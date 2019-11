Resultado Grêmio x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro (1-1)

Muito obrigado pela audiência, uma boa semana e até a próxima!

Grêmio teve o domínio o jogo todo, volume, construção, compactação para marcar em campo alto, sufocar e retomar a posse de bola. Atlético com pouquíssimas saídas. Mas Robinho é Robinho. Uma bola livre que sobrou para ele estar no lugar certo e no cochilo da defesa gremista: 1 a 1. Resultado deixa o Galo em terceiro lugar, com 39 pontos. Já o Grêmio tem 36 pontos e se distancia de vez da liderança.

Robinho, atacante do Atlético: "Hoje não começamos o jogo muito bem, depois melhoramos um pouquinho. Fico feliz de ter ajudado a equipe no resultado. Esse ponto vale muito, o campeonato é muito competitivo. A maratona é muito intensa de quarta e domingo, a gente sabe que já não sou mais um menino", comenta o artilheiro atleticano.

Walace, volante do Grêmio: "Sabíamos que qualquer descuido poderia ser fatal e foi o que eles fizeram. Agora é trabalhar para semana que vem", disse.

48' FIM DE JOGO! EMPATE NA ARENA! GRÊMIO 1-1 ATLÉTICO-MG

45' Mais três minutos de acréscimos.

44' PRA FORAAAAAAAAAA! CHANCE CLARA DE PRATTO, QUE FINALIZA CRUZADO À DIREITA!

43' Arena perplexa pelo gol do Galo no fim de jogo. Única chance do Atlético na etapa final convertida no erro defensivo gremista.

Cruzamento por baixo da esquerda e Robinho esteve sozinho para empatar o jogo. Tudo igual. 10º gol dele no Brasileirão.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! ROBINHO, NA ÚNICA CHANCE DO GALO!

40' Grêmio marca forte a saída do Galo, mas os atleticanos não desistem.

32.963 é o público total na Arena.

38' Henrique Almeida recebe marcado de perto e chuta a bola no defensor.

37' Luan briga pela bola na área e Leonardo Silva afasta com um balão.

36' No Grêmio: sai Douglas e entra Ramiro.

35' Falta de Otero sobre Luan.

32' No Grêmio: sai Bolaños e entra Henrique Almeida.

31' Grêmio troca passes por minutos.

29' Walace cruza na área e Leonardo Silva corta.

29' No Atlético: sai Fábio Santos e entra Otero.

28' Uilson sai da meta e impede com um chutão que o passe chegasse em Luan.

26' QUAAAAAAAAASE! Cruzamento da direita, Luan domina, com liberdade, ajeita e coloca no ângulo: a bola passa raspando o poste.

25' ESPAAAAAAAAALMA UILSON! Pancada de Walace ao receber de Bolaños e o goleiro voa ao canto para colocar em escanteio!

24' ESCANTEIO! Edilson escapa em velocidade, cruza e Ronaldo bloqueia a passagem da bola para corner.

23' Leonardo Silva se enrola e descola falta de Miller Bolaños junto à lateral.

22' CARTÃO AMARELO! Árbitro marca simulação de Miller Bolaños na área. Falta para o Atlético cobrar.

21' Edilson luta pela posse até fora do campo, na linha de fundo ofensiva. Torcida gosta.

Atlético reage com Robinho e incomoda mais o Grêmio. Jogador entra ativo nas investidas com Maicosuel.

19' Robinho recebe na esquerda, tenta o cruzamento e a bola corre para lateral.

18' IMPEDIMENTO! Não vale jogada de Maicosuel para Robinho.

17' CARTÃO AMARELO! Rafael Carioca do Atlético-MG, por reclamação.

16' Falta agora de Douglas sobre Fábio Santos.

15' Sai: Fred. Entra: Robinho.

15' PAROU E CARTÃO AMARELO! Walace do Grêmio, entrou por cima contra Leonardo Silva.

14' Jogo não para e não temos a substituição.

13' Fred vai sair e entrará Robinho, artilheiro do Galo no campeonato.

11' Jailson cruza por baixo e Ronaldo afasta de qualquer maneira.

10' IMPEDIMENTO MARCADO! Torcedor pediu toque de mão do zagueiro, mas Luan já se projetava à frente no momento do cruzamento da direita.

9' Edilson cobra falta na barreira.

Luan aproveita jogada de Jailson, acredita no lance, abre espaço de canhota, a bola desvia e cai na rede, no ângulo.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUAN! É DO GRÊMIO!!!

5' NÃO, EDILSON! Douglas recupera pelo meio, aciona o lateral e ele erra completamente a dosagem do cruzamento.

3' Grêmio troca passes pelo meio.

2' Edilson erra o passe no avanço pela direita. Tiro de meta ao Galo.

1' UILSOOOOOOOON! Bolaños recebe de Luan, finaliza de perna direita e o goleiro espalma!

0' COMEÇA A ETAPA FINAL: Grêmio com a bola.

Com isso, Douglas na lateral e Fábio Santos vai para o meio de campo.

Atlético-MG troca: sai Lucas Cândido e entra Douglas Santos.

Grêmio é o mesmo time do primeiro tempo.

Primeiro tempo dominado pelo Grêmio. Controla as ações, impede as saídas do Atlético-MG, que teve somente uma finalização perigosa, no final da etapa, com Pratto. Já o Grêmio não tem conseguido adentrar na área, mas finaliza e pressiona de várias partes do campo. Falta a criação de uma situação mais clara para sair com a vitória.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0-0 Atlético-MG

45' ATÉ O OLIVEIRA! Lateral-esquerdo gremista avança e chuta pela linha de fundo.

45' POR CIMA DE NOVO! Resposta gremista com Walace, em finalização forte, mas acima da meta.

44' UUUUUH! Maicosuel arma contra-ataque, toca para Fred, este para Pratto e o chute cruzado é defendido por Grohe no chão.

42' POR CIMA! Luan abre espaço, puxa para a perna direita e arremata para fora.

42' Agora a falta de Edilson. Na tabela, não alcançou a bola e fez a falta em Rafael Carioca. Saída para o Galo.

40' Lucas Cândido força passagem contra Edilson e árbitro manda seguir.

39' Uilson defende o cruzamento vindo da esquerda.

38' Luan tenta acionar Bolaños e Leonardo Silva bota ao escanteio.

36' Falta de ataque do Grêmio e bola para o Atlético cobrar na defesa.

35' PRA ESCANTEIO! Bolaños chamou a responsabilidade nessa, a bola desviou e foi ao corner.

34' CARTÃO AMARELO! Fred por carrinho por trás em Douglas.

33' Atlético com dificuldades de jogar. Grêmio controlando mais as ações.

32' Carga de Wallace Reis sobre Fred. Jogo parado, pois atacante sentiu.

31' POR CIMA! Luan cobra a falta dessa vez e erra o alvo. Tiro de meta.

30' CARTÃO AMARELO! Leonardo Silva por baixo em Douglas. Falta forte novamente.

29' Passe longo de Douglas por cima e Uilson antecipa com boa e segura saída da meta.

28' Leandro Donizete tá com o capeta e atingiu o rosto de Bolaños quando o jogador estava no chão. Árbitro nem cartão aplica.

27' Leandro Donizete toca com o braço na bola e tem nova falta ao Grêmio.

26' Bolaños arrisca de longe e Uilson segura sem dificuldades.

25' QUE SUSTO! Erro na saída atleticana, bola dividida com Donizete e Maicon e a redonda cai na rede por cima. Quase o gol!

24' NÃO, EDILSON! Cobrança muito ruim vai por cima da meta.

23' Carlos César dá carrinho frontal e acerta Douglas. Falta para o Grêmio.

22' Lucas Pratto cruza errado da direita.

20' Falta de Pratto sobre Douglas no meio de campo.

19' PRA FORA! Edilson cruza da direita, Douglas tem liberdade da esquerda e chuta de primeira pela linha de fundo.

19' OUTRO ATAQUE! Leandro Donizete erra atrás, Bolaños aproveita recuperação e chuta cruzado para fora.

18' DEFENDE UILSON! Walace dispara como um foguete, recebe de Bolaños e chuta para o goleiro encaixar.

17' Lançamento forte demais para Bolaños e a bola escapa na linha de fundo mais uma vez.

15' Longe da meta! Maicon abre espaço pelo meio, mas o chute sai ruim, por cima.

15' Falta de Fred sobre Edilson.

14' No rebote do levantamento, Douglas domina, chuta de canhota, mas a bola vai mascada à direita.

13' OPA! CARTÃO AMARELO! Lucas Cândido por falta forte sobre Miller Bolaños.

13' QUASE! Jailson recebe de Walace, cruza na área e Douglas não esperava o erro do zagueiro. A bola sai à esquerda.

11' UUUUUUH! Maicosuel cruza pelo Atlético, busca Fred, mas a zaga rebate de cabeça.

10' Na sequência, Edilson ronda a área, mas cruza errado.

10' UUUUUUH! Bolaños cruza fechado e Uilson voa para espalmar. Lance segue.

9' MARCELO GROHE! Sai de soco para cortar o cruzamento atleticano.

8' CARTÃO AMARELO! Wallace Reis, após erro de Maicon. Derrubou Maicosuel.

6' Jailson comete falta no campo de ataque. Bola para o Galo.

5' Edilson cruza da direita e Rafael Carioca afasta.

4' Lançamento para Bolaños mais uma vez e Uilson fica com a bola.

2' UILSON DE NOVO! Grêmio ataca com lançamento preciso de Wallace Reis, Bolaños domina, invade a área e chuta fraco para o goleiro defender.

1' UILSON! Luan pega a sobra de lançamento, chuta no canto e o goleiro atleticano cata firme!

0' ESTÁ VALENDO! Saída do Atlético Mineiro na Arena.

Torcedor aplaude o ex-jogador, que faleceu neste sábado. A bola vai rolar após o minuto de silêncio.

Alcindo Bugre homenageado na Arena. 264 gols com o Grêmio e mais de 600 na carreira.

Hino nacional brasileiro na Arena.

Novamente o Galo encara o Grêmio com problemas de jogadores lesionados.

No Atlético, o goleiro Uilson recebe a oportunidade pela lesão do titular Victor e do reserva imediato, Giovanni.

Goleiros já aqueceram no gramado e os jogadores de linha vão encerrando a preparação.

A surpresa é Robinho no banco de reservas. Ele costuma aprontar contra o Grêmio. Vamos aguardar.

Banco do Atlético-MG: Cleiton, Douglas Santos, Robinho, Carlos, Ralph, Edcarlos, Hyuri, C. Eduardo, Clayton, Yago, Gabriel e Otero.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Kaio, Rafael Thyere, Fred, Iago, Ramiro, Lincoln, Guilherme, Arthur, Batista, Tilica e Henrique Almeida.

Atlético-MG: Uilson, Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Lucas Cândido, Maicosuel; Lucas Pratto e Fred.

Grêmio escalado: Grohe; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson, Doulglas, Miller Bolaños e Luan.

O Grêmio luta pela condição de melhor mandante da competição. Neste Brasileirão, perdeu apenas para o Vitória, no primeiro turno. Os baianos surpreenderam e venceram por 2 a 1, em jogo de péssima arbitragem comandanda por Sandro Meira Ricci, que ainda expulsou o zagueiro Bressan, hoje no Peñarol, na etapa inicial. Já o Galo vem a Porto Alegre pela segunda vez no torneio. Perdeu para o Inter por 2 a 1 na primeira metade do certame. Será que consegue arrancar pontos importantes na Arena do tricolor?

O trio de arbitragem é nordestino para o confronto e vem do estado de Sergipe. Cláudio Francisco Silva, auxiliado por Ailton Farias da Silva e Daniel Vidal Pimentel. É a primeira partida do árbitro no acompanhamento de Atlético-MG e Grêmio neste Campeonato Brasileiro. O jogo será entre duas equipes com qualidade técnica para jogarem apenas futebol, mas a tensão na briga por posições no alto da tabela pode ocasionar lances mais bruscos e a arbitragem precisará estar atenta.

No campeonato anterior, o Tricolor também se sobressaiu sobre o Galo. Foram vitórias no primeiro e no segundo turno. Na ida, 2 a 0 construído no estádio do Mineirão, com gols de Douglas e Luan. Na volta, partida parelha, tensa e intensa. Triunfo gremista por 2 a 1, com destaque para novo gol de Luan, de falta, colocando no canto do surpreendido goleiro Victor. Apesar das duas vitórias, foi o Galo quem terminou em segundo na tabela e os gaúchos terminaram o Brasilierão em terceiro.

No primeiro turno, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 3 a 0 no Independência. Resultado surpreendente se for levar em consideração o equilíbrio das equipes na tabela atualmente.

Apesar da lesão do atacante Everton, o Grêmio tem a volta do volante Maicon. Com isso, Roger deve posicionar três volantes com Maicon, Walace e Jailson. Estratégia semelhante adotou diante do Atlético Paranaense na Copa do Brasil: formou com Ramiro, Walace e Jailson.

No sábado à noite, uma má notícia para o Tricolor: o ex-atacante Alcindo, o Bugre, faleceu aos 71 anos. Ele estava internado no hospital São Lucas, em Porto Alegre e não resistiu às complicações de diabetes. Com a camisa gremista, foram 264 gols ao longo de quase uma década.

A venda de ingressos antecipados foi boa e o Grêmio espera público acima dos 30 mil nesta tarde na Arena.

Fique de olho: Grêmio x Atlético-MG 2016: Robinho. Com ausências do Luan atleticano, do meia Dátolo, cabe um protagonismo ainda maior ao experiente Robinho. O jogador vem balançando as redes nas últimas partidas e inclusive igualou as coisas para o Galo diante da Ponte Preta, pela Copa do Brasil. Olho nele, torcedor e Grêmio Porto-Alegrense.

Fique de olho: Grêmio x Atlético-MG : Luan. O jovem gremista foi um dos destaques da Olimpíada no inédito ouro brasileiro. Jogador de muita movimentação, inteligência no passe e aparição para finalizar. Olho nele, torcedor e Clube Atlético Mineiro.

Palco da partida: A casa do Tricolor é a Arena do Grêmio, inaugurada em dezembro de 2012. Ela recebeu o seu maior público exatamente na rodada anterior do Brasileirão, na vitória gremista por 3 a 0 sobre o Corinthians.

São dois campeões olímpicos para cada lado: Douglas Santos e Uilson pelo Atlético e Walace e Luan pelo Grêmio.

Bem suprido de elenco, apesar dos desfalques, o Galo tem os experientes Robinho, Fred e Lucas Pratto como esperança de gols na partida deste domingo.

Lesionados, o meia-atacante Negueba e o atacante Everton também se ausentam. A frente deve ser formada com a presença de Luan e do equatoriano Miller Bolaños.

No Grêmio, o principal desfalque é Pedro Geromel, zagueiro que está suspenso. Com isso, a dupla de zaga será composta pelo argentino Walter Kannemann e por Wallace Reis, que ganhou a condição de titular no mês.

Os goleiros Victor e Giovanni, lesionados, oportunizam Uilson, campeão olímpico na delegação brasileira no Maracanã, para fazer parte deste confronto da 22ª rodada do Brasileiro.

O Atlético tem vários desfalques ao duelo na Arena do Grêmio: Victor, Giovanni, Marcos Rocha, Patric, Erazo, Jr.Urso, Luan, Cazares e Dátolo estão fora.

É um jogo de fundamental importância aos dois times no campeonato e a VAVEL Brasil conta palavra a palavra, lance a lance.

O Atlético-MG vem em curva ascendente no Brasileirão e também desponta como candidato sério ao título. Em torneio de recuperação, o Galo deixou as últimas colocações e agora soma 38 pontos, vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no Independência.

O Grêmio é o mandante da partida e está no 6º lugar da competição. Chegou a estar próximo da liderança, mas o objetivo na rodada passa a ser voltar ao G-4. A equipe vive uma fase de oscilação no torneio. Venceu tranquilamente o adversário direto Corinthians, por 3 a 0. Porém, perdeu final de semana passado para o também concorrente Flamengo, por 2 a 1.

Muito bom dia ou boa tarde aos amigos e amigas ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Atlético-MG, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! O jogo começa às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.