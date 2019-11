Mesmo suspenso, Henrique convoca torcida do Cruzeiro para duelo contra o Santa Cruz

Com 335 jogos pelo Cruzeiro, o volante Henrique se tornou um dos líderes do atual elenco de Mano Menezes. No entanto, o jogador não vai atuar contra o Santa Cruz, no domingo (28), às 11h, pelo Campeonato Brasileiro, por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar disso, o atleta fez questão de convocar a torcida para comparecer ao Mineirão.

Foram vendidos, até esta quarta-feira (24), mais de 30 mil entradas para sócios do Cruzeiro. Ou seja, o Gigante da Pampulha irá receber um grande público domingo. Para Henrique, a presença maciça dos torcedores dará confiança para o time seguir em ascensão no Brasileirão.

"Isso dá confiança. Faz você acreditar em coisas melhores. A gente tem que continuar da mesma forma, jogando do mesmo ritmo. O time não pode se acomodar com isso porque a gente sabe a dificuldade que é e como é competitivo esse campeonato. Temos que continuar na mesma toada pra nos afastarmos o mais rápido possível dessa situação", declarou.

No primeiro turno, o Cruzeiro foi goleado pelo Santa por 4 a 1, no Arruda, em Pernambuco. Na ocasião, a equipe coral ainda brigava pela liderança do Brasileirão. Agora, os nordestinos ocupam a vice-lanterna, com 19 pontos. Mas, para Henrique, não é motivo da Raposa se acomodar.

Henrique convoca torcedor celeste pelas redes sociais: confira o vídeo divulgado pelo Cruzeiro