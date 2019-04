Renato Augusto enaltece conquista do ouro olímpico: "Sou um cara privilegiado"

O ouro finalmente veio. O Brasil conquistou a tão sonhada medalha dourada no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O jogo foi sofrido e o triunfo veio apenas nas penalidades. Natural do Rio de Janeiro, Renato Augusto subiu no lugar mais alto do pódio em casa.

O meio-campista de 28 anos cresceu dentro da competição e coroou sua participação convertendo a primeira penalidade brasileira.

SAIBA MAIS: Weverton pega pênalti, Neymar decide e Brasil bate Alemanha para conquista do outro inédito

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, a Seleção Brasileira venceu a Alemanha nos pênaltis por 5 a 4. O dia 20 de agosto de 2016 está gravado na história do futebol nacional e mundial. A espera de 120 anos acabou neste sábado no Templo do Futebol.

Em entrevista após a partida, já com a medalha no peito, Renato Augusto comentou sobre a conquista em sua cidade natal, no local onde ele passava ao lado todos os dias e sonhava ser vencedor: “Eu acho que sou um cara privilegiado. Num momento como esse eu nem sei como explicar o que eu estou sentindo.”

“Eu queria agradecer a minha família, porque sem dúvida que sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei e principalmente nos momentos difíceis dentro da competição foram as pessoas que me deram apoio. Me trouxeram de volta. Minha família foi muito importante nesse momento”, afirmou o meio-campista de 28 anos.

Questionado sobre o que significa a medalha diante de tudo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, Renato foi curto: “Eu não sei, só sei que a medalha está aqui.”

Renato Augusto colocou seu nome na história da Seleção Brasileira. Medalhista de ouro, o jogador agora terá que voltar a focar na Super Liga Chinesa. O Beijing Guoan está na nona colocação do campeonato com 28 pontos. A diferença para o Z-3 é de 12 pontos.