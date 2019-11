Resultado Cruzeiro x Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Cruzeiro explora erros do Santa Cruz e abre vantagem para Z-4

Resultado muito bom para o Cruzeiro, que deixa a zona de rebaixamento definitivamente, sem precisar depender de outros resultados. Santa Cruz segue na vice-lanterna.

50' Falta acaba ficando na barreira. Com isso, final de partida no Mineirão! Cruzeiro leva a melhor diante de seu torcedor e vence o Santa Cruz por 2 a 0, com gols de Robinho e Ramón Ábila.

49' Árbitro marca falta para o Santa Cruz! Último lance do duelo.

48' Cartão amarelo para Keno, atacante do Santa Cruz.

47' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Arrascaeta arrisca de fora da área e busca o canto esquerdo de Tiago Cardoso, mas a bola acaba indo para fora, mas o Santa toma mais um susto.

46' NA TRAAAAAAAAAAVE! Rafinha cruza rasteiro e Willian, que vinha de trás, acerta a trave direita de Tiago Cardoso. No rebote, Sóbis acerta o próprio Willian.

45' RAFAEEEEEEEEEEL! João Paulo cobra falta da intermediária, Wallyson cabeceia no ângulo e o goleiro celeste vai buscar a bola com um tapa. Que defesa do camisa 12 celeste!

44' Teremos cinco minutos de acréscimo!

43' Cruzeiro troca passes e administra o resultado.

41' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Lucas Romero; Entra: Denílson

41' Grafite se choca com Rafael, que leva a pior e fica caído no gramado.

40' Lucas invade a área pela direita e tenta cruzar rasteiro, mas Tiago Cardoso fica com a bola.

38' RAFAEEEEEEL! Wallyson cobra falta com categoria e o goleiro celeste dá um tapa na bola para evitar o gol do Santa!

37' Denilson conversa com Mano Menezes no banco de reservas. Já já terá a última substituição no Cruzeiro.

36' Keno aparece bem na esquerda, mas Bruno Rodrigo impede cruzamento.

34' Escanteio cobrado por João Paulo leva trabalho para a zaga do Cruzeiro, que cede mais um tiro de canto. Na cobrança, Rafael sai bem da meta celeste.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ramón Ábila; Entra: Willian

32' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA!

Sai: Uillian Correia; Entra: Danilo Pires

30' Sandro Meira Ricci concede parada técnica de dois minutos. Calor aumenta em Belo Horizonte.

29' Sóbis cruza na primeira trave e Grafite afasta de cabeça.

28' Edimar descola lançamento longo para Ábila e Cruzeiro ganha mais um escanteio na partida.

26' UUUUUUUH! Grafite tenta, é travado, mas aproveita rebote de frente da meta de Rafael e manda à esquerda. Que fase para o camisa 23 do Santa...

25' Cruzamento na área celeste termina nas mãos do goleiro Rafael.

25' Arrascaeta é derrubado, pede falta, mas a arbitragem manda o jogo seguir.

23' Wallyson cobra escanteio e Manoel tira de cabeça.

23' Allan tentava o cruzamento rasteiro pela esquerda e acaba ganhando escanteio.

22' Willian neste momento conversa com Mano Menezes.

20' UUUUUUUUUUUH! João Paulo arrisca de fora da área e a bola passa com perigo à direita do goleiro Rafael.

18' João Paulo acerta a barreira em cobrança de falta.

18' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA!

Sai: Pisano; Entra: Marion

17' Falta perigosa para o Santa cobrar! João Paulo é derrubado por Rafinha na entrada da área.

16' Lucas tenta tabelar com Ábila, mas a bola fica com a zaga do Santa.

15' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Robinho; Entra: Rafinha

14' Léo Moura cruza da direita visando Keno, mas a bola acaba passando da área.

12' Mano Menezes conversa com Rafinha. Em instantes, substituição no Cruzeiro.

11' Ariel Cabral derruba Wallyson no meio de campo e recebe cartão amarelo.

09' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA!

Sai: Derley; Entra: Wallyson

07' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAMÓN ÁBILA! Jogada rápida em arremesso de lateral para Arrascaeta, que invade a área pela esquerda e passa para Ábila, que tem o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes!

Foi o primeiro gol de Robinho com a camisa do Cruzeiro.

03' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CRUZEIRO! ROBINHO! Camisa 19 da Raposa arrisca de fora da área após defesa pernambucana afastar. De primeira, o volante manda para o fundo das redes. A bola toca na trave antes, sem chance para Tiago Cardoso.

02' Robinho cruza rasteiro pela direita e Derley afasta pela linha de fundo.

02' Rafael Sóbis faz a inversão com Lucas, mas a bola sai pela linha lateral.

01' Uillian Correia quase se complica e Tiago Cardoso sai do gol para evitar com que a bola ficasse com Arrascaeta.

00' Rola a bola para a etapa complementar de Cruzeiro e Santa Cruz!

Raposa também em campo!

Jogadores do Santa já estão em campo. Cruzeiro ainda é aguardado.

Mineirão recebe um grande público nesta manhã!

47' Final de primeiro tempo no Mineirão! Cruzeiro e Santa Cruz se dirigem aos vestiários com um empate sem gols.

46' OLHA O SUSTO! Luan Peres falha, Arrascaeta ficaria cara a cara com Tiago Cardoso, mas Danny Morais aparece para ficar com a bola.

45' Rafael Sóbis reclama de falta cometida por Danny Morais, não marcada pela arbitragem.

44' Teremos dois minutos de acréscimo!

43' Jogadores do Cruzeiro cobram cartão amarelo por falta de Uillian Correia em Sóbis e são atendidos. Volante do Santa impediu contra-ataque celeste.

42' Arrascaeta lança Robinho, mas camisa 19 estava impedido, na ocasião.

41' Arbitragem flagra falta de ataque do Santa Cruz.

40' Sandro Meira Ricci flagra toque de mão de Lucas Romero. Cartão amarelo para o volante argentino.

39' Nadine Bastos flagra Grafite em posição de impedimento.

38' Arrascaeta cruza muito forte da direita e bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Santa Cruz.

36' Lucas Romero desarma Grafite que, em seguida, pisa na perna do argentino. O atacante se desculpa e garante ter sido sem intenção.

35' Lucas Romero cruza pela direita e Rafael Sóbis cabeceia fraquinho, facilitando a vida de Tiago Cardoso.

34' OLHA O GRAFITE! Camisa 23 do Santa passa por dois marcadores dentro da área celeste, mas quando ia finalizar, Lucas Romero aparece para afastar o perigo.

33' Mais um impedimento flagrado em cima de Ramón Ábila.

31' Rafael Sóbis tenta bater, mas é travado por Uillian Correia fora da área. Na volta, Edimar arrisca, mas acaba errando o alvo.

30' Bola cruzada na área celeste e arbitragem flagra toque no braço de Bruno Rodrigo. Falta para o Santa cobrar.

30' Lucas cruza da direita e Luan Peres manda pela linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro!

29' Edimar chega novamente pela esquerda, mas João Paulo consegue afastar o perigo.

27' Edimar faz bela jogada pela esquerda, passa para Rafael Sóbis, que, dentro da área, pega mal na bola, que vai parar na lateral direita do campo.

26' Santa Cruz troca passes no campo de defesa nesse momento.

24' NO TRAVESSÃO! Cruzamento do Santa na área celeste termina nos pés de Léo Moura, que solta a bomba no poste superior do goleiro Rafael. O Santa chega com perigo mais uma vez!

24' Lucas tenta passe em profundidade para Arrascaeta, mas a bola acaba ficando com Tiago Cardoso.

23' Derley tenta lançamento longo para Danny Morais, mas Bruno Rodrigo leva a melhor e fica com a bola.

22' Lucas Romero desarma Derley no meio de campo, porém, com falta.

21' Lançamento longo para Ábila, dentro da área, termina nas mãos de Tiago Cardoso.

20' Grafite, pela direita, tenta o lançamento para o meio, mas ninguém aparece e bola fica com Manoel.

19' Na cobrança de escanteio do Santa, Uillian Correia cabeceia por cima da meta de Rafael.

18' Lucas Romero lança Edimar pela esquerda, mas Léo Moura consegue evitar e descola arremesso lateral.

16' Santa Cruz troca passes em busca de espaço no sistema defensivo celeste.

14' Danny Morais perde dividida com Arrascaeta e é obrigado a ceder escanteio. Na cobrança, Sóbis manda na primeira trave e Grafite afasta o perigo.

12' RAFAEL É O NOME DELE! Keno lança Grafite, que recebe dentro da área e bate para o gol, mas o arqueiro celeste consegue defender e conta com Bruno Rodrigo para afastar o perigo.

11' Robinho lança Ábila, que mais uma vez, estava impedido.

09' Blitz do Cruzeiro! Dois escanteios em tentativas de cruzamento. No último, Manoel aparece livre, mas cabeceia para fora.

08' Sóbis cobra falta no meio da área, mas Tiago Cardoso sai bem e afasta de soco.

07' Derley toca com a mão na bola e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

06' Uillian Correia bobeia e Robinho toma, mas na hora do passe, sistema defensivo do Santa consegue interceptar.

04' Bruno Rodrigo lança para o ataque, mas Ábila já estava em posição de impedimento.

03' Robinho cruza para Ábila pela direita, mas a bola ganha muita força e acaba saindo pela linha de fundo.

03' Cruzeiro marca saída de bola do Santa Cruz, que cede arremesso lateral.

01' Sóbis recebe falta pela meia-esquerda. Na cobrança, Edimar descola passe muito forte para Arrascaeta e a bola acaba saindo pela linha de fundo.

00' Rola a bola para Cruzeiro e Santa Cruz! Vamos para os primeiros 45 minutos!

Tudo pronto para a bola rolar! Logo mais, Cruzeiro e Santa Cruz medem forças pelo Campeonato Brasileiro.

10:56 - Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mineirão!

10:55 - Cruzeiro e Santa Cruz entram em campo neste momento!

10:52 - Torcida fica no aguardo da entrada dos jogadores. Mineirão recebe um grande público nesta manhã!

10:50 - Torcida do Cruzeiro protesta quando o nome de Sandro Meira Ricci foi anunciado nos telões do Mineirão. Vaias e gritos de "ladrão" ecoaram no Gigante da Pampulha.

10:47 - Faltando pouco mais de dez minutos para o início da partida, esta é a Esplanada do Mineirão. Vários torcedores ainda estão adentrando ao Gigante da Pampulha.

10:19 - Santa Cruz também escalado para logo mais! Destaque para o meio-campo Pisano, que pertence ao Cruzeiro e recentemente foi emprestado ao time pernambucano!

10:16 - Os torcedores celestes aproveitam a manhã de calor em Belo Horizonte para tomar "aquela gelada" antes de entrar no Mineirão. Será que vai ter gente adentrando ao Gigante da Pampulha já com a bola rolando?

10:13 - O departamento de marketing do Cruzeiro, disponibilizou, na esplanada do Mineirão, a Taça Brasil, conquistada em 66. Os torcedores podem tirar fotos ao lado do troféu, junto com os ídolos celestes Raul Plasmann e Evaldo.

10:03 - Sem surpresas, Cruzeiro divulga escalação para logo mais. Destaques para Rafael no gol, no lugar de Lucas França, e Ariel Cabral fazendo dupla com Romero no meio-campo, já que Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

09:50 - O Cruzeiro também já está no Gigante da Pampulha! Os jogadores estão animados com a casa cheia nesta manhã.

09:45 - O Santa Cruz já está no Mineirão! Os pernambucanos precisam da vitória nesta manhã para aliviar a situação do time, que está na vice-lanterna do Brasileirão.

09:40 - Agora, nas bilheterias do Mineirão, só restam entradas para dois setores: roxo superior, ao valor de R$120,00 e vermelho superior, ao valor de R$80,00. Não há mais meia-entrada.

09:38 - No primeiro turno, Santa Cruz e Cruzeiro mediram forças no Arruda. Na ocasião, os pernambucanos, que brigavam pela liderança, golearam a Raposa por 4 a 1.

09:22 - Após ficar fora do Mineirão por um mês, devido aos Jogos Olímpicos do Rio, o Cruzeiro retorna ao Gigante da Pampulha buscando melhorar seu retrospecto por lá. Neste Brasileirão, foram apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

09:19 - O trânsito é intenso nas vias que dão acesso ao Mineirão. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Sandro Meira Ricci será o dono do apito em Cruzeiro x Santa Cruz. O árbitro se envolveu em polêmica no Brasileirão de 2010, quando marcou um pênalti polêmico, contra o Cruzeiro, diante do Corinthians. Ambas as equipes brigavam pelo título nacional. Seis anos depois, Ricci voltará a apitar uma partida da Raposa.

Os jogadores convocaram, o técnico Mano Menezes convocou e a torcida atendeu. Visando ajudar o time na ascensão no Brasileirão, os torcedores celestes abraçaram a causa e adquiriram, até a última sexta-feira (28), mais de 40 mil entradas para o duelo Cruzeiro x Santa Cruz de hoje. Agora, o atacante Rafael Sóbis espera valer o mando de campo e terminar a partida com os três pontos na conta.

"A atmosfera vai ser a melhor possível. Esperamos estar felizes quando der uma hora da tarde. Todos os jogos são essenciais, mas este é um confronto direto. Nós pagamos um pouco pelo começo do campeonato. Esperamos fazer valer o mando de campo, evoluir e conquistar os três pontos. Depois disso, vamos ganhar mais respeito e conseguir fazer cosias que a gente não conseguia fazer há quatro ou cinco jogos atrás", colocou Sóbis.

Enaltecendo a importância na manutenção da equipe, Doriva disse que a permanência dos 11 é importante para dar maior ritmo de jogo e, com isso, ter uma evolução. O treinador ainda assegurou ter cobrado do plantel maior empenho nas finalizações, pois apenas três gols foram marcados nos últimos cinco compromissos pelo certame nacional.

"A tendência é repetir, mas faço as mudanças que entendo que tenho de fazer e gosto de dar sequência ao time, para que eles adquiram corpo e entrosamento necessário. Somente através da repetição que chegamos ao padrão e isso faz com que veja a equipe mais consistente. Vamos ter resultados, todavia, quando tivermos um time mais consistente. Vamos ter um aproveitamento melhor quando formos bem na finalização, mas não temos o ideal", colocou.

Com a baixa do goleiro Fábio, que não vai mais atuar no Brasileiro, Mano Menezes optou por Rafael, recuperado de fratura em dedo da mão esquerda. O camisa 12 irá entrar na vaga antes ocupada por Lucas França. Sem poder contar com o volante Henrique, suspenso, o treinador celeste decidiu por colocar Ariel Cabral, que estava lesionado e afastado dos gramados há quase um mês.

Bem como no jogo com o Sport, Doriva teve a ausência do lateral-esquerdo Tiago Costa, que rompeu o tendão de Aquiles, sendo desfalque até o fim da temporada. Allan Vieira segue na posição, com Roberto, contratado para o Brasileiro, seguindo como opção no grupo para o torneio.

Há quatro embates sem perder e cinco com Mano Menezes, o Cruzeiro chega motivado para o confronto diante da torcida contra o Santa. O time mineiro saiu da degola e subiu para a 16ª colocação, indo aos 23 pontos, ao derrotar o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, no último domingo (21) por 2 a 1.

O Santa Cruz não vence já há sete duelos no Brasileirão, que o faz amargar uma das vagas na parte inferior da tabela. Ocupando a 19ª posição, com 19 pontos, a Cobra Coral visa quebrar a série depois de ser superado pelo Fluminense no último fim de semana e empatar com o Sport sem gols no primeiro jogo pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x Santa Cruz , no Brasileirão Série A 2016! Fique conosco!