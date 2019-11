Uillian Correia recebe críticas da torcida do Cruzeiro após declaração em intervalo de jogo

O volante Uillian Correia entrou em campo, na manhã deste domingo (28), defendendo o Santa Cruz, mas enfrentando o Cruzeiro, time no qual ainda é vinculado, já que está emprestado à Cobra Coral até o fim da temporada. No entanto, no intervalo da partida, o jogador, ao conceder entrevista, disse que por ter jogado na Raposa, conhece bem a torcida celeste, que apoia o time por apenas "20 minutos", quando a equipe não começa jogando bem.

"Precisa fazer o gol, a gente teve a chance. Sabemos que aqui é 15 ou 20 minutos que a torcida empurra e depois vem contra o Cruzeiro. Já estive desse lado e sei como é. Tivemos chance de fazer o gol. É ter tranquilidade no último passe que a gente vai achar o gol", disse Uillian ao canal SporTV.

Na ocasião, o primeiro tempo havia terminado em um empate sem gols. Já na segunda etapa, o Cruzeiro marcou dois gols em apenas sete minutos e saiu do Mineirão com a vitória por 2 a 0. Apesar do triunfo, os torcedores celestes não se esqueceram da declaração de Uillian Correia, que foi bastante criticado nas redes sociais.

Que cara folgado esse Uillian Correia, conversando fiado sobre a torcida. Será que ele sabe que é do Cruzeiro ainda? Babaca. — Iron Luiz (@Iron_fall) 28 de agosto de 2016

Uillian Correia não teve peito pra vestir a camisa do Cruzeiro e agora fica falando bobagem! — Cassiano (@cassiano_a) 28 de agosto de 2016

Quem é Ullian Correia? Jogou aqui? Não me lembro. Quem é ele pra falar da torcida do Cruzeiro? Chupou laranja com quem? — P.C.Almeida (@PCAlmeida) 28 de agosto de 2016

Uillian Correia foi emprestado ao Santa ainda na época em que a Raposa era comandada pelo técnico Deivid. Nesta temporada, o mesmo só entrou em campo com a camisa celeste uma vez, no jogo com o Atlético-PR, pela Primeira Liga. Ele foi contratado ainda em 2015, quando se destacou vestindo a camisa do Ceará, e acabou fazendo também só uma partida, diante da Chapecoense, na Série A do Campeonato Brasileiro.

O volante começou sua carreira profissional em 2010 pelo Rio Branco-PR, o mesmo é oriundo das categorias de base do Atlético-PR. Despois disso, ainda passou por Santa Cruz-RS, Pelotas, Paços Ferreira-POR, Feirense-POR, e Sampaio Corrêa, clube que teve bom desempenho na Série B de 2014, marcando cinco gols e disputando 44 jogos.