Hayner revela ansiedade por estreia com a camisa do Náutico

Depois de exatos vinte dias de sua contratação, o lateral-direito Hayner, contratado por empréstimo junto ao Bahia, não esconde a ansiedade em fazer sua primeira aparição com a camisa do Náutico. Ele fica no Alvirrubro até a próxima temporada. Em ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, o time pernambucano recebe nesta terça-feira, 30, na Arena Pernambuco, o Londrina.

“Não posso e também não consigo esconder a ansiedade que estou sentido em relação a minha estreia com a camisa do Náutico. Acredito eu que essa situação ocorra com todos os jogadores e comigo não é diferente. Estou trabalhando forte para que quando esta oportunidade surgir eu possa estar à altura da chance concedida”, declarou o lateral-direito Hayner.

Com a mesma pontuação de Bahia e Londrina, o Náutico assume a 7ª posição nos critérios de desempate, e diante deste cenário, Hayner, entende que o duelo contra a agremiação paranaense seja um verdadeiro jogo de seis pontos. O mesmo entende que uma vitória sobre o adversário, que também briga por aproximação do G4, poderá se transformar em um grande combustível para a sequência da competição.

“O jogo desta terça-feira contra o Londrina é uma verdadeira final para as nossas pretensões no campeonato. Precisamos mais do que nunca, até por que jogamos em casa, desses três pontos. São pontos que irão incendiar cada vez mais o elenco em busca do G4 e consequentemente entrar de vez na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro”, concluiu.

Na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 31 pontos conquistados em 21 jogos realizados, o Náutico recebe nesta terça-feira, 30, ás 20h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o Londrina, 8º colocado com a mesma pontuação, pela 22ª rodada da competição nacional. Garantem o acesso para a disputa da Série A do Brasileiro de 2017 os quatro primeiros colocados.