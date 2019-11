Palmeiras vence o Botafogo-PB pela Copa do Brasil (3-0)

Agradeço todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Palmeiras vence o Botafogo-PB em casa por três a zero pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

47 min: Fim de jogo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

38 min: Resultado deixa o Palmeiras em situação confortável para o jogo de volta

35 min: GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Allione faz bela jogada na área e rola para Tchê Tchê que limpa o marcador e bate no canto esquerdo de Michel Alves

34 min: No Botafogo saem Carlinhos e Pedro Castro, e entram Sapé e Assis

26 min: No Palmeiras sai Erik e entra Vitinho

19 min: No Botafogo sai Jefferson Recife e entra Danielzinho

17 min: GOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Erik serve Rafael Marques que dribla o zagueiro e bate para ampliar o marcador

16 min: UUUUH! Dudu faz grande jogada e cruza rasteiro para Erik, que sozinho perde grande chance

13 min: Allione recebe cartão amarelo

12 min: GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Jean cobra no meio do gol e abre o placar

10 min: PÊNALTI PARA O PALMEIRAS! Rafael Marques sofre falta dentro da área e o juiz aponta a marca da cal

2 min: Plínio recebe cartão amarelo

0 min: No Palmeiras entra Allione e sai Cleiton Xavier

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: Dudu faz grande jogada e solta a bomba de fora, Michel Alves faz a defesa

38 min: Michel Alves bate tiro de meta e a bola sobra do outro lado para Jailson

31 min: UUUUH! Botafogo erra na cobrança de falta, mas encontra Rodrigo Silva sozinho na cara de Jailson que finaliza pra fora

28 min: Dudu cruza da esquerda e Marcelo Xavier quase marca contra

24 min: No Palmeiras sai Moisés e entra Gabriel

16 min: Rafael Marques arrisca de fora e Michel Alves faz a defesa com tranquilidade

12 min: Dudu fica com a sobra de Rafael Marques mas chuta fraco

9 min: Gabriel no aquecimento

8 min: Moisés se queixa de dores e deixa Cuca preocupado

5 min: Zé Roberto cobra falta na área, Mina desvia e a bola sai pela linha de fundo

0 min: Começa o jogo!

Muitos torcedores em volta do estádio, expectativa de bom público hoje.

Times perfilados para execução do hino nacional

Equipes já estão em campo para o inicio do jogo!

A grande ausência no Palmeiras é a de Gabriel Jesus, que está com a seleção brasileira para a disputa das eliminatórias da Copa.

No tri, lutamos até o gol sair, até o apito final, até a vitória. Precisamos de vocês https://t.co/IbtfGCkBu1 pic.twitter.com/DEuPVvK1FZ — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 31 de agosto de 2016

Já o Botafogo-PB está escalado com: Michel Alves; João Paulo, Plínio, Marcelo Xavier, David Luís; Djavan, Pedro Castro, Carlinhos, Marcinho e Jefferson; Rodrigo Silva.

Palmeiras vem a campo com: Jaílson; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Erik, Rafael Marques e Dudu.

Vamos as escalações das equipes em Palmeiras x Botafogo !

"Copa do Brasil dá essa condição aos clubes menores. São dois jogos para você tentar fazer o seu melhor e conseguir os objetivos. O Botafogo tem feito isso, é um grupo muito dedicado. Claro que a gente sabe das nossas limitações, mas sempre falo para os atletas que existem várias dificuldades, que elas são grandes, mas temos que transformar essas dificuldades e adversidades em oportunidades. Temos que fazer dois grandes jogos e tentar fazer uma briga direta contra o nosso adversário" Citou o comandante do Belo.

A intenção de Itamar Schuller é exatamente usar essa experiência ao seu favor e tentar superar esse grande desafio e avançar na competição.

O Botafogo-PB já está fazendo história, a equipe nunca havia chegando se quer a terceira fase do torneio nacional e agora já está entre os 16 melhores times da competição. E para chegar mais longe, os paraibanos terão que passar por um gigante do futebol brasileiro: o Palmeiras, que é líder do campeonato brasileiro e atual campeão da copa do Brasil. O técnico Schuller vira o diferencial da equipe por sua conquista pelo o Operário-PR, vencendo o Coritiba em pleno Couto Pereira na final e sendo o responsável pelo o único título da equipe paranaense em 103 anos de existência.

"Os times vêm para cá para jogar por uma bola. O que eles mais querem é um gol. A gente nesses jogos tem que ter mais atenção ainda", acrescentou o atacante, ao ser lembrado que, na campanha campeã de 2015, o Palmeiras empatou sem gol com o ASA-AL, jogando como mandante.

"Vi alguns jogos da Série C, eles estão em terceiro no grupo. É um time bom, tanto que está nas oitavas (de final da Copa do Brasil). Tivemos uma lição uns dias atrás, que um time da Série C ganhou de um da Série A" citou o camisa 7 palmeirense

Dudu concedeu entrevista coletiva nessa última terça-feira (30), e falou sobre o confronto contra a equipe nordestina. Elogiou a equipe do Botafogo-PB e usou a derrota do São Paulo como lição para a equipe alviverde.

Matheus Sales e Arouca (que foi pego no doping), são as ausências da lista de relacionados para a partida. Fabrício que já disputou a competição pelo o Cruzeiro, além de Barrios que se recupera de lesão, Fernando Prass que recentemente fez cirurgia e Gabriel Jesus que vai defender a seleção brasileira nas eliminatórias da copa do mundo 2018.

Para confirmar o favoritismo e tentar abrir uma boa vantagem nesse inicio de copa do Brasil, o Palmeiras relacionou praticamente todos seus jogadores que vem sendo aproveitado no campeonato brasileiro. Cuca já admitiu que deve iniciar a partida com um time diferente do que normalmente vem jogando o campeonato brasileiro. O verdão deve vir a campo com um time misto, poupando alguns titulares.

Palmeiras e BotafogoPB se enfrentaram apenas uma vez em toda história dos dois clubes. O confronto aconteceu em 1977 válido pelo o campeonato brasileiro desse ano. Na ocasião o Verdão venceu por 2 a 0.

No campeonato brasileiro da série A, equipe paulista é líder absoluto da competição, na série C, a equipe paraibana ocupa a terceira colocação no grupo A. O Botafogo-PB vem de derrota em casa por 2 a 1 para o América-RN. Já o Palmeiras vem de vitória fora de casa por 2 a 1 sobre a equipe do Fluminense-RJ.

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre Palmeiras e Botafogo-PB pela ida das Oitavas da Copa do Brasil. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!