Resultado Palmeiras x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (2-2)

Palmeiras esteve duas vezes à frente no placar e deixou a Ponte chegar por vacilos que poderiam ser evitados. Macaca conseguiu o que queria. Resultado ruim para o Palmeiras, que tinha chance de disparar na liderança, e ótimo para a Ponte, que mantém tabu de não perder no Allianz.

51' Fim de jogo!

50' Na cobrança, Aranha sai mal, esbarra em Thiago Santos, mas consegue fazer a defesa.

49' Cartão amarelo para João Vitor, por falta em Tchê Tchê. Palmeiras tem cobrança de falta pela esquerda.

47' Clayson cobra falta com categoria e Jailson, atento ao lance, faz bela defesa.

46' Cartão amarelo para Thiago Santos, por falta em Rhayner.

45' Thiago Galhardo divide com Egídio na ponta direita, pede escanteio, mas o árbitro marca apenas tiro de meta.

45' Palmeiras demonstra muita pressa em buscar o resultado. Minutos finais de muita tensão.

44' Juiz assinala seis minutos de acréscimo.

41' Aranha desaba no gramado, com dores na perna esquerda.

40' Fábio Ferreira sofre falta de ataque cometida por Rafael Marques. Cuca fica extremamente revoltado na área técnica. Muito exaltada a reação do técnico.

38' Aranha retarda reposição de bola e recebe cartão amarelo.

36' Thiago Galhardo comete falta e recebe cartão amarelo.

35' Aranha sai mal do gol após cuzamento, Rafael Marques divide com a zaga da Macaca e quase abre espaço para marcar o terceiro. Reinaldo aparece paraafastar o perigo

35' Palmeiras tenta pressionar a Ponte de todo jeito em busca da vantagem no placar.

34' Wellington Paulista leva a marcação até a ponta direita, tenta o cruzamento, mas manda para fora.

32' Reinaldo arrisca lançamento longo em cobrança de lateral para o meio da área e tenta encontrar Rhayner, mas Thiago Martins tira de cabeça.

31' Cartão amarelo para Thiago Martins, por falta em Clayson.

30' Em cruzamento de Allione para o meio da área, Thiago Santos faz desvio de cabeça e manda a bola por cima do gol de Aranha.

29' Allione parte em velocidade pela esquerda, mas é travado Nino Paraíba, e o árbitro marca falta.

28' Willian Pottker sente após marcar o gol e é substituído por Rhayner.

27' GOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE! Contragolpe muito rápido da Macaca pega meio-campo do Palmeiras de surpresa. William Pottker, que recebe no campo de ataque, se livra da marcação de Egídio, ganha na corrida, e bate forte no canto. Jailson é traído pelo desvio, e não consegue fazer a defesa. Tudo igual de novo!

26' Alteração na Ponte Preta: sai Wendel, entra Abuda.

26' Alteração no Palmeiras: sai Róger Guedes, entra Thiago Santos.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Em falta pela direita, Jean Levanta bola no segundo pau e Aranha dá um tapa na bola, sem jeito. Rafa Marques desvia de cabeça para trás e Thiago Martins manda para o gol. Verdão volta a ficar na frente!

23' Público no Allianz Parque: 29.183 torcedores. Renda: R$ 1.866.689,88.

22' Boa jogada de Allione pela esquerda, que tenta passar para Róger Guedes. O atacante chuta em cima da zaga e, no rebote, Tchê Tchê também para na defesa adversária.

22' Alteração previsível de Cuca. Cleiton Xavier não vinha fazendo boa partida. Allione entra para tentar mudar a cara do Palmeiras no jogo.

21' Alteração no Palmeiras: sai Cleiton Xavier, entra Allione.

19' Thiago Galhardo dispara em contra-ataque, tenta fazer o corte em Vitor Hugo, mas acaba ganhando somente escanteio.

18' Jean faz boa jogada individual pela direita e cruza para Cleiton Xavier, que cabeceia, e Aranha defende, bem posicionado.

17' Nino Paraíba comete falta em Dudu e recebe cartão amarelo.

15' Róger Guedes arrisca cruzamento pela direita, mas falha e dá tiro de meta de graça para a Ponte Preta.

14' Thiago Galhardo parte em velocidade no contra-ataque pelo meio e encontra William Pottker, que limpa a jogada na direita e deixa com Clayson do outro lado. Ele perde espaço e não consegue concluir.

14' Após o empate, Palmeiras coloca pressão na Macaca em busca da virada. Ponte se defende como pode.

12' Cartão amarelo para Reinaldo, por reclamação.

11' DEFENDE, ARANHA!!! Róger Guedes cabeceia, Rafael Marques tenta aproveitar, e o goleiro da Ponte evita o gol com sucesso, se esticando e mandando a bola para fora.

10' Palmeiras tenta segurar a bola no ataque, e a Ponte Preta trava jogo com faltas.

9' No cruzamento de Dudu em cobrança de falta, Vitor Hugo sobe, mas não consegue alcançar a bola, que sai pela linha de fundo.

6' GOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! William Pottker fica caído após dividida com Vitor Hugo. Clayson também cai, e em lance com apagão da defesa do Palmeiras, Wellington Paulista recebe para chutar na saída de Jailson, sozinho. Tudo igual!

4' Vacilou, juizão! Em contra-ataque muito rápido do Palmeiras, Tchê Tchê recebe cara a cara com Aranha, que sai do gol e consegue evitar o gol. O árbitro marca impedimento inexistente no lance.

3' UUUUH! Moisés rouba a bola no meio-campo, começa boa jogada em tabela com Cleiton Xavier e dá o passe para Tchê Tchê, que chuta forte de fora da área. A bola sai por cima do gol de Aranha, raspando o travessão.

2' Reinaldo arrisca lateral longo e forte para Wellington Paulista na ponta esquerda, mas ele não consegue fazer o domínio e a bola sai pela linha de fundo.

1' Thiago Galhardo parte em velocidade pelo meio, arrisca o passe para Wellington Paulista, mas coloca muita força. Jean tira o perigo.

0' Alteração na Ponte Preta: sai Maycon, entra Thiago Galhardo.

0' Rola a bola, começa o segundo tempo!

"Ele ostentou nossa fibra", diz o locutor do Allianz Parque, enquanto no telão, os gols de Jesus no Palmeiras e na Seleção são exibidos.

No centro do gramado com a medalha de ouro conquistada ontem, pela seleção brasileira, Gabriel Jesus é saudado pela torcida.

Do lado da Ponte Preta, quem falou foi Wellington Paulista: "Viemos num propósito de marcar um pouco acima do meio-campo, e acabamos num lance bobo tomando o gol. Agora é tentar marcar para recuperarmos a bola e fazermos o gol lá na frente".

Autor do gol, Rafael Marques comenta sobre resultado parcial a favor do Palmeiras: "A importância é para o time. Deu mais tranquilidade, mas 1 a 0 não é um resultado tão favorável. Se torna meio perigoso. Estamos criando algumas situações, mas temos de ter um pouco mais de calma, para fazer o segundo e ter tranquilidade".

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Tchê Tchê erra passe para Moisés e devolve a bola para a Ponte Preta. Reinaldo desperdiça a chance da Macaca no contra-ataque com chute sem direção.

44' Douglas Grolli não consegue o cabeceio na cobrança de escanteio de Clayson, e o Palmeiras tenta saída rápida para o contra-ataque.

44' Clayson cobra escanteio pela esquerda e Cleiton Xavier surge para tirar de cabeça.

43' Maycon faz bom lançamento para Wendel, que ajeita para Wellington Paulista, mas Tchê Tchê trava finalização do adversário.

42' Moisés cobra lateral longo pelo lado esquerdo. A bola passa por Vitor Hugo na área da Ponte Preta e Aranha sai para ficar com a bola.

41' Dudu recebe passe na ponta esquerda, segura a bola e sofre a falta.

40' UUUUUH! Róger Guedes tabela com Cleiton Xavier no ataque, se livra da marcação de Fábio Ferreira e chuta forte e cruzado, pela direita. A bola sai por cima do gol de Aranha.

39' Ambos os técnicos gritam e gesticulam muito com suas respectivas equipes na beira do gramado.

37' Já tem jogador da Ponte no aquecimento. Eduardo Baptista parece não estar satisfeito com o desempenho do time.

36' Ponte Preta tenta nova jogada com Nino Paraíba pela direita, que encontra William Pottker para arriscar de fora da área, mas Zé Roberto surge e trava o chute.

35' O árbitro interrompe o jogo após Jean acertar uma cotovelada no rosto de Clayson, no campo de ataque da Ponte Preta. Após a paralisação, árbitro dá bola ao chão e quem sai jogando é o Palmeiras.

33' Ponte Preta mantém sua postura cautelosa e não se arrisca tanto. Já o Palmeiras aposta na velocidade de seus atacantes.

32' Rafael Marques rouba a bola e toca para Róger Guedes dentro da área pelo lado esquerdo, mas Fábio Ferreira aparece e impede transição do atacante do Verdão.

31' Após o gol sofrido, Ponte dá trabalho para a defesa do Palmeiras. Porém, Verdão pode optar pelo contra-ataque.

28' Com cobrança mais aberta dessa vez, Moisés é quem aparece para afastar o perigo.

27' Reinaldo cobra fechado de novo, e de novo Cleiton Xavier aparece mais uma vez para afastar. Terceiro escanteio da Macaca.

27' Reinaldo cobra escanteio e Cleiton Xavier se antecipa para afastar de cabeça, dando chance de nova cobrança.

26' QUASE!!! Clayson faz boa jogada na entrada da área, se livra da marcação de Tchê Tchê e Zé Roberto e chuta forte. Atento ao lance, Jailson cai no canto esquerdo para fazer a defesa.

25' Cleiton Xavier não consegue aproveitar a sobra após cobrança de escanteio, e manda para fora.

24' Wellington Paulista arrisca chute de longe, mas a bola vai pra fora sem direção.

23' Dudu cobra falta para a área, mas Róger Guedes não domina bem.

22' Enquanto o Palmeiras troca passes no meio-campo, a Ponte Preta adianta sua marcação para tentar surpreender.

21' Nino Paraíba faz roubada de bola na defesa da Ponte, mas tenta sair jogando pelo meio e perde a posse para o Palmeiras.

19' William Pottker recebe lançamento na ponta direita e consegue salvar, ganhando lateral para a Ponte Preta.

18' Moisés dá lançamento longo para Róger Guedes, sem muita direção. Aranha sai do gol e fica com a bola.

17' Palmeiras consegue reter maior posse de bola nos primeiros 15 minutos de jogo. São 67% do Verdão contra 33% da Ponte Preta.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Rede balança após boa jogada de Róger Guedes pela direita, que se livra da marcação de Reinaldo, dá cruzamento rasteiro e a bola passa pelos zagueiros da Ponte. Rafael Marques aparece somente para dar o toque e a bola ir para o gol!

14' Dudu é advertido pelo árbitro por reclamações com auxiliar.

13' Nino Paraíba cobra lateral pela direita e tenta surpreender a defesa do Palmeiras, na ponta, mas Zé Roberto afasta o perigo.

11' Em todos os jogos em que foi titular, Jaílson sempre fez boas atuações e conseguiu defesas difíceis. Hoje não é diferente.

9' Arrisca novamente um lançamento longo, mas sem sucesso. William Pottker não consegue fazer o domínio pela direita.

8' Dudu cruza na área, Moisés cabeceia, mas Aranha faz a defesa.

7' Em sua primeira boa chance, Ponte Preta chega Wellington Paulista que sai cara a cara com Jailson e chuta cruzado, mas o goleiro do Palmeiras leva a melhor.

6' Cleiton Xavier tenta lançamento para o meio da área, coloca força demais e a Ponte ganha tiro de meta.

5' Cartão amarelo para Fábio Ferreira por falta em Rafael Marques.

4' Tchê Tchê tenta se aproveitar de sobra na intermediária, mas não coloca força na finalização e Aranha pega a bola sem problemas.

3' Palmeiras ensaia passes no setor defensivo.

2' Ponte Preta não consegue aproveitar falta para segurar a posse de bola, e manda para fora em lançamento longo.

1' Cartão amarelo para Rafael Marques, por carrinho em Reinaldo.

1' Róger Guedes parte em velocidade na ponta direita, mas Reinaldo leva a melhor na cobertura.

0' Zé Roberto dá lançamento para Dudu na esquerda e o atacante fica no chão, mas o árbitro dá lateral para a Ponte Preta.

0' Rola a bola no Allianz Paque!

A Macaca vem com Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira, Reinaldo; Joçao Vitor, Wendel, Maycon; Clayson, William Pottker, Wellington Paulista.

Confirmado o Palmeiras! Vem com Jailson; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo, Zé Roberto; Tchê Tchê, Cleiton Xavier, Moisés; Roger Guedes, Dudu, Rafael Marques.

Equipes já estão perfiladas e neste momento é executado o hino nacional brasileiro!

No intervalo da partida, Gabriel Jesus, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira de futebol ontem, irá aparecer no gramado para ser saudado pela torcida.

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta, jogando em casa, bateu o Palmeiras por 2 a 1. Felipe Azevedo abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 23. Na etapa complementar, aos 45 minutos, Moisés descontou para o Verdão.

Relembre como foi a partida entre as equipes no primeiro turno no Brasileirão 2016:

No retrospecto geral do confronto foram realizados 122 jogos, sendo 62 vitórias do Palmeiras, 29 empates e 31 vitórias da Ponte Preta.

A arbitragem do confronto entre Palmeiras x Ponte Preta ficará por conta de Heber Roberto Lopes (Fifa), auxiliado por Carlos Berckenbrock e Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa), todos de Santa Catarina.

“O problema maior é o levantamento da intermediária, porque temos bom índice de acerto nos escanteios”, observou Baptista.

O técnico Eduardo Baptista trabalhou bastante nos treinos as falhas que ainda vê tanto no setor defensivo como ofensivo. O que ele se refere, principalmente, é em relação ao jogo aéreo. O time sofreu 16 gols de cabeça dos 31 sofridos, além disso, no ataque tem aproveitado muito pouco este tipo de lance.

Sem contar com Roger, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Eduardo Baptista tem duas opções: Wellington Paulista e Rhayner disputam a vaga entre os titulares, sendo que o primeiro tem uma certa vantagem por apresentar um estilo de jogo parecido ao do dono da vaga.

Evitando uma 'espionagem' do Verdão, o comandante da Macaca fechou os treinamentos ao longo da semana e ainda faz mistério em relação ao plantel titular para o confronto. A principal - e única dúvida - está no ataque.

O zagueiro Kadu, os volantes Renê Júnior e Matheus Jesus e o atacante Rhayner já voltaram a treinar. Dos quatro citados, apenas o último foi relacionado para o jogo diante do Palmeiras, enquanto os outros três ainda devem seguir mais um período na fase de transição.

Durante a semana, o técnico Eduardo Baptista contou com ótimas notícias. O departamento médico da Ponte ficou praticamente vazio. Somente o atacante Felipe Azevedo, ainda com inflamação no tornozelo, continua seu tratamento.

O time campineiro carrega 100% de aproveitamento ao vencer os dois jogos por 1 a 0, ambos na última temporada - um pelo Paulistão e outro na Série A do Brasileiro. Nesta rodada, o resultado positivo não significa apenas ampliar o retrospecto bom, mas também saltar na classificação e se consolidar na briga pelas primeira colocações.

Já a Ponte Preta, que ocupa a oitava posição da tabela com 30 pontos, vem inspirada para o confronto. A Macaca foi a única equipe que ainda não perdeu pontos para Palmeiras em seu novo estádio.

"Temos a possibilidade de Allione, Rafael Marques e Cleiton Xavier na frente. Quero que eles saibam quem vai jogar por mim e não pela imprensa", reforçou.

Em relação ao time, Cuca optou por não revelar quem substituirá Erik. Ele manteve a dúvida entre Rafael Marques e Allione.

"Isso é mais para imprensa. Para o jogador e a comissão técnica, não entra em campo. O que entra é a preparação, é deixar seu máximo", desconversou o técnico.

A considerável melhora do elenco nas partidas aumenta a esperança de dar um fim no tabu contra a Ponte Preta, que venceu os dois duelos com o Palmeiras desde que a reforma do antigo Palestra Itália, que foi reinaugurado em 2014. Porém, esse assunto não incomoda Cuca.

Nas cinco partidas sem o atacante, o desempenho do time tebe uma queda brusca inicialmente, com duas derrotas que chegaram a tirar o Palmeiras da liderança do Campeonato Brasileiro. Depois, o time reagiu e, com um empate e duas vitórias, conseguiu recuperar a primeira posição.

O comandante alviverde chegou a deixar em aberto a possibilidade de contar com Gabriel Jesus, mas a presença dele na partida contra a Ponte é muito improvável, já que há menos de 24 horas sagrou-se campeão no Maracanã.

Além do artilheiro, Cuca não poderá contar Erik, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Com isso, deverá escolher entre Rafael Marques e Allione para compor o trio ofensivo com junto com Róger Guedes. Gabriel, Arouca, Fernando Prass, Lucas Barrios, e Yerry Mina continuam sendo as baixas do Verdão.

Este será o sexto e último jogo do Verdão sem poder contar com Gabriel Jesus, que servia a seleção brasileira que se sagrou campeã olímpica neste sábado (20). Pode ser a última vez que a equipe terá um ataque diferente novamente.

Líder do campeonato, o Palmeiras, que tem 39 pontos - três a mais que o Santos, segundo colocado -, quer disparar ainda mais na primeira posição da tabela e ainda quebrar o tabu diante da Macaca.

No Allianz Parque, o Palmeiras recebe a Ponte Preta em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O horário previsto para a bola rolar é 16h.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x Ponte Preta , no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!