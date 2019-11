Fluminense confirma contratação do volante Orejuela para 2017

Nesta quinta-feira (1), o Fluminense confirmou a contratação do volante Jefferson Orejuela, destaque do Independiente Del Valle. O jogador de 23 anos já estava acertado há algumas semanas com o clube, mas faltava a assinatura dos contratos. Ele terá vinculo de quatro anos com o Flu e se juntará a Junior Sornoza. Ambos os atletas se destacaram na Libertadores deste ano vestindo a camisa do Independiente Del Valle-EQU.

Jefferson Orejuela foi convocado recentemente pela primeira vez para defender a seleção do Equador. Ele faz parte do grupo que vai enfrentar o Brasil na próxima quinta-feira, em Quito, pela sétima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Importante lembrar que a janela de transferências internacionais do Brasil fechou no último dia 19 de julho e por isso a dupla não pode mais ser inscrita nesta temporada.

Em sua história, o Fluminense passará a contar com cinco equatorianos. O último foi Patricio Urrutia, em 2009. Além disso, os dois se juntarão ao paraguaio Alexis Rojas e ao argentino Claudio Aquino como gringos no elenco tricolor.

Os dois jogadores visitarão as Laranjeiras e devem ser apresentados oficialmente nas próximas semanas. O volante gravou um vídeo ao lado de Sornoza confirmando o acerto. Confira: