti na chegada de Buffarini e João Schmidt, na sobra Nico Lopéz bate firme e a zaga afasta para escanteio.

45' Dois minutos de acréscimos no Beira-Rio.

41' Mena cruza bem, Kelvin chega por trás e reclama de ter sido empurrado. O árbitro manda seguir o jogo e nada assinala.

38' Torcida colorada vai ficando impaciente com a arbitragem no Beira-Rio.

36' Cueva camisa número 13 bate firme no canto direito de Danilo. 100% de aproveitamento do peruano nas penalidades desde sua chegada.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

35' CARTÃO AMARELO PARA O INTER, Paulão rebece o primeiro cartão do jogo.

34' Após bate e rebate Paulão vai na perna de Hudson, o árbitro bem posicionado assinala a penalidade.

34' PÊNALTI PARA O SÃO PAULO NO BEIRA-RIO!!!

31' QUE PERIGO, Cueva chama a responsabilidade para a jogada individual, tabela com Chávez e finaliza forte no centro do gol para uma defesa segura de Danilo Fernandes.

28' Maicon aplica lindo chapéu em Nico López, o uruguai chega com o pé alto e faz falta dura no zagueiro são-paulino.

26' O venezuelano bate mal em cima da barreira, Valdívia fica com a sobra mas também finaliza mal.

25' Valdívia e Seijas se preparam para a cobrança.

25' Eduardo faz linda jogada pelo meio, encontra Valdívia na entrada da área que é derrubado por Lyanco. O Inter terá a melhor oportunidade do jogo até então.

23' Maicon sai bem pela direita saindo de três marcadores, deixa Kelvin em ótima condições mas o ponta perde o lance para Arthur.

21' Com espaço pra criar João Schmidt, opta pelo cruzamento mas ninguém sobre para desviar.

20' Nico López bate de perna esquerda e vê a bola passando rente à trave de Denis.

20' Maicon reclama de uma agressão de Sasha em uma disputa sem bola.

19' Seijas dá belo passe para Arthur, o lateral cruza mas Denis antecipa antes da bola chegar em Eduardo Sasha.

17' DENIS, Seijas faz boa jogada pela esquerda e bate firme mesmo sem ângulo, Denis espalma para a entrada da área e Fabinho isola.

15' Tricolor vai obtendo dificuldades na armação dos contra-ataques.

14' O Inter tenta chegar nas bolas aéras mas Maicon vai fazendo uma partida perfeita até então, nada passa por ele.

11' Seijas cruza e Paulão cabeceia fraco, nas mãos de Denis

8' Bela tabela de Nico Lopéz e Sasha pela direita, mas Maicon sai jogando com qualidade.

5' André Chávez vai sendo muito acionado pelo ataque são-paulino neste início, mas segue com dificuldades para criar oportunidades.

2' O Inter vai tentando impor sua tradicional pressão atuando em casa. Defesa do São Paulo vai afastando.

0' COMEÇA A PARTIDA NO BEIRA-RIO

As equipes já estão em campo para o Hino Nacional Brasileiro. Logo mais a bola vai rolar no "Gigante":

Mas detalhes do histórico entre Inter e São Paulo

Equipes já realizam o aquecimento no gramado do Beira-Rio.

Campeões Olímpicos com a Seleção Brasileira na tarde de ontem (20), Rodrigo Dourado e William ficarão no banco.

Celso Roth terá a sua disposição no banco de reservas: Lomba, Eduardo, William, Geferson, Jair, Dourado, Anderson, Alex, Andrigo, Gustavo Ferrareis, Aylon e Ariel.

O Colorado também está definido: Danilo; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Eduardo Henrique, Seijas e Valdívia; Nico López e Sasha.

Torcida Colorada deve comparecer em bom número nesta tarde de domingo (Foto: Reprodução/ Twitter S.C Internacional)

Tricolor escalado para a partida no Beira Rio (Foto: Reprodução/ Twitter São Paulo F.C)

ACOMPANHE À PARTIR DA AGORA A NOSSA TRANSMISSÃO AO VIVO DO DUELO DE LOGO MAIS ENTRE INTERNACIONAL X SÃO PAULO

Palco da partida de amanhã, foi no Beira Rio que o Inter conquistou sua primeira Libertadores da América, justamente diante do São Paulo, em 2006. A conquista completou nesta semana 10 anos, e os torcedores colorados lotaram o estádio para a comemoração.

FIQUE DE OLHO Internacional x São Paulo , CHÁVEZ: André Chávez chegou ao São Paulo com a "fácil" tarefa de substituir Jonathan Calleri, que se tornou ídolo no Morumbi em pouco menos de seis meses. Sua estreia ocorreu no mesmo dia da de Nico Lopéz, a diferença é que o "Comandante", como é chamado, já balançou as redes em três oportunidades, e quer garantir mais uma vitória fora de casa, como fez diante do Santa Cruz na semana passada.

FIQUE DE OLHO Internacional x São Paulo, NICO LOPÉZ: Grande contratação do Internacional para esta temporada, o atacante Nico Lopéz foi umas das grandes revelações da Libertadores defendendo o Nacional-URU. Contudo, ele ainda não marcou desde sua estreia, mas pode desencantar diante do São Paulo, clube que tentou aplicar um "chapéu" no Colorado para levar Nico ao Morumbi.

Já no último duelo realizado no Beira Rio, empate por 0 a 0 sem muita emoção durante os 90 minutos. A partida ficou marcada por uma defesa simplesmente magistral de Rogério Ceni nos acréscimos da partida, em cobrança de falta de Alex.

Na partida realizada no Morumbi pela segunda rodada do Brasileirão, Eduardo Sasha brilhou ao marcar os dois tentos da vitória colorada. Diego Lugano foi quem descontou, em seu primeiro gol desde seu retorno no início deste ano.

O São Paulo é quem possui uma ligeira vantagem no histórico do confronto. Foram 74 partidas realizadas entre Tricolores e Colorados em toda a históra: são 27 vitórias para a equipe paulista e 24 para os gaúchos, com 23 empates.

Tendo como objetivo conquistar uma vaga no G-4, o São Paulo está apenas na 12ª posição. Nove pontos separam o Tricolor do Galo, a primeira equipe da zona de classificação para a próxima Libertadores. No último domingo (14), até então comandado por André Jardine, o São Paulo foi derrotado, novamente em casa para o Botafogo.

A somente um ponto da primeira equipe do Z-4, o Internacional ocupa atualmente a 15ª colocação com 22 pontos ganhos. Na última rodada, os Colorados foram derrotados pela Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá.

Focado na disputa das semifinais da Libertadores, o São Paulo só realmente entrou realmente no Brasileirão após a eliminação para o Atlético Nacional-COL. Contudo, a equipe não manteve uma regularidade dentro de campo, colecionando derrotas, prinicipalmente dentro de casa. A primeira delas aconteceu justamente para o Inter na primeira partida realizada no Morumbi.

Um dos líderes no início da competição, fica complicado explicar a queda de rendimento do Inter. Mais reforçado ao decorrer da competição, os Colorados não vencem desde a oitava rodada, quando derrotaram o Atlético-MG em Porto Alegre Desde então, a equipe acumula nove derrotas e três empates.

Também com mudanças no banco de reserva, Ricardo Gomes é outro que estreia como comandante no duelo realizado no Beira Rio. Semifinalista da Libertadores da América em sua primeira passagem pelo clube, o técnico assume o comando tricolor visando uma vaga no G-4.

Há doze partidas sem vencer no campeonato, a situação do Internacional é extremamente complicada. Próximo da zona de rebaixamento, a diretoria colorada trouxe Celso Roth para a vaga de Paulo Roberto Falcão, que treinou a equipe por apenas cinco partidas.

Boa noite, tordcedor! Acompanhe agora a partida entre Internacional x São Paulo no Brasileirão 2016! Fique conosco!