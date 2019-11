Resultado Sport x Internacional no Campeonato Brasileiro 2016 (1-1)

Encerramos aqui nossa tranmissão em tempo real de Sport 1x1 Internacional. Muito obrigado pela preferência. Continuem acompanhando a VAVEL Brasil pelo site e pelas mídias sociais. Sua presença é essencial para nosso sucesso. Tenham uma boa noite!

Com o empate na noite deste domingo, o Sport chega aos 27 pontos e permanece na 12º colocação. Já o Internacional, chegou aos 24 pontos e entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17º colocação.

O Sport, por sua vez, acumula duas rodadas sem vitória. O próximo adversário do rubro-negro é o Corinthians, em Itaquera. Partida marcada para o dia 08 de setembro, às 19:30h.

Com o gol sofrido no fim, o Internacional chega ao seu 14º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o colorado recebe a equipe do Santos, no Beira-Rio. Jogo marcado para o dia 08 de setembro, quinta-feira, às 21h.

50' Apita pela última vez o árbitro! Está encerrada a partida de Sport 1x1 Internacional.

49' Árbitro sinaliza que a partida vai até 50 minutos.

48' Quase o segundo do Sport! Após escanteio cobrado a bola ficou pela área na confusão até Paulão afastar e ligar o contra ataque, mas Apodi parou Valdivida com falta. Cartão amarelo para o meia do Sport.

46' O árbitro expulsa o técnico Oswaldo de Oliveira, do Sport

44' Após cruzamento de Mark González, Apodi toca na bola, ela sobra para Vinícius Araújo que só tem o trabalho de empurrar para rede e empatar a partida perto do fim.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO SPORT! VINÍCIUS ARAÚJO.

42' Após cruzamento de Mark González, Apodi cabeceia de costas mas o zagueiro Roandl Alvez não conseguiu chegar e a bola vai para fora

41' O Sport pressiona em busca do empate!

40' O zagueiro Ronaldo Alves resolveu se aventurar no ataque, mas não passou pelo seu companheiro de posição Paulão, que chegou na hora certa para interceptar a jogada.

37' Após confusão na área o zagueiro Matheus Ferraz subiu para cabecear, a bola resvalou no braço do adversário e o jogo seguiu.

35' Última substituição no Internacional: Sai William para a entrada de Fernando Bob

30' Após as substituições, o Sport tenta suas últimas cartadas no jogo. O Leão vai para cima do colorado na Arena Pernambuco!

25' Em boa jogada de Apodi pela esquerda, a bola chegou para Vinícius Araújo que dentro da área tentou a finalização, mas Danilo Fernandes saiu bem do gol.

22' Última substituição no Sport: Sai Renê para a entrada de Vinícius Araújo.

21' Substituição no Internacional: Sai Fabinho entra Eduardo Henrique.

20' Substituição no Sport: Sai Edmilson para a entrada de Ruiz.

17' O Sport é melhor na partida neste momento. A entrada de Apodi deu um novo ânimo para a equipe rubro-negra.

16' Em uma bobeada do zagueiro Ronaldo, a bola sobrou para o atacante Ariel dentro da área, o jogador que acabou de entrar praticamente recuou para o goleiro Magrão. Perdendo ótima chance de ampliar o placar para o Inter.

15' Substituição no Internacional: Ariel entra no lugar de Eduardo Sasha.

13' Em choque de Apodi com Artur dentro da área, o lateral do Inter leva a pior e sai do campo precisando de atendimento.

10' Substituição no Sport: Apodi entra no lugar de Everton Felipe.

09' Em belo lançamento de Everton Felipe no campo de defesa, Edmilson domina, deixa para Samuel Xavier, o lateral arrisca o chute mas finaliza mal.

07' O Sport tenta manter a posse de bola e criar chances. Recuado, Inter aposta nos contra-ataques para matar o jogo.

02' Boa chegada do Sport com Mark González pela esquerda. Após ir a linha de fundo para efetuar o cruzamento, o volante Rithely apareceu dividindo com a defesa adversária, mas a bola foi para fora.

01' As duas equipes voltam sem alterações para a segunda etapa.

01' Falta perigosa para o Internacional.

00' Apita o árbitro! Bola rolando para o segundo tempo de até agora Sport 0x1 Internacional

Começando com uma pegada muito forte, o Inter conseguiu abrir o placar logo no início do jogo. Nervoso, o time do Sport não fez uma boa primeira etapa e foi facilmente anulado pelo colorado.

47' Apita o árbitro! Termina o primeiro tempo de Sport 0x1 Internacional.

45' +2 de acréscimo. A partida vai até os 47 minutos na primeira etapa.

41' Gabriel Xavier é empurrado por Ernando dentro da área, a torcida e o jogador reclamam, mas o árbitro mandou seguir.

37' O jogo fica concentrado no meio campo. O Inter diminuiu o ímpeto do início da partida, mas marca muito bem não deixando o Sport criar chances de perigo.

29' Agora foi a vez do Sport aproveitar o vacilo do adversário. Em um erro de Rodrigo Dourado, Edmilson foi mais esperto, avançou para área e arriscou a finalização. Danilo Fernandes com o pé fez boa defesa.

25' A equipe do Sport comete erros em sequência em seu campo de defesa, facilitando o Internacional a criar perigo ao gol de Magrão.

24' A resposta do Sport veio com Gabriel Xavier pela esquerda. Em um bom chute de dentro da área, Danilo Fernandes defendeu.

23' UUUUUUUUUUUUUUUH! Em um erro de Rithely no campo de defesa, Valdivia dominou e passou para Seijas que livre arriscou de fora da área, dessa vez passou com perigo!

22' William arrisca de fora da área mas a bola passa longe do gol de Magrão.

17' O Sport tenta ficar com a bola para ter o controle do jogo. Até aqui a equipe perde para o Internacional por 1 a 0.

14' Falta perigosa para o Sport. Em jogada de Gabriel Xavier pela esquerda o lateral foi derrubado por Fabinho. É bola área na área.

12' Internacional no ataque novamente! Em belo passe de William para Seijas, o meia de cara pro gol finalizou, Magrão saiu bem fechando o ângulo para impedir o que seria o segundo gol do Inter.

08' Este é o terceiro gol do venezuelano Seijas com a camisa do Internacional. Oitavo jogo do meia.

08' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. É DO INTER! SEIJAS.

07' Seijas recebe dentro da área, domina, tenta cortar Ronaldo que o derruba e o juiz marcou.

07' PÊNALTI PARA O INTERNACIONAL!

06' Everton Felipe e Rodrigo Dourado se chocam na disputa de bola no meio campo. Choque de cabeça, perigoso! Jogo parado.

04' O Internacional começa o jogo pressionando a equipe do Sport e tentando manter a posse de bola

00' Apita o árbitro, começa o jogo na Arena Pernambuco!

O Sport vai a campo com a seguinte escalação: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Mark González; Edmilson.

O Internacional já está escalado para a partida: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, William, Fabinho e Seijas; Valdivia e Eduardo Sasha.

Arena Pernambuco até agora recebe um público pequeno para Sport x Internacional. Faltam 5 minutos para a bola rolar.

Pressionado e sem vencer desde a oitava rodada, o Inter espera repetir a atuação do primeiro turno, quando pelo terceiro jogo do campeonato venceu a equipe pernambucana por 1 a 0 no estádio Beira-Rio. Na ocasião, o gol da partida foi marcado pelo meia Andrigo e o colorado ocupava o topo da tabela na competição nacional.

"Estamos trabalhando e muito. Conquistar o resultado é persistência, e que seja o mais rápido possível. Os jogadores estão se entregando. Fizeram um jogo intenso contra o São Paulo. A entrega e a participação os jogadores terão sempre. Melhoramos a nossa performance defensiva. Temos que melhorar a nossa ofensiva. Para isso estamos trabalhando" Afirmou o treinador.

Com nove jogadores pendurados, três deles titulares, o Internacional precisa evitar os cartões. Principalmente na defesa, já que a dupla de zaga titular Ernando e Paulão estão entre oos amarelados. O técnico Celso Roth falou sobre a necessidade da vitória no jogo de logo mais.

Sem poder contar com o atacante Vitinho, devido a uma contusão no pé direito, Eduardo Sasha deve formar a dupla de ataque com Valdivia. De volta a equipe após ser campeão olímpico com a seleção, o lateral William devera atuar no setor de criação, Ceará será mantido na lateral.

Fato raro na era de pontos corridos, o Internacional pode entrar na zona de rebaixamento já antes da partida contra o Sport. Para respirar na competição, a equipe do técnico Celso Roth precisa vencer o adversário da noite deste Domingo. Entre 2013 e 2016, o colorado figurou o Z-4 apenas por sete rodadas.

O Internacional vive um mau momento no campeonato. Na 15º colocação com 23 pontos, a equipe vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Há 13 rodadas sem vencer, vive seu maior jejum em Brasileiros na história. Contra o Sport, mesmo fora de casa, o colorado quer juntar suas forças para se reabilitar na competição.

"Será um jogo igual aos outros, com a obrigação de vencer. A diferença é que eu conheço alguns atletas, como Dourado, William e Artur, com quem joguei no Sub-20 e fui campeão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e nós precisamos continuar contando com o apoio do nosso torcedor para manter o bom retrospecto nos jogos dentro de casa. Vamos nos concentrar bastanta para acertar mais que errar e tenho certeza que a torcida estará do nosso lado em bom número" Disse Everton.

Velho conhecido do rival, o meia Everton Felipe é um dos triunfos do leão para bater o Inter na partida. Reecontrando os ex-companheiros, o jogador espera que a torcida lote a Arena Pernambuco neste domingo.

Caso Diego Souza não possa atuar, a tendência é que Gabriel Xavier continue jogando como meia central, assim, Mark González ganharia uma vaga no time como ponta.

Já o meia Diego Souza virou uma incógnita. Destaque da equipe, Diego não atuou nas últimas duas partidas por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa. O jogador não participou da atividade deste sábado e sua escalação só deve ser revelada minutos antes do início da partida.

O técnico Oswaldo de Oliveira tem muitos problemas para escalar a equipe. O lateral Rodney Wallace está vetado. Com um edema na coxa esquerda, o jogador não treinou durante a semana e virou desfalque para a partida. Rogério é outra ausência do rubro-negro, o atacante, que também se machucou na última partida, tem uma lesão na panturrilha e deve ficar de fora do time entre duas e três semanas.

Das sete vitórias conquistadas no Campeonato, cinco foram em Recife. É apostando neste retrospecto que o Sport vai para cima do inter na partida deste domingo.

Mandante da partida, o Sport está na 12º colocação no campeonato com 26 pontos. O rubro-negro quer mostrar sua força sob seus domínios para subir na tabela da competição. Vindo de derrota para o Botafogo fora de casa, é hora do leão mostrar poder de recuperação contra o Internacional.

Boa noite aos leitores da VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre a partida entre Sport x Internacional , pela 22º segunda rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Jogo será realizado na Arena Pernambuco, em Recife, a partir de 18h:30 deste Domingo (28). Fique conosco!